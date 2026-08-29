Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Μολδαβός επιχειρηματίας και καταζητούμενος Ιλάν Σορ δημιούργησε το A7A5, ένα ψηφιακό νόμισμα συνδεδεμένο με το ρωσικό ρούβλι, το οποίο υποστηρίζεται από τη ρωσική κρατική τράπεζα Promsvyazbank.

Το εργαλείο αυτό επιτρέπει σε Ρώσους ολιγάρχες και κρατικούς φορείς να παρακάμπτουν τις δυτικές κυρώσεις, πραγματοποιώντας διεθνείς συναλλαγές μέσω του συστήματος blockchain.

Ο Σορ, ο οποίος έχει καταδικαστεί για μεγάλη τραπεζική απάτη στη Μολδαβία, παρουσίασε το σύστημα στον Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη διεκπεραιωθεί συναλλαγές ύψους άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία πίσω από το ψηφιακό νόμισμα σχεδιάζει πλέον την επέκταση του δικτύου της σε άλλες χώρες, δημιουργώντας ένα παράλληλο χρηματοπιστωτικό σύστημα εκτός του δυτικού ελέγχου.

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Πριν από περίπου έναν χρόνο, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρακολουθούσε μέσω βιντεοσύνδεσης στελέχη επιχειρήσεων και κρατικών οργανισμών να παρουσιάζουν, στο πλαίσιο του Eastern Economic Forum στο Βλαδιβοστόκ, τη δική τους εικόνα για τη ρωσική οικονομία.

Το μήνυμα ήταν σαφές: παρά τις δυτικές κυρώσεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ρωσία συνεχίζει να λειτουργεί και το Κρεμλίνο εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο.

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Κάποια στιγμή, όμως, στο πλάνο εμφανίστηκε ένας άνδρας που δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί «τυπικός» εκπρόσωπος της ρωσικής οικονομικής ελίτ. Ήταν εμφανώς νευρικός, μιλούσε μέσα από μια σύνδεση με αντίλαλο και είχε απέναντί του τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο.

Το όνομά του ήταν Ιλάν Σορ.

Ο Μολδαβός επιχειρηματίας και πολιτικός φυγάς, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τον ρόλο του σε τραπεζική απάτη σχεδόν 1 δισ. δολαρίων, είχε πλέον κάτι πολύ πιο πολύτιμο να παρουσιάσει στο Κρεμλίνο: ένα νέο χρηματοπιστωτικό εργαλείο, το A7A5, ένα stablecoin συνδεδεμένο με το ρωσικό ρούβλι.

Ένα ψηφιακό νόμισμα που, σύμφωνα με τις καταγγελίες και τις αναλύσεις που έχουν δημοσιευθεί, μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα για ρωσικές επιχειρήσεις, ολιγάρχες και κρατικούς φορείς προς το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά κανάλια που ελέγχονται από τη Δύση.

Ο ίδιος ο Σορ υποστήριξε ότι το σύστημα είχε ήδη χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές άνω των 100 δισ. δολαρίων.

Moldovan fugitive Ilan Shor, convicted over a $1B bank fraud, has become the Kremlin’s crypto operator.



His rouble-pegged stablecoin A7A5 gives Russian companies, oligarchs and state agencies a bridge around Western sanctions — Oliver Bullough for The Economist. 1/ pic.twitter.com/JFGnKSJnaV Advertisement August 22, 2026

Από τον τραπεζικό σάλο στη «χρήσιμη» αγκαλιά του Κρεμλίνου

Η διαδρομή του Σορ είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή.

Ο άνθρωπος που σήμερα παρουσιάζεται στη Ρωσία ως επιχειρηματίας της νέας ψηφιακής οικονομίας καταζητείται στη Μολδαβία για να εκτίσει ποινή κάθειρξης 15 ετών. Η καταδίκη του συνδέεται με την υπόθεση που έμεινε γνωστή ως «κλοπή του αιώνα», όταν σχεδόν 1 δισ. δολάρια εξαφανίστηκαν από το τραπεζικό σύστημα της χώρας.

