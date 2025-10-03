Τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία αυξήθηκαν κατά 4,558 δισ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος του Ιουλίου του 2024, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ενώ πάνω από 172.000 είναι οι φορολογούμενοι που προστέθηκαν στη λίστα των οφειλετών μέσα σε διάστημα ενός έτους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΕΡΤNews, η αύξηση καταγράφεται τόσο σε μικρές οφειλές έως 10.000 ευρώ, όσο και σε μεγάλα χρέη εκατομμυρίων. Στο τέλος του Ιουλίου, το σύνολο έφτασε τα 111,8 δισ. ευρώ. Το 23,57% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο αντιστοιχεί σε 26,35 δισ. ευρώ, αφορά οφειλές που χαρακτηρίζονται ως «ανεπίδεκτες είσπραξης», δηλαδή περιπτώσεις στις οποίες είναι αδύνατη η είσπραξη των χρεών, επειδή ο οφειλέτης και οι συνυπόχρεοί του δε διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων και απαιτήσεών του. Από το σύνολο των θεωρητικά εισπράξιμων χρεών (84,5 δισ. ευρώ) μόλις το 2,96% (3,31 δισ. ευρώ) είναι ρυθμισμένα. Ο μεγαλύτερος όγκος των οφειλών προέρχεται από το 0,25% των οφειλετών. Δηλαδή μόλις 9.946 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν το 76,32% του συνολικού ποσού των οφειλών, και πάνω από 1.000.000 ευρώ έκαστος. Στην άλλη πλευρά, πάνω από 3.600.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν ποσά μέχρι 10.000 ευρώ.

Ειδικότερα, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν τα εξής:

–Το 60,99% των μη ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών ύψους 85,47 δισ. ευρώ, δηλαδή τα 52,12 δισ. ευρώ, πηγάζουν από φορολογικές οφειλές. Το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από άλλες κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης, όπως πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 28,57%, καθώς αγγίζουν τα 24,41 δισ. ευρώ και μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.), οι οποίες αποτελούν το 10,45% που αντιστοιχεί σε 8,92 δισ. ευρώ.

–Στο τέλος Ιουλίου 2025 παρατηρείται αύξηση του αριθμού των φορολογουμένων που είναι οφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών κατά 172.263 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σύγκριση με το τέλος Ιουλίου 2024. Ο αριθμός αυτός διαμορφώθηκε στα 4.001.794 στο τέλος του φετινού Ιουλίου.

–Το 96,5% του συνόλου των οφειλών είναι ποσά άνω των 10.000 ευρώ. Ειδικότερα δε, το 76,32% των οφειλών είναι ποσά μεγαλύτερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία χρωστά μόλις το 0,25% των οφειλετών.

–Οι οφειλές των φυσικών προσώπων αποτελούν το 38,2% του συνόλου, αγγίζοντας τα 42,7 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων διαμορφώνονται στα 69,1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 61,8% του συνόλου.

–Στα μικρά ποσά οφειλών το σύνολο σχεδόν του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα.

–Αντίθετα, όσο αυξάνεται το ύψος των οφειλών τόσο ενισχύεται και ο ρόλος των νομικών προσώπων στη διαμόρφωση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, αφού είναι χαρακτηριστικό ότι στην κατηγορία ληξιπρόθεσμου υπολοίπου άνω του 1 εκατ. ευρώ τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις οφειλές κατά 69,8%, με το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπό τους να αγγίζει στο τέλος του Ιανουαρίου 2025 τα 59,54 δισ. ευρώ.

–Μόλις το 2,96% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 111,829 δισ. ευρώ έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε οφειλές ύψους 3,31 δισ. ευρώ. Το υψηλότερο ποσοστό των συνολικών ρυθμισμένων οφειλών (16%) εντοπίζεται σε οφειλές από 500 έως 10.000 ευρώ.