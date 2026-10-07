Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά δεκαοκτώ προσώπων που προωθούσαν παράνομο διαδικτυακό τζόγο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η έρευνα αφορά τη διαφήμιση έντεκα μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων από influencers με ευρύ κοινό, ενώ για όλους τους εμπλεκόμενους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διενεργεί συστηματικούς ελέγχους για φοροδιαφυγή στον κλάδο των influencers, χρησιμοποιώντας τεχνητά μέσα για τον εντοπισμό αδήλωτων εσόδων.

Η παράνομη αγορά τυχερών παιχνιδιών εκτιμάται ότι προκαλεί ετήσιες απώλειες δημοσίων εσόδων ύψους τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ, με την ΑΑΔΕ να εστιάζει στην καταπολέμηση της παραοικονομίας.

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Δεκαοκτώ influencers, από τον χώρο της μουσικής, της τηλεόρασης, της μόδας, του TikTok και του Instagram, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών για φερόμενη προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Η υπόθεση βρίσκεται σε προανακριτικό στάδιο και, συνεπώς, για όλους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

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Το εντυπωσιακό είναι η δύναμη του κοινού τους. Συνολικά, οι λογαριασμοί που έχουν μπει στο μικροσκόπιο συγκεντρώνουν εκατομμύρια followers, πολλοί από τους οποίους ανήκουν στις νεότερες ηλικίες.

11 παράνομα sites και 8 πάροχοι

Η έρευνα της ΕΕΕΠ εντόπισε την προβολή 11 μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων που συνδέονται με οκτώ μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιχνιδιών.

Η δύναμη του influencer marketing κάνει τη συγκεκριμένη πρακτική ιδιαίτερα αποτελεσματική. Ένα story, ένα βίντεο, ένα link ή ένας κωδικός μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να στείλει χιλιάδες ανθρώπους σε μία πλατφόρμα τζόγου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σημαντικό τμήμα του κοινού των social media βρίσκεται στις νεότερες ηλικίες.

Παράνομος τζόγος έως 2 δισ. ευρώ

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Η υπόθεση των 18 είναι ένα μόνο κομμάτι μιας πολύ μεγαλύτερης αγοράς.

Το 2025 περίπου 900.000 άνθρωποι στην Ελλάδα εκτιμάται ότι συμμετείχαν σε παράνομα τυχερά παιχνίδια, ενώ η παράνομη αγορά έχει υπολογιστεί περίπου στα 1,8 έως 2 δισ. ευρώ.

Περίπου 15.000 ιστοσελίδες έχουν περάσει από τη blacklist των αρμόδιων αρχών. Ο λογαριασμός για το κράτος είναι τεράστιος: οι απώλειες δημοσίων εσόδων έχουν εκτιμηθεί περίπου στα 400 εκατ. ευρώ ετησίως.

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Οι 18 ένας προς έναν

Η λίστα είναι εντυπωσιακά ετερόκλητη. Δεν αφορά μόνο τους μεγάλους influencers των εκατοντάδων χιλιάδων followers. Ξεκινά από κορυφαία ονόματα της trap και φτάνει μέχρι δημιουργούς με περίπου 12.000 ακολούθους.

1. Η influencer των POV βίντεο. Έγινε γνωστή κυρίως μέσα από χιουμοριστικά βίντεο στο TikTok και πλησιάζει τους 100.000 followers στο Instagram.

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2. Ο τράπερ με τη δική του δισκογραφική. Ένα από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής trap, με δισκογραφικές επιτυχίες και το μεγαλύτερο κοινό της συγκεκριμένης λίστας: πάνω από μισό εκατομμύριο followers.

3. Η personal trainer της «Φάρμας». Ασχολείται επαγγελματικά με τη γυμναστική, έχει περάσει και από τον χορό και έγινε τηλεοπτικά γνωστή μέσα από το reality. Διαθέτει περίπου 12.000 followers.

4. Το μοντέλο του Next Top Model. Έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από το reality μόδας, έχει καταγωγή από μεγάλο ελληνικό νησί και συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους.

