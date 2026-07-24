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Η σημερινή ημέρα αποτελεί το οριστικό τέλος της παράτασης που είχε ανακοινωθεί στις 13 Ιουλίου, μεταφέροντας την αρχική προθεσμία έως και την 24η Ιουλίου 2026 για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η απόφαση ελήφθη μετά από αιτήματα επαγγελματικών φορέων και λογιστών, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων.

Διορθώσεις χωρίς επιβάρυνση έως τα μεσάνυχτα

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Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο, εφόσον εντοπίσουν λάθη ή παραλείψεις που επηρεάζουν το εκκαθαριστικό τους. Η εφαρμογή μεταφέρει αυτόματα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3, επιτρέποντας την αλλαγή μόνο των πεδίων που απαιτούν διόρθωση. Με την υποβολή της νέας δήλωσης εκδίδεται αυτόματα νέο εκκαθαριστικό.

Τι ισχύει από αύριο

Όσοι δεν προλάβουν να υποβάλουν τη δήλωσή τους εμπρόθεσμα θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, εφόσον από την εκκαθάριση προκύπτει φόρος άνω των 100 ευρώ.

Τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

100 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και όσους δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

για μισθωτούς, συνταξιούχους και όσους δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. 250 ευρώ για επαγγελματίες με απλογραφικά βιβλία.

για επαγγελματίες με απλογραφικά βιβλία. 500 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Παράλληλα, στις χρεωστικές δηλώσεις επιβάλλεται τόκος εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Βαρύς ο φετινός λογαριασμός

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Τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι έχουν εκκαθαριστεί περισσότερες από 6,6 εκατομμύρια δηλώσεις, με πάνω από έναν στους τρεις φορολογούμενους να καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο. Ο συνολικός φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί ξεπερνά τα 4,8 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 5 δισ. ευρώ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Πώς πληρώνεται ο φόρος

Η πρώτη από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου, ενώ όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ μέχρι τότε δικαιούνται έκπτωση 2%, εφόσον η δήλωση έχει υποβληθεί έως σήμερα, ημέρα λήξης της παράτασης. Εναλλακτικά, υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα σε έως 12 άτοκες δόσεις ή ένταξης στην πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ.

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