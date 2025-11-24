Στολισμοί, δέντρα και φωτάκια έχουν κάνει την εμφάνισή τους από νωρίς για τα Χριστούγεννα, ενώ σε λίγες μέρες ξεκινά και το εορταστικό ωράριο.
Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία των καταστημάτων για τέσσερις Κυριακές μέσα σε έναν μήνα λόγω της εορταστικής περιόδου αλλά και της Black Friday.
Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος.
- Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00
- Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00
- Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00
- Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00
- Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–21:00
- Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00
- Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00
- Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00
- Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00
- Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00
- Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00
- Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00
- Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00
- Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
- Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ
- Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00
- Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
- Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
- Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
- Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
- Πέμπτη 1/01/2026: ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 2/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ
Οι Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά
Μέχρι το τέλος του 2025, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές, στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς και των προσφορών:
- 30 Νοεμβρίου 2025
- 14 Δεκεμβρίου 2025
- 21 Δεκεμβρίου 2025
- 28 Δεκεμβρίου 2025
Πότε είναι η Black Friday 2025 και πότε η Cyber Monday 2025
- Black Friday: 28 Νοεμβρίου 2025
- Cyber Monday: 1 Δεκεμβρίου 2025 (εκπτώσεις σε online αγορές)