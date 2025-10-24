Περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά θα λάβουν οικονομική ενίσχυση από την κυβέρνηση τους επόμενους μήνες, μέσω ενός πακέτου μέτρων που συνδυάζει αυξήσεις επιδομάτων, φορολογικές ελαφρύνσεις και νέα προγράμματα στήριξης στέγασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ξεπερνά τα 560 εκατομμύρια ευρώ, (χωρίς να υπολογίζει κανείς το όφελος από τις φορολογικές παρεμβάσεις). Η επιστροφή ενοικίου και το επίδομα στέγασης είναι τα δύο μέτρα που ξεχωρίζουν.

Επιστροφή ενός ενοικίου – 230 εκ. ευρώ σε 1 εκ. δικαιούχους

Τον Νοέμβριο τίθεται σε ισχύ το μέτρο της «επιστροφής ενός από τα δώδεκα ενοίκια», που θα καταβληθεί σε περίπου 1.000.000 νοικοκυριά.

Το ύψος της ενίσχυσης θα φτάνει έως 800 ευρώ ανά δικαιούχο, ανάλογα με το ύψος του ενοικίου και τα εισοδηματικά κριτήρια.

Πρόκειται για ένα νέο μέτρο με προϋπολογισμό 230 εκατ. ευρώ, που έρχεται να καλύψει μέρος του αυξημένου κόστους στέγασης για τα νοικοκυριά με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα.

Επίδομα Στέγασης – 334 εκ. ευρώ για 300.000 νοικοκυριά

Παράλληλα, το επίδομα στέγασης παραμένει ενεργό και ενισχυμένο, σύμφωνα με τα συναρμόδια υπουργεία. Το λαμβάνουν σήμερα περίπου 300.000 νοικοκυριά, με μηνιαίο ποσό έως 210 ευρώ.

Η συνολική δαπάνη για το 2025 διαμορφώνεται στα 334 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 69% σε σχέση με πέρυσι, κάτι που επιβεβαιώνει τη στόχευση της κυβέρνησης στην κάλυψη βασικών στεγαστικών αναγκών.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά – Από 1η Ιανουαρίου 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, ξεκινά μια νέα δέσμη φορολογικών ελαφρύνσεων με σημείο αναφοράς τις οικογένειες. Ενδεικτικά παραδείγματα:

Μια τετραμελής οικογένεια με εισόδημα 38.000 ευρώ λαμβάνει σήμερα 168 ευρώ το μήνα ως επίδομα παιδιού. Με τη νέα φορολογική κλίμακα θα έχει επιπλέον όφελος 360 ευρώ/μήνα , δηλαδή περίπου 4.300 ευρώ τον χρόνο .

με εισόδημα λαμβάνει σήμερα 168 ευρώ το μήνα ως επίδομα παιδιού. Με τη νέα φορολογική κλίμακα θα έχει επιπλέον , δηλαδή περίπου . Μια οικογένεια με ένα παιδί θα εξοικονομεί περίπου 50 ευρώ/μήνα από τη φορολογία — ποσό που υπερβαίνει την κατώτατη κλίμακα του Α21.

Η κυβέρνηση ενισχύει σταθερά τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας, διατηρώντας και αυξάνοντας τα επιδόματα, δηλώνει η αρμόδια υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και ΟΙκογένειας Δόμνα Μηχαηλίδου, προσθέτοντας ότι ταυτόχρονα διευρύνει τα εργαλεία στήριξης των οικογενειών μέσα από στοχευμένα προγράμματα, νέες υπηρεσίες και φορολογικές παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα και ενισχύουν την αυτονομία των πολιτών.