Η γενιά που μεγάλωσε με την υπόσχεση μιας σταθερής δουλειάς, μιας αξιοπρεπούς σύνταξης και ενός ασφαλούς σπιτιού, βρίσκεται σήμερα στο μάτι του κυκλώνα. Οι 50άρηδες της Ελλάδας είναι ίσως η πιο «παγιδευμένη» ηλικιακή ομάδα! Με οικονομικές υποχρεώσεις προς τα παιδιά τους, φροντίδα προς τους γονείς τους και έναν εργασιακό κόσμο που μετασχηματίζεται βίαια από την τεχνολογία και τη δημογραφική πίεση.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων 45-64 ετών στην Ελλάδα παραμένει γύρω στο 11,5% (ΕΛΣΤΑΤ, Σεπτέμβριος 2025) — το υψηλότερο στην ΕΕ για αυτή την ηλικιακή ομάδα.

δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν επαρκείς αποταμιεύσεις για πάνω από χωρίς εισόδημα. Ο μέσος καθαρός μισθός των εργαζομένων άνω των 45 ετών είναι 1.190 €, μόλις 7% υψηλότερος από εκείνον των 30άρηδων — γεγονός που δείχνει ότι η «επαγγελματική ωρίμανση» δεν συνοδεύεται πλέον από οικονομική ασφάλεια (Eurofound, 2024).

Πολλοί βρίσκονται στο μετέωρο στάδιο όπου η σύνταξη απομακρύνεται (όριο στα 67 έτη), ενώ η αγορά εργασίας δείχνει προτίμηση στους νεότερους και ψηφιακά πιο ευέλικτους.

Ο ψηφιακός αποκλεισμός χτυπά την εμπειρία!

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (2024): Μόνο 58% των Ελλήνων 45-64 ετών έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, έναντι 74% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Λιγότεροι από 1 στους 5 δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει επιμόρφωση την τελευταία πενταετία. Αυτό μεταφράζεται σε ανισότητα πρόσβασης. Άνθρωποι με εμπειρία, γνώση και ωριμότητα μένουν έξω από τις νέες μορφές απασχόλησης — κυρίως επειδή η εργασία γίνεται όλο και περισσότερο “ψηφιακή” και “προσαρμοστική”.

Οικονομικά εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε δύο γενιές: Οι περισσότεροι 50άρηδες είναι «σάντουιτς» ανάμεσα σε δύο «βάρη»: Παιδιά που σπουδάζουν ή καθυστερούν να αυτονομηθούν (λόγω ενοικίων, ανεργίας, χαμηλών μισθών). Ηλικιωμένοι γονείς που χρειάζονται οικονομική και πρακτική φροντίδα.

Η Eurostat καταγράφει ότι το 27% των ατόμων 50-59 ετών στην Ελλάδα στηρίζουν οικονομικά δύο γενιές ταυτόχρονα, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου! Το αποτέλεσμα είναι μια γενιά που δεν μπορεί να αποταμιεύσει και δεν μπορεί να σταματήσει να εργάζεται, ακόμα κι αν το επιθυμεί. Αν οι νέοι βιώνουν την αβεβαιότητα του αύριο, οι 50άρηδες βιώνουν την ανασφάλεια του σήμερα, δεν ξέρουν αν θα έχουν εργασία, εισόδημα ή αξιοπρεπή σύνταξη.