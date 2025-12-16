«Κλείνει ένας ακόμη λογαριασμός με το παρελθόν». Με τη φράση αυτή ο πρωθυπουργός περιέγραψε μια από τις πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις στο μέτωπο του ιδιωτικού χρέους, που αφορά περίπου 50.000 δανειολήπτες οι οποίοι για χρόνια βρίσκονταν εγκλωβισμένοι σε δυσβάσταχτες υποχρεώσεις, χωρίς ρεαλιστική διέξοδο.

Η κυβερνητική διάταξη που κατατίθεται στη Βουλή επιχειρεί να βάλει οριστικό τέλος σε μια εκκρεμότητα που συνδέεται άμεσα με την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και τις στρεβλώσεις της τραπεζικής χρηματοδότησης εκείνης της περιόδου.

Μετατροπή σε ευρώ και σταθερό επιτόκιο

Κεντρικός άξονας της ρύθμισης είναι η μετατροπή των οφειλών σε ευρώ, με σταθερό και χαμηλό επιτόκιο. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος και αποκαθίσταται η προβλεψιμότητα στις δόσεις, στοιχείο κρίσιμο για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις που για χρόνια έβλεπαν το χρέος τους να διογκώνεται ανεξέλεγκτα.



«Κούρεμα» οφειλών με κοινωνικά κριτήρια

Η διάταξη προβλέπει επίσης «κούρεμα» του χρέους που κυμαίνεται από 15% έως και 50%, ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία και τη συνολική οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η ελάφρυνση θα κατευθυνθεί σε όσους πραγματικά τη χρειάζονται, χωρίς να δημιουργούνται νέες αδικίες ή κίνητρα στρατηγικής αθέτησης.



Επιμήκυνση αποπληρωμής έως πέντε χρόνια

Για να καταστεί η ρύθμιση βιώσιμη στην πράξη, δίνεται η δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής έως και πέντε επιπλέον χρόνια. Η πρόβλεψη αυτή μειώνει σημαντικά τη μηνιαία επιβάρυνση και επιτρέπει στους δανειολήπτες να επανενταχθούν ομαλά στην οικονομική δραστηριότητα, χωρίς τον διαρκή φόβο της αδυναμίας πληρωμής.

Το στοίχημα πλέον βρίσκεται στην εφαρμογή, στη διαφάνεια των κριτηρίων, στην ταχύτητα των διαδικασιών και στη δυνατότητα του συστήματος να μετατρέψει μια εξαγγελία σε ουσιαστική ανακούφιση για όσους έχουν μείνει πίσω από τους «λογαριασμούς» της κρίσης.