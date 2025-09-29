Στις οκτώ αύριο το πρωί ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή των αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού. Η πλατφόρμα θα δέχεται είτε νέες αιτήσεις, είτε τροποποιήσεις υφισταμένων.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/ ή https://opeka.gr/ και με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο, θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: Η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως τα εξής στοιχεία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί αποθηκεύουν την αίτηση προσωρινά και δεν πατούν το κουμπί της υποβολής. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά, όμως, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.