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5. Ο δημιουργός των χιουμοριστικών βίντεο από το Ιόνιο. Έχτισε το κοινό του μέσα από το χιούμορ στο Instagram και ξεπερνά τους 200.000 followers. Στενό συγγενικό του πρόσωπο είναι επίσης γνωστό στα social media.

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6. Η Bachelorette. Έγινε γνωστή από τον πρώτο κύκλο του «The Bachelor», ενώ έχει ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές στην Πάτρα. Διατηρεί περίπου 65.000 followers.

7. Ο τράπερ με τις συλλήψεις. Γνωστό πρόσωπο της trap, με επιτυχίες και συνεργασίες ακόμη και με την pop σκηνή. Έχει περίπου 330.000 followers και στο παρελθόν έχει συλληφθεί για οπλοκατοχή.

8. Η δημιουργός περιεχομένου με τις συνταγές. Έχει παρουσιαστεί ως διατροφολόγος και το περιεχόμενό της περιστρέφεται γύρω από τη διατροφή και συνταγές, μεταξύ άλλων πλούσιες σε πρωτεΐνη. Αγγίζει τους 100.000 followers.

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9. Η παίκτρια του Love Island. Έγινε γνωστή από το τηλεοπτικό reality, ασχολείται με τον χορό και έχει σπουδάσει σε αντικείμενο σχετικό με τα παιδαγωγικά. Μετρά σχεδόν 12.000 followers.

10. Ο ράπερ των ψηφιακών charts. Από τους γνωστούς εκπροσώπους της ελληνικής rap και trap, με πολυετή παρουσία και συνεργασίες. Τραγούδια του έχουν εμφανιστεί ακόμη και σε διεθνείς λίστες του Spotify.

11. Η Instagrammer της Μυκόνου. Οι καλοκαιρινές εμφανίσεις και αναρτήσεις της έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τα lifestyle μέσα. Το κοινό της ξεπερνά τους 80.000 followers.

12. Ο φαρσέρ με περισσότερους από 400.000 followers. Έγινε γνωστός με χιουμοριστικά βίντεο και φάρσες, ενώ έχει εμφανιστεί και στην τηλεόραση μιλώντας για τη ζωή και την οικογένειά του.

13. Η δημιουργός που ξεκίνησε από τον χορό. Με καταγωγή από νησί του Ιονίου, έχει παρουσιαστεί ως δημοσιογράφος, μοντέλο και influencer. Μετρά περίπου 40.000 followers.

14. Το φωτομοντέλο που πήγε στον Άγιο Δομίνικο. Έχει εργαστεί ως φωτομοντέλο, δραστηριοποιείται ως influencer και έχει συνδέσει την τηλεοπτική της παρουσία και με το «Survivor». Συγκεντρώνει περίπου 200.000 followers.

15. Η influencer από το Άργος. Δηλώνει λάτρης των ταξιδιών και της γυμναστικής και αφιερώνει σημαντικό μέρος της ημέρας της στα social media. Πλησιάζει τους 50.000 followers.

16. Η παίκτρια με το στυλ. Έγινε γνωστή μέσα από τηλεοπτικό reality μόδας και έχει μιλήσει δημόσια για την αγάπη της για τη μόδα και τη γυμναστική.

17. Η δημιουργός των φωτογραφιών μόδας. Έχτισε κυρίως μέσω Instagram ένα κοινό άνω των 170.000 followers, με περιεχόμενο που επικεντρώνεται στη μόδα.

18. Η γυναίκα που έγινε συνώνυμη με το «βρες τη λέξη». Απέκτησε μεγάλη τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα μέσα από γνωστό παιχνίδι λέξεων και αργότερα συμμετείχε σε μουσικό talent show. Πλησιάζει τους 200.000 followers στο Instagram.

Τι είπαν πηγές της ΑΑΔΕ στη HuffPost

Η υπόθεση των 18 συμπίπτει με ένα δεύτερο μέτωπο: το συστηματικό κυνήγι της φοροδιαφυγής στα social media από την ΑΑΔΕ του Γιώργου Πιτσιλή.

Γιατί ο influencer δεν ελέγχεται μόνο για τι διαφημίζει. Ελέγχεται και για τι εισπράττει και τι δηλώνει στην Εφορία.

