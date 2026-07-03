Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χρήση των κλιματιστικών inverter αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, με το λειτουργικό κόστος να εξαρτάται άμεσα από τα BTU της συσκευής και τη διάρκεια χρήσης.

Η κατανάλωση ενέργειας για ένα οκτάωρο κυμαίνεται από 1,51 ευρώ για μικρά κλιματιστικά των 9.000 BTU έως 5,40 ευρώ για συσκευές των 24.000 BTU.

Η τελική επιβάρυνση στον λογαριασμό ρεύματος επηρεάζεται σημαντικά από την ενεργειακή κλάση της συσκευής, την ποιότητα της μόνωσης του εκάστοτε χώρου και τη ρύθμιση του θερμοστάτη.

Η επιλογή θερμοκρασίας στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου κρίνεται ιδανική, καθώς κάθε βαθμός χαμηλότερα αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος έως και δέκα τοις εκατό.

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Οι πρώτες μεγάλες ζέστες του καλοκαιριού έχουν κάνει την εμφάνισή τους και η χρήση του κλιματιστικού γίνεται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Μαζί, όμως, επιστρέφει και η μόνιμη ανησυχία κάθε νοικοκυριού: πόσο θα κοστίσει η λειτουργία του και πώς θα διαμορφωθεί ο επόμενος λογαριασμός ρεύματος.

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Η τεχνολογική πρόοδος και η καθιέρωση των μοτέρ inverter έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδομένα, καθώς επιτρέπουν στη συσκευή να αυξομειώνει την έντασή της ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.

Παρ’ όλα αυτά, η κατανάλωση διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το μέγεθος του κλιματιστικού (BTU) αλλά και το πόσες ώρες μένει αναμμένο μέσα στην ημέρα.

Η κατανάλωση ανάλογα με τα BTU του air condition

Η ισχύς του κλιματιστικού είναι ο βασικότερος παράγοντας για το πόσο ρεύμα θα «κάψει».

Με βάση μια μέση τιμή κιλοβατώρας 0,17 λεπτά και τη λειτουργία ενός σύγχρονου κλιματιστικού inverter, το ενδεικτικό κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

Κλιματιστικό 9.000 BTU: Είναι η ιδανική επιλογή για υπνοδωμάτια ή μικρούς χώρους. Η καθημερινή του χρήση για ένα 8ωρο κοστίζει περίπου 1,51€, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 45,29€ τον μήνα.

Είναι η ιδανική επιλογή για υπνοδωμάτια ή μικρούς χώρους. Η καθημερινή του χρήση για ένα 8ωρο κοστίζει περίπου 1,51€, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 45,29€ τον μήνα. Κλιματιστικό 12.000 BTU: Πρόκειται για την πιο δημοφιλή κατηγορία, κατάλληλη για μεγάλα δωμάτια ή μικρά σαλόνια. Αν λειτουργεί 8 ώρες την ημέρα, το κόστος αγγίζει τα 2,15€ ημερησίως (περίπου 64,42€ τον μήνα).

Πρόκειται για την πιο δημοφιλή κατηγορία, κατάλληλη για μεγάλα δωμάτια ή μικρά σαλόνια. Αν λειτουργεί 8 ώρες την ημέρα, το κόστος αγγίζει τα 2,15€ ημερησίως (περίπου 64,42€ τον μήνα). Κλιματιστικό 18.000 BTU: Προορίζεται για μεγαλύτερους ενιαίους χώρους ή σαλοτραπεζαρίες. Εδώ το κόστος για 8 ώρες λειτουργίας ανεβαίνει στα 3,94€ την ημέρα, επιβαρύνοντας τον μηνιαίο προϋπολογισμό με 118,30€.

Προορίζεται για μεγαλύτερους ενιαίους χώρους ή σαλοτραπεζαρίες. Εδώ το κόστος για 8 ώρες λειτουργίας ανεβαίνει στα 3,94€ την ημέρα, επιβαρύνοντας τον μηνιαίο προϋπολογισμό με 118,30€. Κλιματιστικό 24.000 BTU: Κατάλληλο για πολύ μεγάλους χώρους, γραφεία, μαγαζιά ή σπίτια με ανεπαρκή μόνωση. Η λειτουργία του για ένα 8ωρο αγγίζει τα 5,40€ την ημέρα, φτάνοντας τα 161,85€ τον μήνα.

Πόσο κοστίζει το κλιματιστικό ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας

Επειδή προφανώς δεν ανάβουν όλοι το κλιματιστικό για ένα σταθερό 8ωρο, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ποιο είναι το κόστος με βάση τις ώρες λειτουργίας για κάθε κατηγορία.

Για ένα μικρό κλιματιστικό των 9.000 BTU, η μία ώρα λειτουργίας κοστίζει περίπου 0,19€, ποσό που ανεβαίνει στα 0,95€ αν το αφήσετε αναμμένο για 5 ώρες, ενώ αν χρειαστεί να δουλέψει για ένα ολόκληρο 12ωρο, το κόστος θα φτάσει γύρω στα 2,28€.

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Στη δημοφιλή κατηγορία των 12.000 BTU, η ωριαία κατανάλωση μεταφράζεται σε 0,27€, που σημαίνει ότι οι 5 ώρες θα σας κοστίσουν 1,35€ και οι 12 ώρες λειτουργίας θα αγγίξουν τα 3,24€.

Πηγαίνοντας σε μεγαλύτερες συσκευές που καλύπτουν ενιαίους χώρους, ένα κλιματιστικό 18.000 BTU απαιτεί περίπου 0,49€ για κάθε ώρα που περνάει. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία του για 5 ώρες κοστίζει 2,45€, ενώ για μισή ημέρα (12 ώρες) το κόστος ανέρχεται στα 5,88€.

Τέλος, το ισχυρό κλιματιστικό των 24.000 BTU έχει ωριαίο κόστος γύρω στα 0,67€. Επομένως, η χρήση του για ένα 5ωρο θα στοιχίσει 3,35€ και η εντατική λειτουργία του για 12 ώρες θα αγγίξει τα 8,04€.

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Οι παράγοντες που αλλάζουν τον λογαριασμό

Οι παραπάνω υπολογισμοί αποτελούν έναν πολύ καλό και αξιόπιστο οδηγό, ωστόσο η πραγματική κατανάλωση στο σπίτι σας μπορεί να διαφοροποιηθεί από μερικά κρίσιμα στοιχεία.

Πρώτα απ’ όλα, η ενεργειακή κλάση παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς μια συσκευή κατηγορίας Α+++ καταναλώνει σημαντικά λιγότερο ρεύμα σε σχέση με μια συσκευή παλαιότερης τεχνολογίας ή χαμηλότερης ενεργειακής κατηγορίας.

Παράλληλα, η μόνωση του χώρου επηρεάζει άμεσα το τελικό κόστος. Τα σπίτια με διπλά τζάμια και καλή μόνωση στους τοίχους εγκλωβίζουν τη δροσιά, με αποτέλεσμα το inverter κλιματιστικό να δουλεύει σε χαμηλή λειτουργία για περισσότερη ώρα χωρίς να ζορίζεται.

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Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Ο «χρυσός» κανόνας λέει ότι ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη στους 26°C με 27°C, καθώς κάθε βαθμός χαμηλότερα (για παράδειγμα, αν επιλέξετε τους 22°C μέσα στον καύσωνα) αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας κατά περίπου 7% έως 10%.