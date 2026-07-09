Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προσανατολίζεται σε παράταση μίας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μετά από σχετικά αιτήματα φορέων της αγοράς.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου έξι εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ υπολείπονται ακόμη εννιακόσιες χιλιάδες οι οποίες πρέπει να κατατεθούν έως τις 15 Ιουλίου.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και επαγγελματικές ομοσπονδίες λογιστών ζητούν την παράταση λόγω τεχνικών προβλημάτων στις πλατφόρμες και του μεγάλου όγκου εργασίας.

Οι φορείς επισημαίνουν καθυστερήσεις στο σύστημα myDATA, εκκρεμότητες με τα σημειώματα Clawback και Rebate, καθώς και δυσκολίες πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

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Προς παράταση μίας εβδομάδας προσανατολίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, μετά τα αιτήματα που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς.

Εφόσον ληφθεί η τελική απόφαση, η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου θα μετατεθεί τουλάχιστον έως τις 22 Ιουλίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις, όταν ο συνολικός αριθμός που εκτιμάται ότι θα κατατεθούν φέτος αναμένεται να φτάσει τα 6,9 εκατ.

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Αυτό σημαίνει ότι απομένουν ακόμη περίπου 900.000 δηλώσεις προς υποβολή μέσα σε 6 μόλις ημέρες, γεγονός που μεταφράζεται σε εξαιρετικά υψηλό ημερήσιο όγκο εργασίας για τα λογιστικά γραφεία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών, επισημαίνουν ότι: ο τεράστιος όγκος δουλειάς (Mydata, πλατφόρμες κάθε είδους, και πολλά ακόμα) που έχει προστεθεί στην εργασία τους και συχνά συνοδεύεται από τεχνικά προβλήματα, συνεχόμενες εγκυκλίους και αλληλοαναιρούμενες οδηγίες, βαραίνει την έτσι κι αλλιώς μεγάλου όγκου εργασία των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

«Για ακόμα μια χρονιά, παρά τα λόγια, το κράτος αποδείχτηκε μη επιτελικό σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες ενός ολόκληρου κλάδου. Η εργασία της ολοκλήρωσης των δηλώσεων στην ώρα τους δεν είναι μοιραίο κάθε χρόνο να μη συμβαίνει και ανάμεσα στα άλλα ζητήματα να δημιουργεί προβλήματα και στην -τόσο αναγκαία- άδεια διακοπών των συναδέλφων», αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους.

Τι ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), από πλευράς του, ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την ΑΑΔΕ να δοθεί ολιγοήμερη παράταση στην προθεσμία υποβολής, η οποία λήγει στις 15 Ιουλίου.

Με επιστολή του προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως η φετινή διαδικασία ξεκίνησε ομαλά και χωρίς τα προβλήματα προηγούμενων ετών, τις τελευταίες ημέρες έχουν συσσωρευτεί σημαντικές τεχνικές δυσκολίες που δυσχεραίνουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των δηλώσεων.

Το ΟΕΕ, ως ο θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί τους λογιστές – φοροτεχνικούς, αναφέρει ότι δέχεται καθημερινά πλήθος αναφορών από επαγγελματίες και επιχειρήσεις, οι οποίοι αδυνατούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας προβλημάτων στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων.

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Τα τρία βασικά προβλήματα

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, τα σημαντικότερα εμπόδια που έχουν προκύψει είναι:

Καθυστερήσεις στην ενημέρωση του myDATA. Οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης, όπως οι απογραφές αποθεμάτων και οι αποσβέσεις, εμφανίζονται στην πλατφόρμα ακόμη και μετά από 24 έως 48 ώρες, με αποτέλεσμα να μην ενημερώνεται εγκαίρως το έντυπο Ε3 και να καθυστερεί η ολοκλήρωση των δηλώσεων.

Οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης, όπως οι απογραφές αποθεμάτων και οι αποσβέσεις, εμφανίζονται στην πλατφόρμα ακόμη και μετά από 24 έως 48 ώρες, με αποτέλεσμα να μην ενημερώνεται εγκαίρως το έντυπο Ε3 και να καθυστερεί η ολοκλήρωση των δηλώσεων. Εκκρεμότητα στα σημειώματα Clawback και Rebate. Μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα στοιχεία για το φορολογικό έτος 2025, γεγονός που δεν επιτρέπει σε επιχειρήσεις του χώρου της υγείας, όπως ιδιωτικές κλινικές, γιατρούς και φαρμακεία, να οριστικοποιήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα στοιχεία για το φορολογικό έτος 2025, γεγονός που δεν επιτρέπει σε επιχειρήσεις του χώρου της υγείας, όπως ιδιωτικές κλινικές, γιατρούς και φαρμακεία, να οριστικοποιήσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης. Προβλήματα πρόσβασης στον e-ΕΦΚΑ. Οι εργασίες αναβάθμισης της πλατφόρμας δεν επιτρέπουν σε πολλούς επαγγελματίες να εκδώσουν τις βεβαιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του 2025, δικαιολογητικό απαραίτητο για την ολοκλήρωση της φορολογικής διαδικασίας.

Στόχος να αποφευχθούν λάθη και πρόστιμα

Το ΟΕΕ υποστηρίζει ότι μια σύντομη παράταση λίγων ημερών θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο στους λογιστές και τις επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν σωστά τις δηλώσεις, αποφεύγοντας λάθη που ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσθετους φόρους, διορθωτικές δηλώσεις ή ακόμη και πρόστιμα.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και δεν επηρεάζει την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου, η οποία μπορεί να παραμείνει αμετάβλητη.

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Με την προθεσμία της 15ης Ιουλίου να πλησιάζει, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, οι οποίες θα κρίνουν αν θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε η φετινή διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς αδικαιολόγητη πίεση για λογιστές, επιχειρήσεις και φορολογούμενους.