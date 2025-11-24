Στολισμοί, δέντρα και φωτάκια έχουν κάνει την εμφάνισή τους από νωρίς για τα Χριστούγεννα, ενώ σε λίγες μέρες ξεκινά και το εορταστικό ωράριο.

Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία των καταστημάτων για τέσσερις Κυριακές μέσα σε έναν μήνα λόγω της εορταστικής περιόδου αλλά και της Black Friday.

Advertisement
Advertisement
Χριστούγεννα: Οικονομικός «εφιάλτης» ο στολισμός για τα νοικοκυριά – Πόσο κοστίζει (Βίντεο)

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος. 

  • Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00
  • Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00
  • Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00
  • Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00
  • Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–21:00
  • Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00
  • Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00
  • Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00
  • Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00
  • Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00
  • Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00
  • Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00
  • Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00
  • Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
  • Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ
  • Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00
  • Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
  • Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
  • Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
  • Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
  • Πέμπτη 1/01/2026: ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 2/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

Οι Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά

Μέχρι το τέλος του 2025, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές, στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς και των προσφορών:

  • 30 Νοεμβρίου 2025
  • 14 Δεκεμβρίου 2025
  • 21 Δεκεμβρίου 2025
  • 28 Δεκεμβρίου 2025

Πότε είναι η Black Friday 2025 και πότε η Cyber Monday 2025

  • Black Friday: 28 Νοεμβρίου 2025
  • Cyber Monday: 1 Δεκεμβρίου 2025 (εκπτώσεις σε online αγορές)