Η υπόθεση προκάλεσε τεράστιο πλήγμα στη Μολδαβία και ανάγκασε το κράτος να καλύψει τις απώλειες με δημόσιο χρήμα, προκειμένου να αποτραπεί η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος.

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Ο Σορ, πάντως, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι είχε παραπλανηθεί σχετικά με την κατάσταση των τραπεζών που απέκτησε.

Η δικαιοσύνη της Μολδαβίας είχε διαφορετική άποψη.

Και κάπου εδώ αρχίζει μια από τις πιο παράδοξες διαδρομές πολιτικού και οικονομικού επιβιώσαντα στη σύγχρονη Ανατολική Ευρώπη.

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Ilan Shor orchestrated a $1bn bank fraud that nearly brought down Moldova’s financial system. Now he is helping Russians to escape Western sanctions https://t.co/DaYg3yrCjv — The Economist (@TheEconomist) August 28, 2026

Ο πλούσιος κληρονόμος που έγινε πολιτικός

Γεννημένος στο Τελ Αβίβ το 1987 και μεγαλωμένος σε εύπορη οικογένεια, ο Σορ κληρονόμησε σε ηλικία μόλις 18 ετών την επιχειρηματική αυτοκρατορία του πατέρα του.

Η ζωή του ήταν από νωρίς συνυφασμένη με την οικονομική άνεση, την πολυτέλεια και την επίδειξη πλούτου. Ακριβά αυτοκίνητα, πάρτι και μια σχέση με τη ρωσική showbiz συνέθεταν το προφίλ ενός επιχειρηματία που δεν είχε καμία διάθεση να περάσει απαρατήρητος.

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Το 2011 παντρεύτηκε τη Ρωσίδα ποπ σταρ Τζάσμιν, διοργανώνοντας έναν γάμο που έμεινε στη μνήμη για την υπερβολή του.

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Την ίδια περίοδο, όμως, ο Σορ είχε αρχίσει να διεισδύει στον τραπεζικό τομέα της Μολδαβίας.

Και εκεί τα πράγματα έγιναν πολύ πιο σκοτεινά.

Η «κλοπή του αιώνα»

Από το 2012 έως το 2014, σύμφωνα με την υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε, σχεδόν 1 δισ. δολάρια φέρεται να διοχετεύθηκαν εκτός του τραπεζικού συστήματος της Μολδαβίας μέσω εικονικών δανείων, εταιρειών-κελυφών και ενός πολύπλοκου δικτύου λογαριασμών.

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Τα χρήματα μεταφέρονταν από τράπεζα σε τράπεζα και από χώρα σε χώρα, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο στον οποίο οι ίδιες κεφαλαιακές ροές εμφανίζονταν ξανά και ξανά ως νέα δάνεια.

Μέχρι τον Νοέμβριο του 2014, το σύστημα κατέρρευσε.

Σχεδόν 1 δισ. δολάρια είχαν κάνει φτερά — ποσό που αντιστοιχούσε τότε περίπου στο 10% του ΑΕΠ της Μολδαβίας.

Οι τρεις τράπεζες που είχαν εμπλακεί οδηγήθηκαν τελικά σε εκκαθάριση και το κράτος αναγκάστηκε να παρέμβει για να περιορίσει τις συνέπειες.

Ο Σορ είχε ήδη καταλάβει, όμως, κάτι κρίσιμο: στην πολιτική μπορεί να κρυβόταν η καλύτερη ασπίδα.

Από κατηγορούμενος… δήμαρχος

Το 2015 εξελέγη δήμαρχος της πόλης Ορχέι με φιλορωσικό λαϊκιστικό κόμμα και έναν χρόνο αργότερα ανέλαβε την ηγεσία του, μετονομάζοντάς το σε Κόμμα Σορ.

Η συνταγή του ήταν απλή και πολιτικά αποτελεσματική: φθηνά τρόφιμα, υποσχέσεις για φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, χρηματοδότηση σχολείων και νοσοκομείων, δωρεάν Wi-Fi, ποδοσφαιρική ομάδα και ένα μεγάλο θεματικό πάρκο.

