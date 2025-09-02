Επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι εκπρόσωποι των πολύτεκνων οικογενειών για το κατά πόσο το πολυδιαφημιζόμενο “πακέτο μέτρων” της ΔΕΘ θα τους ανακουφίσει. Η κυβέρνηση προαναγγέλλει ένα “βαρύ πακέτο” φοροελαφρύνσεων 1,5 έως 2 δισ ευρώ που οι οικογένειες με τρία, τέσσερα ή περισσότερα παιδιά, διστάζουν να πιστέψουν ότι θα φτάσει μέχρι την δική τους τσέπη. Ακόμα μικρότερο “καλάθι” κρατούν οι οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά.



Εκτός από τις αλλαγές στην κλίμακα φορολόγησης μισθωτών και συνταξιούχων, προωθούνται αλλαγές στο αφορολόγητο όριο. Το “βασικό” αφορολόγητο αυξάνεται από τα 8.632 € σε 10.000 €, ενώ για κάθε παιδί αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Από 11.000 € για δύο παιδιά έως 13.000 € για τέσσερα παιδιά, με όφελος που εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 100€ έως 500 € ετησίως.



Advertisement

Advertisement

Η πραγματικότητα για τις οικογένειες

Το πραγματικό κόστος διαβίωσης με παιδί αυξάνεται διαρκώς — ακρίβεια, στέγη, υπηρεσίες. Η δήθεν “ανάσα” είναι σταγόνα στον ωκεανό. Για δύο παιδιά, το όφελος για μία οικογένεια είναι μόλις 500 € ετησίως, όταν τα άλλα έξοδα ανέρχονται σε χιλιάδες.

Αυξήσεις αφορολογήτου και εκπτώσεις είναι ευπρόσδεκτες, αλλά περιορισμένες. Οι οικογένειες με υψηλότερα εισοδήματα απολαμβάνουν μεγαλύτερα οφέλη ενώ οι πιο οικονομικά ευάλωτες, που πιέζονται περισσότερο, λαμβάνουν λιγότερα.



Οι οικογένειες με παιδιά δεν θέλουν… ψήγματα, επισημαίνουν εκπρόσωποι τους στη HuffPost. Θέλουν πραγματική ανακούφιση. Η ριζική αλλαγή για την ελληνική οικογένεια απαιτεί μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, στήριξη για τους αδύναμους και ουσιαστική φορολογική ανακατανομή. Όχι επικοινωνιακές κινήσεις.

