Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ψηφιακό ευρώ μεταβαίνει από το στάδιο του σχεδιασμού στην υλοποίηση, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να στοχεύει στην κυκλοφορία του έως το 2029.

Το νέο ψηφιακό μέσο θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μετρητά, προσφέροντας στους πολίτες της Ευρωζώνης μια ασφαλή και εναλλακτική επιλογή για ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει μέσω του έργου αυτού την ενίσχυση της νομισματικής και τεχνολογικής της αυτονομίας, μειώνοντας την εξάρτηση από ξένα συστήματα πληρωμών.

Οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν αγορές και μεταφορές χρημάτων μέσω κινητών συσκευών ή καρτών, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικότητας.

Το ψηφιακό ευρώ δεν θα αντικαταστήσει τις τραπεζικές καταθέσεις των πολιτών, ούτε θα μεταβάλει την αξία των χρημάτων τους κατά τις καθημερινές συναλλαγές.

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Το ευρώ ετοιμάζεται να αποκτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του και ψηφιακή μορφή. Το λεγόμενο «ψηφιακό ευρώ» δεν αποτελεί πλέον ένα θεωρητικό σχέδιο των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά ένα έργο που περνά σταδιακά από τη φάση του σχεδιασμού στην υλοποίηση, με ορίζοντα κυκλοφορίας το 2029.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά εγχειρήματα που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη δημιουργία του κοινού νομίσματος, καθώς φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό ψηφιακό μέσο πληρωμών, υπό την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

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Τι είναι το ψηφιακό ευρώ

Το ψηφιακό ευρώ θα είναι ουσιαστικά το ηλεκτρονικό ισοδύναμο των μετρητών. Δεν θα πρόκειται για κρυπτονόμισμα ούτε για ιδιωτικό μέσο πληρωμών, αλλά για χρήμα που θα εκδίδεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες της Ευρωζώνης.

Οι πολίτες θα μπορούν να το χρησιμοποιούν για αγορές σε καταστήματα, ηλεκτρονικές συναλλαγές ή μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών, μέσω κινητού τηλεφώνου ή κάρτας. Μάλιστα, προβλέπεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο (offline), διατηρώντας υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας.

Θα καταργηθούν τα μετρητά;

Η απάντηση που δίνουν στην HuffPost στελέχη της ΤτΕ είναι ξεκάθαρα όχι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επανειλημμένα διευκρινίσει ότι το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα και δεν πρόκειται να τα αντικαταστήσει. Οι πολίτες θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μετρητά, ενώ το ψηφιακό ευρώ θα αποτελέσει μία επιπλέον επιλογή πληρωμών.

Πίσω από το εγχείρημα δεν βρίσκεται μόνο η τεχνολογική εξέλιξη αλλά και ένας ευρύτερος γεωπολιτικός στόχος. Σήμερα μεγάλο μέρος των ψηφιακών πληρωμών στην Ευρώπη εξαρτάται από διεθνή δίκτυα καρτών και ιδιωτικές πλατφόρμες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερη νομισματική και τεχνολογική αυτονομία, δημιουργώντας ένα ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών που θα λειτουργεί υπό δημόσιο έλεγχο. Όπως υποστηρίζουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, το ψηφιακό ευρώ θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή κυριαρχία στις πληρωμές και θα μειώσει την εξάρτηση από ξένα συστήματα.

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Τι σημαίνει για τον πολίτη

Για τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη, το ψηφιακό ευρώ δεν θα αλλάξει την αξία των χρημάτων του ούτε θα αντικαταστήσει τις τραπεζικές καταθέσεις. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος πληρωμής.

Ο καταναλωτής θα έχει μία επιπλέον ασφαλή επιλογή συναλλαγών, με εγγύηση της ΕΚΤ, δυνατότητα άμεσων πληρωμών σε όλη την Ευρωζώνη και αυξημένη προστασία της ιδιωτικότητας σε σχέση με πολλά σημερινά ψηφιακά μέσα πληρωμών.

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Το μεγάλο ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα έρθει το ψηφιακό ευρώ, αλλά πόσο γρήγορα θα ολοκληρωθεί η πολιτική και τεχνική προετοιμασία. Αν το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί, σε λιγότερο από τρία χρόνια οι Ευρωπαίοι θα το έχουν για πρώτη φορά στα χέρια τους!

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