Πηγές της ΑΑΔΕ έλεγαν στη HuffPost και στον Τέρενς Κουίκ:

«Μπορεί οι influencers να πουλάνε επίδραση σε κάποιες ή κάποιους, αλλά εμείς θα είμαστε πιο επιδραστικοί εναντίον τους στις έρευνες για τον εντοπισμό τους. Θα τους βρίσκουμε μία μία και έναν έναν».

Το μήνυμα είναι σαφές: τα social media, που αποτελούν την επαγγελματική βιτρίνα των influencers, μπορούν ταυτόχρονα να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τις φορολογικές αρχές.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη βάλει influencers στο μικροσκόπιο

Οι έλεγχοι δεν ξεκινούν σήμερα. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη πραγματοποιήσει στοχευμένες διασταυρώσεις σε influencers, εξετάζοντας κατά πόσο έσοδα από διαφημίσεις, εμπορικές συνεργασίες και πωλήσεις εμφανίζονται κανονικά στις φορολογικές δηλώσεις.

Πληρωμένες αναρτήσεις, tags εταιρειών, affiliate links, εκπτωτικοί κωδικοί, ταξίδια, ξενοδοχεία, αυτοκίνητα, ρούχα, καλλυντικά, κινητά τηλέφωνα και άλλες παροχές μπορούν να δώσουν ενδείξεις οικονομικής δραστηριότητας. Και τότε αρχίζει η διασταύρωση με τη φορολογική εικόνα.

Η τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια των εφοριακών

Οι αλγόριθμοι μπορούν να επεξεργάζονται τεράστιους όγκους ψηφιακών δεδομένων, αναζητώντας μοτίβα, οικονομικές δραστηριότητες και αποκλίσεις που θα ήταν πολύ δύσκολο να εντοπιστούν αποκλειστικά με ανθρώπινη εργασία.

Η τεχνητή νοημοσύνη, όμως, δεν αντικαθιστά τον εφοριακό. Γίνεται ένα ισχυρό «ραντάρ» στα χέρια έμπειρων ελεγκτών.

Οι πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να αντιπαραβάλλονται με φορολογικές δηλώσεις, παραστατικά, ΦΠΑ, POS, myDATA και άλλα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα.

Έτσι, όταν κάποιος εμφανίζει στο Instagram ή στο TikTok συνεχή εμπορική δραστηριότητα, αλλά η φορολογική του εικόνα δεν συμβαδίζει με αυτή, μπορεί να ανάψει το πρώτο «κόκκινο λαμπάκι» για περαιτέρω έλεγχο.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φοροφυγάς

Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κανένας από τους συγκεκριμένους 18 ως «φοροφυγάς». Η έρευνα που τους αφορά έχει διαφορετικό αντικείμενο — τη φερόμενη προώθηση παράνομου τζόγου — και βρίσκεται σε προανακριτικό στάδιο.

Ο μεγάλος αντίπαλος της ΑΑΔΕ είναι η παραοικονομία: εισοδήματα και συναλλαγές που πραγματοποιούνται αλλά δεν δηλώνονται και δεν φορολογούνται.

Στον παράνομο τζόγο και μόνο, η εκτιμώμενη απώλεια για τα δημόσια έσοδα φτάνει περίπου τα 400 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Και στον κόσμο των influencers η οικονομική συναλλαγή δεν είναι πάντοτε ένας φάκελος με χρήματα ή μία τραπεζική κατάθεση. Μπορεί να είναι μία πληρωμένη ανάρτηση, ένα ταξίδι, μια δωρεάν διαμονή, ένα αυτοκίνητο, ρούχα, καλλυντικά, μία υπηρεσία ή ένας εκπτωτικός κωδικός που αποδίδει προμήθεια.

Όλα μπορούν να αφήσουν ψηφιακό και οικονομικό ίχνος. Γιατί ένα story μπορεί να εξαφανιστεί από την οθόνη σε 24 ώρες. Το οικονομικό του αποτύπωμα, όμως, μπορεί να παραμείνει πολύ περισσότερο.