Η πολιτική του στρατηγική ήταν ουσιαστικά το παλιό «άρτον και θεάματα», προσαρμοσμένο σε μια φτωχή χώρα που εξακολουθούσε να βρίσκεται στη σκιά της ρωσικής επιρροής.

Ένας κάτοικος της περιοχής το είχε περιγράψει χαρακτηριστικά: «Σίγουρα, τα έκλεψε όλα, αλλά έχτισε όλα αυτά για εμάς».

Η Μάγια Σάντου αλλάζει τους κανόνες

Η άνοδος της φιλοευρωπαίας Μάγια Σάντου στην πολιτική σκηνή της Μολδαβίας ανέτρεψε τις ισορροπίες.

Η Σάντου επιχείρησε να περιορίσει τη διαφθορά και να απομακρύνει τη χώρα από τη ρωσική επιρροή, ενώ ο Σορ βρέθηκε ολοένα περισσότερο στο στόχαστρο των Αρχών.

Το 2019 εγκατέλειψε τη Μολδαβία και κατέφυγε στο Ισραήλ.

Από εκεί συνέχισε να στηρίζει πολιτικά το κόμμα του, να χρηματοδοτεί κινητοποιήσεις και να προωθεί φιλορωσικά μηνύματα.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η σημασία του δικτύου του αυξήθηκε ακόμη περισσότερο.

Και τότε μπήκε στο κάδρο η Μόσχα.

Τα μετρητά δεν περνούσαν. Βρέθηκε το blockchain.

Οι Αρχές της Μολδαβίας άρχισαν να μπλοκάρουν τις τραπεζικές μεταφορές που συνδέονταν με το δίκτυο του Σορ.

Ακολούθησαν μεταφορές με μετρητά. Άνθρωποι του επιχειρηματία ταξίδευαν από τη Μόσχα μεταφέροντας ποσά κάτω από το όριο που απαιτούσε δήλωση στα τελωνεία.

Οι μολδαβικές Αρχές αντέδρασαν με εντατικούς ελέγχους και σκύλους ανίχνευσης μετρητών. Μόνο τον Μάιο του 2024 κατασχέθηκαν μέσα σε μία ημέρα περίπου 1,5 εκατ. δολάρια.

Το μοντέλο αυτό, όμως, δεν μπορούσε να συνεχιστεί για πάντα.

Ο Σορ χρειαζόταν κάτι διαφορετικό.

Και το βρήκε στα κρυπτονομίσματα.

Το A7A5 και η νέα χρηματοπιστωτική «πίσω πόρτα»

Τον Ιανουάριο του 2025 εμφανίστηκε το A7A5.

Σε αντίθεση με stablecoins που είναι συνδεδεμένα με το δολάριο, το νέο ψηφιακό νόμισμα συνδέθηκε με το ρούβλι.

Η λογική ήταν απλή: τα κεφάλαια μπορούσαν να παραμένουν σε A7A5 και να μετατρέπονται σε άλλο κρυπτονόμισμα, όπως το USDT, μόνο τη στιγμή που ο χρήστης χρειαζόταν πρόσβαση στο διεθνές σύστημα πληρωμών.

Με αυτόν τον τρόπο περιοριζόταν ο χρόνος κατά τον οποίο τα χρήματα ήταν εκτεθειμένα σε δυτικούς μηχανισμούς ελέγχου και πιθανές δεσμεύσεις.

Ακόμη πιο σημαντικό: πίσω από το A7A5 βρισκόταν η A7, στην οποία ο Σορ είχε το 51%, ενώ το υπόλοιπο ανήκε στην κρατική ρωσική Promsvyazbank.

Ένα κρυπτονόμισμα, δηλαδή, με κρατική ρωσική τραπεζική στήριξη.

Δισεκατομμύρια μέσω blockchain

Η ανάπτυξη του A7A5 υπήρξε εντυπωσιακή.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οι σχετικές αναλύσεις, το νόμισμα έφτασε να διεκπεραιώνει συναλλαγές δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε μήνα.

