Το «πράσινο φως» έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χώρες που θέλουν να επιβάλλουν φόρο στα υπερκέρδη των εταιρειών του ενεργειακού κλάδου που επωφελούνται από την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τα κράτη μέλη να το εφαρμόσουν αυτό», δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις στους ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

«Εξετάζουμε κατά πόσον μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο είδος πιο συντονισμένης προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή αξιολογείται».

Οι δηλώσεις του Ντομπρόβσκις έρχονται μετά την επιστολή που απέστειλαν η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία προς την Επιτροπή, καλώντας τις Βρυξέλλες να διασφαλίσουν ότι τα υπερκέρδη που προκύπτουν από την κρίση στη Μέση Ανατολή θα κατανεμηθούν δίκαια.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ ήδη υποφέρουν από την απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, μέσω του οποίου τα φορτηγά πλοία μεταφέρουν το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Politico θυμίζει ότι αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που οι χώρες της ΕΕ θαφορολογήσουν τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών για να μετριάσουν τις συνέπειες της κρίσης.

Η ΕΕ εισήγαγε έναν προσωρινό φόρο επί αυτήν των υπερκερδών μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η οποία οδήγησε επίσης σε εκτόξευση των τιμών.

Η Επιτροπή προετοιμάζει επίσης μια δέσμη μέτρων για να βοηθήσει τις χώρες να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Αυτές οι πρωτοβουλίες θα διασφαλίσουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα φορολογείται λιγότερο από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και τροποποιήσεις στο σύστημα ανώτατου ορίου και εμπορίας εκπομπών της ΕΕ για να αποτραπεί η εκτόξευση της τιμής του άνθρακα.

«Όχι» της Κομισιόν στη ρήτρα διαφυγής

Ο Ντομπρόβσκις απέρριψε πιο ριζοσπαστικές επιλογές για την αντιμετώπιση της κρίσης, όπως η αναστολή των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες δαπάνες με την ενεργοποίηση της λεγόμενης γενικής ρήτρας διαφυγής. Οι Βρυξέλλες εφάρμοσαν τη στρατηγική κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορέσουν να ξοδέψουν χρήματα για να βγουν από την κρίση, η οποία βύθισε την Ευρώπη στη βαθύτερη ύφεση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Μια προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής είναι να υπάρχει σοβαρή οικονομική ύφεση στην ευρωζώνη ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Λετονός επίτροπος λέγοντας ότι «προς το παρόν δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σενάριο».

Το μήνυμα θα απογοητεύσει την Ιταλία, της οποίας η πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε στην ιταλική νομοθετική εξουσία το πρωί της Πέμπτης ότι εάν η κρίση επιδεινωθεί, η αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ δεν θα πρέπει να θεωρείται ταμπού.

Ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επιδεινωθούν εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Δύσκολος γρίφος η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Ο αντίκτυπος του πολέμου στην ΕΕ θα βρίσκεται στο επίκεντρο της επόμενης οικονομικής πρόβλεψης της Επιτροπής τον Μάιο. Ο Ντομπρόβσκις έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η ανάπτυξη της ΕΕ θα μπορούσε να αναθεωρηθεί προς τα κάτω έως και 0,6 ποσοστιαίες μονάδες για φέτος και το επόμενο έτος.

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις.

Ωστόσο, τα δημόσια οικονομικά των χωρών της ΕΕ βρίσκονται επί του παρόντος υπό μεγαλύτερη πίεση από ό,τι σε προηγούμενες κρίσεις, όπως η πανδημία και η ενεργειακή κρίση του 2022.

Οποιεσδήποτε περικοπές στους ενεργειακούς φόρους θα πρέπει να είναι προσωρινές, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα δεν θα χαθούν για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς.

«Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι το περιθώριο ελιγμών μας εδώ είναι πιο περιορισμένο από ό,τι πριν από προηγούμενα σοκ, δεδομένων […] τόσο των υψηλότερων επιπέδων ελλείμματος όσο και του χρέους, ενός περιβάλλοντος υψηλότερων επιτοκίων, καθώς και της επείγουσας ανάγκης για πρόσθετες αμυντικές δαπάνες», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις.

