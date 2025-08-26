Εισέπρατταν κρατικά χρήματα για χρόνια, μέσω αναπτυξιακών νόμων, χωρίς ποτέ να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις που είχαν υποσχεθεί. Ο λόγος για επιχειρήσεις που πλάσσαραν επενδύσεις “φαντάσματα” βάζοντας στα ταμεία τους εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η ΑΑΔΕ καλείται να αναλάβει τον ρόλο του «εισπράκτορα», βάζοντας μπρος τη διαδικασία επιστροφής αυτών των χρημάτων στους πολίτες.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ήδη τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ έχουν σταλεί στην ΑΑΔΕ για ανάκτηση, στο πλαίσιο της δέσμευσης για απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία. Κι αυτό είναι μόνο η αρχή: τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν και άλλα ποσά, καθώς ο έλεγχος των φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

Advertisement

Advertisement

Η σημασία της κίνησης ξεπερνά το οικονομικό σκέλος. Είναι μια απάντηση σε δεκαετίες κακοδιαχείρισης και εύκολων «επιδότησεων» χωρίς αντίκρισμα. Το μήνυμα είναι καθαρό: Τα χρήματα των φορολογουμένων θα πηγαίνουν μόνο σε πραγματικές επενδύσεις που φέρνουν ανάπτυξη και δουλειές.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, είναι να μη μείνει αυτή η πρωτοβουλία στη σφαίρα των εντυπώσεων. Να αποδείξει το κράτος ότι μπορεί όχι μόνο να ανακτά όσα χάθηκαν, αλλά και να τα κατευθύνει σε επενδύσεις που θα αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος δεν αντέχει άλλο να πληρώνει «φαντάσματα» που τρέφονται από τις δικές του θυσίες.

“Είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιστρέψουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χρήματα που δόθηκαν στο παρελθόν από τον αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν”, τονίζει σε δήλωση του ο αρμόδιος υπουργός για να συμπληρώσει: “Κάποιοι τότε το αμφισβήτησαν. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη στείλει για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ προς ανάκτηση. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο εντατικό ρυθμό τον έλεγχο και τις ανακτήσεις τις επόμενες εβδομάδες. Γιατί οφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας και ισχυρή ανάπτυξη στον τόπο”.