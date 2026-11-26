Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσαν την καταβολή της επιστροφής ενοικίου για το 2025 σε 932.652 δικαιούχους.

Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης.

Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή ενός ή δύο ενοικίων ανάλογα με την επαγγελματική τους ιδιότητα και τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί.

Όσοι πολίτες δεν έλαβαν την ενίσχυση λόγω προβλημάτων με το IBAN μπορούν να δηλώσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό έως το τέλος του 2026.

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι που διαπιστώνουν λάθη στο ποσό της ενίσχυσης έχουν τη δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ.

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Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία καταβολής της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του 2025, με τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων να ανέρχεται σε 932.652 πολίτες, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.

Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης.

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Ποιοι δικαιούνται ένα και ποιοι δύο ενοίκια

926.511 δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή ενός ενοικίου για κύρια ή φοιτητική κατοικία.

λαμβάνουν επιστροφή ενός ενοικίου για κύρια ή φοιτητική κατοικία. 21.277 δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή δύο ενοικίων. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρέτησαν στην περιφέρεια κατά τη διάρκεια του 2025, με τις προβλεπόμενες γεωγραφικές εξαιρέσεις.

λαμβάνουν επιστροφή δύο ενοικίων. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρέτησαν στην περιφέρεια κατά τη διάρκεια του 2025, με τις προβλεπόμενες γεωγραφικές εξαιρέσεις. 15.136 δικαιούχοι περιλαμβάνονται και στις δύο παραπάνω κατηγορίες ενίσχυσης.

Η επιστροφή για την κύρια κατοικία ανέρχεται στο 1/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για κάθε φοιτητική κατοικία το ανώτατο ποσό είναι επίσης 800 ευρώ.

Για τους δικαιούχους της ειδικής ενίσχυσης των δύο ενοικίων, το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα 1.600 ευρώ, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων επιτρέπει φέτος σε περισσότερα νοικοκυριά να λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου. Συγκεκριμένα, τα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: έως 35.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πληρώθηκαν

Για 26.884 δικαιούχους η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε, είτε επειδή δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό είτε επειδή δεν κατέστη δυνατή η επαλήθευση του δηλωμένου IBAN.

Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 να δηλώσουν ή να διορθώσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό στην ψηφιακή πύλη myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία – Δήλωση Λογαριασμού IBAN». Τα χρήματα θα καταβληθούν στον επόμενο κύκλο πληρωμών, μετά την επαλήθευση του λογαριασμού.

Μέχρι το τέλος του έτους μπορούν επίσης να υποβάλουν δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» όσοι έλαβαν μικρότερη ενίσχυση από αυτή που δικαιούνται, δεν πληρώθηκαν για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών της οικογένειας ή αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα στοιχεία των μισθώσεων και της περιοχής υπηρέτησής τους.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι φορολογούμενοι μπορούν να επικοινωνούν δωρεάν με την ΑΑΔΕ στο 1521, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00.