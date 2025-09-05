Κατά 0,1% αυξήθηκε το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη και κατά 0,2% στην ΕΕ το β΄ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στην Ελλάδα, η αύξηση ήταν υψηλότερη, στο 0,6% σε τριμηνιαία βάση και 1,7% σε ετήσια, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της Ένωσης. Ωστόσο, η απασχόληση στη χώρα μας μειώθηκε κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι ώρες εργασίας αυξήθηκαν κατά 1,4%, γεγονός που δείχνει λιγότερους εργαζομένους να δουλεύουν περισσότερες ώρες.

Σύγκριση με ΗΠΑ

Η Eurostat κάνει και σύγκριση με τις ΗΠΑ και σύμφωνα με τα στοιχεία κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 0,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από -0,1% το πρώτο τρίμηνο του 2025). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% (μετά από +2,0% το προηγούμενο τρίμηνο).

Σύμφωνα με την Eurostat για Ευρωζώνη και ΕΕ για το β΄ τρίμηνο του 2025:

Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1% στην Ευρωζώνη και κατά 0,2% στην ΕΕ , έναντι +0,6% και +0,5% αντίστοιχα το α΄ τρίμηνο.

και κατά , έναντι +0,6% και +0,5% αντίστοιχα το α΄ τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις ήταν +1,5% για την Ευρωζώνη και +1,6% για την ΕΕ.

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,1% τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ σε τριμηνιαία βάση. Σε ετήσια βάση, καταγράφηκε αύξηση 0,6% στην Ευρωζώνη και 0,4% στην ΕΕ. Οι ώρες εργασίας αυξήθηκαν κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά μειώθηκαν σε ετήσια βάση (-0,2% και -0,4% αντίστοιχα).

Η Δανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο ΑΕΠ (+1,3%), ακολουθούμενη από την Κροατία και τη Ρουμανία (+1,2%). Αντίθετα, μειώσεις σημειώθηκαν σε Φινλανδία (-0,4%), Γερμανία (-0,3%) και Ιταλία (-0,1%).

Στην απασχόληση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+1,1%), την Ισπανία και τη Μάλτα (+0,7%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις σε Λιθουανία (-0,9%), Ελλάδα και Κροατία (-0,5%).

Σε ώρες εργασίας, ξεχώρισαν οι αυξήσεις σε Εσθονία (+2,2%), Ιρλανδία (+1,6%) και Ελλάδα (+1,4%), ενώ μειώσεις κατέγραψαν η Γαλλία (-1,1%), η Εσθονία (-2,2%) σε ετήσια βάση και η Γερμανία (-0,1%) σε τριμηνιαία.