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Την εκτίμηση ότι η νέα ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού «δίνει προτεραιότητα στη ρευστοποίηση έναντι της βιωσιμότητας» διατυπώνει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), με αφορμή την έναρξη ισχύος, από τις 21 Σεπτεμβρίου, του ν. 5313/2026.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης, η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε οφειλέτες που διαθέτουνε και άλλα ακίνητα, πέραν της κύριας κατοικίας, να επιδιώξουν τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους συναινώντας στην εκποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας τους. Στόχος είναι η μείωση του συνολικού χρέους και η επίτευξη χαμηλότερων δόσεων, καθώς για τη ρύθμιση υπολογίζεται μόνο η αξία της κύριας κατοικίας.

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Η ΕΚΠΟΙΖΩ υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η ρύθμιση τελικά λειτουργεί εις βάρος του οφειλέτη, καθώς οι πιστωτές (τράπεζες, servicers/funds) έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στη ρευστοποίηση των λοιπών ακινήτων, ενώ ο οφειλέτης, σύμφωνα με την οργάνωση, δεν έχει δυνατότητα δικαστικής αμφισβήτησης της τιμής στο συγκεκριμένο στάδιο.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι από τη συγκεκριμένη δυνατότητα αποκλείονται οφειλέτες που δεν διαθέτουν άλλα ακίνητα πέραν της κύριας κατοικίας τους, ακόμη και εάν είναι ευάλωτοι ή επιλέξιμοι.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ προειδοποιεί επίσης, ότι δεν διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της ρύθμισης μετά τη ρευστοποίηση. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν μπορέσει να τηρήσει τις δόσεις, κινδυνεύει, όπως αναφέρει, να χάσει την προστασία της κύριας κατοικίας, ενώ θα έχει ήδη απωλέσει την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του.

Η οργάνωση των καταναλωτών καλεί τους οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν αποδεχθούν πρόταση ρύθμισης, καθώς η σύμβαση αναδιάρθρωσης δημιουργεί δεσμεύσεις, και η μη τήρησή της οδηγεί σε απώλεια της προστασίας της κύριας κατοικίας. Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός δεν επιτελεί επαρκώς τον κοινωνικό του ρόλο, σημειώνει η Ένωση, και ζητά ρυθμίσεις που να είναι βιώσιμες και ρεαλιστικές σε βάθος χρόνου.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