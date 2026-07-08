Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο «κανόνας των 20 βαθμών» προτείνει τη διατήρηση διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα για την αποδοτικότερη λειτουργία του κλιματιστικού.

Η ρύθμιση του θερμοστάτη σε υπερβολικά χαμηλές τιμές κατά τη διάρκεια έντονης ζέστης καταπονεί τον συμπιεστή και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.

Για τη βελτίωση της απόδοσης, οι ειδικοί συνιστούν το κλείσιμο των κουρτινών κατά την ηλιοφάνεια και την προληπτική ψύξη του χώρου τις πρωινές ώρες.

Η χρήση ανεμιστήρων οροφής και ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση δροσερού περιβάλλοντος και στην παράταση της διάρκειας ζωής της συσκευής.

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Κατά τη διάρκεια των ιδιαίτερα ζεστών ημερών του καλοκαιριού, οι περισσότεροι βασίζονται στο κλιματιστικό για να διατηρήσουν τους εσωτερικούς χώρους δροσερούς.

Αν το σπίτι σας όμως δεν είναι τόσο δροσερό όσο θα έπρεπε, ίσως θα έπρεπε να ακολουθήσετε τον λεγόμενο «κανόνα των 20 βαθμών». Πρόκειται για ένα κόλπο που αν γίνει σωστά θα μειώσει αισθητά την θερμοκρασία στον χώρο.

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Τι είναι ο «κανόνας των 20 βαθμών»

Ο «κανόνας των 20 βαθμών» αναφέρεται στην ποσότητα θερμότητας που αφαιρεί το κλιματιστικό από το εσωτερικό του σπιτιού. Ονομάζεται έτσι επειδή έχει σχεδιαστεί ώστε να δημιουργεί διαφορά περίπου 20 βαθμών ανάμεσα στον αέρα που εισέρχεται στη μονάδα από την εισαγωγή και στον αέρα που βγαίνει από αυτήν. Σύμφωνα με τον ειδικό Ρόμπερτ Ντάικς που μίλησε στο Southern Living, ένα αποδοτικό σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να δημιουργεί διαφορά περίπου 20 βαθμών Φαρενάιτ (-6.667°C). Αυτό σημαίνει ότι, όταν η εξωτερική θερμοκρασία φτάνει τους 100°F (περίπου 38°C), είναι ρεαλιστικό η εσωτερική θερμοκρασία να διαμορφώνεται γύρω στους 80°F (περίπου 27°C).

Αυτή η μέθοδος μπορεί να συμβάλει τόσο στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του κλιματιστικού όσο και στην παράταση της διάρκειας ζωής του.

Όπως επισημαίνει όμως ο Ντάικς πολλοί χρήστες κάνουν το λάθος να ρυθμίζουν τον θερμοστάτη σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, όπως στους 70°F (21°C), όταν έξω επικρατεί έντονη ζέστη. Σύμφωνα με τον ίδιο, με αυτόν τον τρόπο το κλιματιστικό δεν θα κάνει πιο δροσερό το σπίτι, αλλά θα λειτουργεί αδιάκοπα χωρίς να μπορεί να φτάσει την θερμοκρασία -στόχο. «Αυτό οδηγεί σε σύντομους κύκλους (γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο) ή συνεχή λειτουργία, που μπορεί να υπερθερμάνει τον συμπιεστή, να αυξήσει τους λογαριασμούς ενέργειας και να μειώσει τη συνολική διάρκεια ζωής της μονάδας», λέει.

Η εφαρμογή του κανόνα των 20 βαθμών επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργεί με μικρότερη καταπόνηση, προσφέροντας παράλληλα πιο άνετες συνθήκες στο εσωτερικό του σπιτιού.

Στο Southern Living μίλησε και ο ειδικός Πιτ Γκρίν επισημαίνοντας ότι σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η σταθερή θερμοκρασία στον θερμοστάτη.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του κλιματιστικού

Οι ειδικοί προτείνουν ακόμη ορισμένες πρακτικές που βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του κλιματιστικού.

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Συνιστούν να παραμένουν κλειστές οι κουρτίνες ή τα στόρια κατά τις ώρες έντονης ηλιοφάνειας, καθώς σημαντικό ποσοστό της θερμότητας εισέρχεται από τα παράθυρα.

Η χρήση ανεμιστήρων οροφής με αριστερόστροφη φορά μπορεί επίσης να δημιουργήσει την αίσθηση χαμηλότερης θερμοκρασίας, ενώ η προληπτική ψύξη του σπιτιού τις πρωινές ώρες πριν κορυφωθεί η ζέστη διευκολύνει τη διατήρηση δροσερού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει o καθαρισμός ή η αντικατάσταση -αν χρειάζεται- των φίλτρων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς τα βουλωμένα φίλτρα περιορίζουν τη ροή του αέρα, αυξάνουν την καταπόνηση του συστήματος και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και βλάβες.

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