Ρωσικά μέσα έχουν υποστηρίξει ότι χρησιμοποιήθηκε ακόμη και για πληρωμές που σχετίζονται με ρωσικό φυσικό αέριο, ενώ έχουν αναφερθεί και χρήσεις του για την αγορά εξαρτημάτων από την Κίνα.

Αναλυτές της Chainalysis έχουν προειδοποιήσει ότι μέσω του blockchain πλέον μπορούν να γίνουν προσβάσιμα στο ρωσικό σύστημα κεφάλαια τεράστιας κλίμακας.

Και τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: οι περισσότερες πραγματοποιούνται κατά τις ώρες λειτουργίας των ρωσικών επιχειρήσεων, ενώ τα μεγάλα ποσά αποτελούν σημαντικό μέρος του συνολικού όγκου.

Με άλλα λόγια, δεν φαίνεται να πρόκειται για παιχνίδι μικροεπενδυτών.

Από καταζητούμενος στη Μόσχα

Ο Σορ εγκατέλειψε τελικά το Ισραήλ και εγκαταστάθηκε στη Ρωσία, όπου απέκτησε ρωσική υπηκοότητα.

Σήμερα ζει με την οικογένειά του σε πολυτελή έπαυλη σε ακριβό προάστιο της Μόσχας. Γείτονάς του είναι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ενώ η σύζυγός του διατηρεί κοινωνικές σχέσεις με την Τατιάνα Νάβκα, σύζυγο του Πεσκόφ.

Ο άνθρωπος που κάποτε καταζητούνταν για μια από τις μεγαλύτερες τραπεζικές απάτες στην ιστορία της Μολδαβίας βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στον πυρήνα της ρωσικής εξουσίας.

Και δεν είναι πλέον απλώς ένας φυγάς.

Είναι ένας επιχειρηματίας που προσφέρει στη Ρωσία κάτι που το Κρεμλίνο χρειάζεται περισσότερο από ποτέ: έναν εναλλακτικό δρόμο προς το παγκόσμιο χρήμα.

🚨The West sanctioned it.



It still moved nearly $140 billion.



And I think this is one of the most important stablecoin stories almost nobody in crypto is paying attention to.



🇷🇺 A7A5 is a ruble-backed stablecoin built for cross-border settlement.



According to the CEO of… pic.twitter.com/2NEhs9CAYD — BlockDogg (@BlockDogg777) August 13, 2026

Το επόμενο βήμα: ένα παράλληλο χρηματοπιστωτικό σύστημα;

Η δραστηριότητα της A7 δεν περιορίζεται στη Ρωσία. Η εταιρεία έχει ανοίξει γραφεία στην Αφρική και σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση.

Το Κιργιστάν αποτελεί ήδη σημαντικό κόμβο για τις δραστηριότητές της, ενώ η ίδια λογική μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες που βρίσκονται αντιμέτωπες με δυτικές κυρώσεις.

Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργεί η υπόθεση.

Γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο το A7A5.

Είναι το μοντέλο.

Ένα μοντέλο στο οποίο ένα κράτος που βρίσκεται υπό βαριές κυρώσεις μπορεί να δημιουργήσει παράλληλα ψηφιακά χρηματοπιστωτικά δίκτυα, να τα συνδέσει με κρατικές τράπεζες και να τα χρησιμοποιήσει για να διατηρήσει εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο.

Και ο Ιλάν Σορ, ο άνθρωπος που ξεκίνησε από μια από τις μεγαλύτερες τραπεζικές απάτες της Ευρώπης, έχει βρεθεί σήμερα να παρουσιάζει το δημιούργημά του στον ίδιο τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η ειρωνεία είναι δύσκολο να αγνοηθεί.

Ο άνθρωπος που κατηγορήθηκε ότι βοήθησε να εξαφανιστεί σχεδόν 1 δισ. δολάρια από το τραπεζικό σύστημα της Μολδαβίας, βρίσκεται τώρα στην καρδιά μιας προσπάθειας να δημιουργηθεί ένα νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα είναι δυσκολότερο να ελεγχθεί από τη Δύση.

Και αυτή τη φορά, το «πλυντήριο» δεν βρίσκεται μόνο σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Βρίσκεται στο blockchain.