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Οι τιμές στα βενζινάδικα άρχισαν πράγματι να υποχωρούν. Αλλά με μειώσεις – ψίχουλα. Το πετρέλαιο διεθνώς πέφτει, το γεωπολιτικό ρίσκο αποκλιμακώνεται, οι αγορές προεξοφλούν επιστροφή σε πιο ομαλή ροή πετρελαίου.

Το Brent υποχώρησε κοντά στα 82 δολάρια, αλλά η πτώση περνά στην αντλία με καθυστέρηση, ενώ τα βενζινάδικα επικαλούνται τα «ακριβά αποθέματα» ως φρένο στις μειώσεις. Το iMEdD καταγράφει ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2026, πριν αποτυπωθεί η πολεμική κρίση, η μέση αμόλυβδη 95 στην Ελλάδα ήταν 1,75 ευρώ/λίτρο και το diesel 1,56 ευρώ/λίτρο. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει επισήμως εξετάσει την ασύμμετρη μετακύλιση τιμών στα καύσιμα, δηλαδή το φαινόμενο όπου οι αυξήσεις περνούν ταχύτερα από τις μειώσεις.

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Και ο Έλληνας οδηγός βλέπει στην αντλία αυτό που βλέπει σχεδόν πάντα: οι αυξήσεις να έρχονται με ταχύτητα, οι μειώσεις με το σταγονόμετρο.

Σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου οι τιμές της απλής αμόλυβδης στην Αθήνα δεν πέφτουν κάτω από 1.975. Και στα νησιά σταθερά πάνω από 2.10

Το νέο επιχείρημα της αγοράς είναι γνωστό και βολικό: υπάρχουν αποθέματα που αγοράστηκαν ακριβά και γι’ αυτό δεν μπορεί να περάσει αμέσως και σε όλη της την έκταση η πτώση του πετρελαίου στην αντλία.

Ακούγεται τεχνικό. Ακούγεται λογιστικό. Ακούγεται σχεδόν αθώο.

Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα: όταν ξέσπασε ο πόλεμος με το Ιράν και οι διεθνείς τιμές εκτοξεύθηκαν, τότε κανείς δεν θυμήθηκε τα παλιά φθηνά αποθέματα που υπήρχαν στις δεξαμενές.

Τότε οι τιμές στα πρατήρια ανέβηκαν σαν να είχαν αγοραστεί όλα τα καύσιμα εκείνο το πρωί, με τις νέες φουσκωμένες διεθνείς τιμές. Τώρα που το πετρέλαιο πέφτει, η αγορά μάς εξηγεί ότι πρέπει να περιμένουμε να «γυρίσουν» τα αποθέματα.

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Με άλλα λόγια: όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, η αντλία κοιτάζει το αύριο. Όταν πέφτει, θυμάται το χθες.

Αυτή είναι η ουσία της κοροϊδίας.

Κανείς δεν λέει ότι η τιμή της βενζίνης μπορεί να πέφτει κάθε λεπτό μαζί με το Brent. Η αγορά καυσίμων έχει χρόνους, κόστος μεταφοράς, φόρους, ΦΠΑ, ισοτιμίες, συμβόλαια, αποθέματα. Όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν πάντα — όχι μόνο όταν συμφέρει να καθυστερεί η μείωση.

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Γιατί η ίδια αγορά που σήμερα ζητά κατανόηση για τα «ακριβά αποθέματα», δεν έδειξε καμία αντίστοιχη κατανόηση στον καταναλωτή όταν πουλούσε από δεξαμενές που είχαν γεμίσει πριν από την έκρηξη των διεθνών τιμών.

Εκεί βρίσκεται το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό θέμα.

Δεν είναι απλώς η τιμή του λίτρου. Είναι η αίσθηση ότι ο πολίτης βρίσκεται μονίμως στη λάθος πλευρά του μηχανισμού. Όταν ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές, πληρώνει αμέσως. Όταν πέφτουν, περιμένει. Όταν υπάρχει ρίσκο, το χρεώνεται. Όταν το ρίσκο μειώνεται, η ελάφρυνση έρχεται κουτσουρεμένη.

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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ήδη περιγράψει αυτό το φαινόμενο με τον διεθνή όρο «ρουκέτες και φτερά»: οι τιμές ανεβαίνουν σαν ρουκέτες και πέφτουν σαν φτερά. Δεν είναι λοιπόν μια λαϊκίστικη ενόχληση των οδηγών. Είναι δομικό πρόβλημα λειτουργίας της αγοράς καυσίμων.

Το ερώτημα δεν είναι μόνο πότε θα δούμε ξανά φυσιολογικές τιμές. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση να ελεγχθεί πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο περνούν οι αυξήσεις και οι μειώσεις στην αντλία.

Διότι αν το Brent πήγε κάτω από τα 83 δολάρια, αν οι αναλυτές βλέπουν πιθανή κίνηση προς τα 70–75 δολάρια μέσα στους επόμενους μήνες, τότε ο οδηγός δικαιούται να περιμένει κάτι παραπάνω από μειώσεις του ενός και των δύο λεπτών.

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Αν όλα εξελιχθούν ομαλά στη Μέση Ανατολή, οι τιμές θα έπρεπε να αρχίσουν να κινούνται αισθητά χαμηλότερα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Όχι να επιστρέψουν μαγικά αύριο στο 1,75, αλλά να μην παραμένουν κολλημένες γύρω από τα 2 ευρώ με πρόσχημα λογιστικές δικαιολογίες.

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