Λιγότερες από 72 ώρες απομένουν μέχρι να εκπνεύσει το 2025 — και μαζί του να κλείσει οριστικά και η προθεσμία για την εμπρόθεσμη πληρωμή μιας ολόκληρης δέσμης φορολογικών υποχρεώσεων προς την εφορία.

Για εκατομμύρια φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, οι επόμενες ώρες δεν είναι απλώς οι τελευταίες του χρόνου, αλλά το χρονικό όριο που χωρίζει τη φορολογική κανονικότητα από πρόστιμα, προσαυξήσεις και απώλεια φορολογικής ενημερότητας.

Advertisement

Advertisement

Μέχρι τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου, δόσεις φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας και κρίσιμες δηλώσεις πρέπει να έχουν εξοφληθεί και υποβληθεί μέσω της ΑΑΔΕ, ώστε το νέο έτος να μη βρει τους φορολογούμενους με εκκρεμότητες από το παρελθόν.

Οι υποχρεώσεις για τα νοικοκυριά

Τέλη κυκλοφορίας: Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 είναι ήδη στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ και πρέπει να εξοφληθούν μέχρι 31/12/2025. Σε αντίθετη περίπτωση, από 1η Ιανουαρίου 2026 επιβάλλονται πρόστιμα που ξεκινούν από 25% και μπορούν να φτάσουν στο 100% του αρχικού ποσού.

Φόρος εισοδήματος: Αν έχετε επιλέξει την καταβολή του φόρου εισοδήματος σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, η έκτη πρέπει να πληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Η μη έγκαιρη καταβολή σημαίνει πρόσθετος τόκος και προσαυξήσεις.

Πληρωμή του ΕΝΦΙΑ: Για όσους έχουν επιλέξει αποπληρωμή του ΕΝΦΙΑ σε 12 δόσεις, η δέκατη δόση πρέπει να πληρωθεί επίσης μέχρι το τέλος του έτους. Η εικόνα αυτή καθιστά την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου ιδιαίτερα «φορτωμένη» για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Δόσεις ρυθμίσεων – Εξωδικαστικός: Απαραίτητη δεν είναι μόνο η πληρωμή των υποχρεώσεων που “τρέχουν”, αλλά και όλων των δόσεων που συνδέονται με ρυθμίσεις χρεών ή τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

Advertisement

Οι υποχρεώσεις για επιχειρήσεις – ελεύθερους επαγγελματίες – λογιστές

Πέρα από τις προφανείς φορολογικές υποχρεώσεις (ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος, δόσεις ρυθμίσεων, ΦΠΑ, κά.), επαγγελματίες, επιχειρήσεις και οι λογιστές τους θα πρέπει να μην δώσουν προσοχή στα εξής:



Δήλωση και απόδοση παρακρατούμενων φόρων: Υποβάλλονται και αποδίδονται οι παρακρατούμενοι φόροι από μισθωτή εργασία, συντάξεις, αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Advertisement



Δήλωση απόδοσης φόρων άρθρων 64 & 69 ΚΦΕ: Πρόκειται για τις συλλογικές υποχρεώσεις απόδοσης φόρων που έχουν παρακρατηθεί από διάφορες κατηγορίες εισοδημάτων, σημαντικές για εργοδότες, εταιρείες και παρόχους υπηρεσιών.

Τελευταίες υπενθυμίσεις…

Για να αποφευχθεί πρόσθετος φόρος 22% επί της διαφοράς, οι φυσικοί φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες (π.χ. μέσω καρτών ή e-banking) ίσες με τουλάχιστον 30% του ετήσιου εισοδήματος τους.

Οι φορολογούμενοι που μετέφεραν τη κατοικία τους στο εξωτερικό εντός του 2024 πρέπει να έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση έως το τέλος του έτους.

Μην αφήσετε τις πληρωμές για την τελευταία στιγμή: Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες συχνά “πέφτουν” ή λειτουργούν με καθυστερήσεις στις 30–31/12 λόγω μεγάλης κίνησης.

Advertisement