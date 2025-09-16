Τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως μειώνονται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, με τις χώρες ανά τον κόσμο να πληρώνουν πολύ ακριβά την μάχη με την ενεργειακή επάρκεια και την διατήρηση της παραγωγής, σύμφωνα με σημερινή έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Ο IEA, ένας διακυβερνητικός οργανισμός αφιερωμένος στην ενεργειακή έρευνα και ασφάλεια, δήλωσε στους Financial Times, ότι ανέλυσε δεδομένα από 15.000 πετρελαϊκά και φυσικά κοιτάσματα σε όλο τον κόσμο και κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η παραγωγή γίνεται πιο επισφαλής λόγω της αυξανόμενης εξάρτησης από το σχιστολιθικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, όπου τα κοιτάσματα χρειάζονται συνεχείς νέες γεωτρήσεις για να διατηρήσουν την παραγωγή τους».

Ο Fatih Birol, επικεφαλής του IEA, δήλωσε ότι από το 2019 η πετρελαϊκή βιομηχανία έχει δαπανήσει «σχεδόν το 90% των ετήσιων επενδύσεων της» στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, που μεταφράζονται σε 500 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο μόνο για να ανακόψει τη μείωση των εν ενεργεία κοιτασμάτων.

«Αυτό σημαίνει ότι η βιομηχανία πρέπει να τρέχει πολύ πιο γρήγορα μόνο και μόνο για να διατηρήσει την παραγωγή στα σημερινά επίπεδα», πρόσθεσε ο Μπιρόλ.

Η έκθεση ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις συνεχείς πιέσεις των πετρελαιοπαραγωγών χωρών που υποστηρίζουν εδώ και χρόνια, ότι δαπανούν τρις δολάρια για να διατηρήσουν στα τρέχοντα επίπεδα την παραγωγή τους.

Ενδιαφέρον ωστόσο έχει το γεγονός, ότι η σημερινή έκθεση του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας αναιρεί την αντίστοιχη περσυνή της, που υποστήριζε ότι υπάρχει μια «εκπληκτική υπερπροσφορά» πετρελαίου και ότι πολλοί παραγωγοί θα πρέπει να «εξετάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια».

Ο IEA έχει δεχθεί σημαντικές πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία τον κατηγόρησε ότι αποθαρρύνει τις επενδύσεις στη βιομηχανία πετρελαίου προβλέποντας ότι ο κόσμος θα φτάσει στην κορύφωση της κατανάλωσης του στο τέλος αυτής της δεκαετίας.

Στην σημερινή του έκθεση πάντως, ο IEA εκτιμά ότι εάν οι πετρελαϊκές εταιρείες σταματήσουν εντελώς να επενδύουν, η ετήσια παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου θα συρρικνωθεί κατά 5,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, η οποία αντιστοιχεί μόνο στην παραγωγή της Βραζιλίας και της Νορβηγίας. Το σχιστολιθικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο των ΗΠΑ, θα καταρρεύσει κατά 35% μέσα στον πρώτο χρόνο μετά τη διακοπή των γεωτρήσεων.

Αντίθετα, ο IEA υπογραμμίζει ότι ενώ τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου μειώνονται σε όλο τον κόσμο, στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία μειόνονται με πολύ χαμηλούς ρυθμούς με αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια οι παγκόσμιες προμήθειες καυσίμων να εξαρτώνται από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία. Μάλιστα, το μερίδιο αγοράς του ΟΠΕΚ και της Ρωσίας μπορεί να αυξηθεί από περίπου 43% σήμερα σε πάνω από 65% έως το 2050.