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Οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει τις 10.000 ευρώ θα μπορούν να διεκδικήσουν από τον Οκτώβριο πολίτες και οικογένειες που αποφασίζουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, που ξεκίνησε από τον Έβρο, διευρύνεται σε νέες περιοχές. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες, εντάσσονται επτά από τους οκτώ δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία.

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Μετά την έκδοση της ΚΥΑ θα ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων, μέσα στον Οκτώβριο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι δεν τίθεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη εργασίας στον τόπο της νέας εγκατάστασης. Το μέτρο απευθύνεται παράλληλα και σε Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής στη χώρα.

Ξεχωριστό πακέτο κινήτρων προβλέπεται για το Καστελλόριζο. Δημόσιοι λειτουργοί και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα λαμβάνουν ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ, συν 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, παράλληλα με παρεμβάσεις σε σχολικές και προσχολικές υποδομές.

Στο μέτωπο της φροντίδας των παιδιών, το εισοδηματικό όριο για voucher βρεφονηπιακών σταθμών φτάνει πλέον τις 37.000 ευρώ για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά.

Παράλληλα επεκτείνονται οι «Νταντάδες της Γειτονιάς». Έχουν ήδη υπογραφεί περίπου 3.000 συμφωνητικά, ενώ στο Μητρώο προστέθηκαν ακόμη 1.000 νταντάδες, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις εκπαίδευσης, υγείας και ασφάλειας.