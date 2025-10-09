Ένα πόρισμα – «φωτιά» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ρίχνει φως σε ένα περίπλοκο δίκτυο εικονικών συναλλαγών, οικογενειακών μεταβιβάσεων και αμφισβητούμενων χρηματοροών, με επίκεντρο ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Οι αποκαλύψεις αφορούν δύο οικογένειες και αποτυπώνουν έναν μηχανισμό «ξεπλύματος» επιδοτήσεων μέσω συγγενικών λογαριασμών, εικονικών αγοραπωλησιών και πολυτελών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το επίκεντρο της υπόθεσης είναι επιδοτήσεις ύψους περίπου 2,66 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από αυτές, τουλάχιστον 1,28 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν για γεωργικές δραστηριότητες, αλλά κατευθύνθηκαν μέσω πολύπλοκων κινήσεων σε συγγενικά πρόσωπα, με στόχο τη νομιμοποίηση εσόδων αδιευκρίνιστης προέλευσης.

Το πόρισμα περιγράφει με λεπτομέρειες πώς στήθηκε το σχήμα: Διαδοχικές μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ συγγενών, χρήση κοινών τραπεζικών λογαριασμών ως «οχημάτων» μεταβίβασης, έκδοση εικονικών τιμολογίων και μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που παρουσιάζονταν ως εμπορικές πράξεις, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούσαν τρόπο συγκέντρωσης και απόκρυψης χρημάτων.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα που εντόπισαν οι ελεγκτές. Στο μικροσκόπιο μπήκαν δύο πολυτελή αυτοκίνητα — μια Ferrari και μια Porsche. Η αγορά της Porsche φέρεται να έγινε μέσω μεταβίβασης ποσοστού ιδιοκτησίας από τη μητέρα στο παιδί για 20.500 ευρώ, ποσό που εγείρει ερωτήματα ως προς τη ρεαλιστικότητα της συναλλαγής. Παράλληλα, εντοπίστηκαν εικονικές πωλήσεις αγροτικού εξοπλισμού αξίας 133.500 ευρώ, καθώς και συνεχείς αναλήψεις μεγάλων ποσών χωρίς σαφή αιτιολόγηση.

Η έρευνα δείχνει ότι οι κινήσεις αυτές δεν ήταν σποραδικές, αλλά μεθοδευμένες. Δημιουργήθηκε ένα πλέγμα συναλλαγών εντός των δύο οικογενειών, με σκοπό τη διοχέτευση των επιδοτήσεων σε συγγενικά πρόσωπα και τη «θόλωση» της διαδρομής των χρημάτων. Η Αρχή έχει ήδη προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί και οχήματα.

Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι για τον εντοπισμό πρόσθετων ποσών που εκτιμώνται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται η γνησιότητα τιμολογίων, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και η αξιοποίηση των επιδοτήσεων εκτός των σκοπών για τους οποίους χορηγήθηκαν.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τα κενά στους μηχανισμούς ελέγχου των κοινοτικών ενισχύσεων και τη δυνατότητα καταστρατήγησης του συστήματος μέσα από οικογενειακά δίκτυα και εικονικές συναλλαγές. Καθώς οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη και οι ελεγκτές εντοπίζουν συνεχώς νέα στοιχεία, το ζητούμενο είναι αν η υπόθεση αυτή θα αποτελέσει αφορμή για βαθύτερες θεσμικές αλλαγές ή θα μείνει ακόμη ένα σκάνδαλο στα χαρτιά.