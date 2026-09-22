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Σε ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών εκπνέει η προθεσμία επανυποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Οι εν ενεργεία δικαιούχοι πρέπει έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν νέα αίτηση στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Διαφορετικά, ακόμη και εάν εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια, θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ.

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Η προθεσμία αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στέλνει ήδη ανησυχητικά μηνύματα για τον Οκτώβριο.

Στα 211,76 ευρώ η μεγαβατώρα

Για σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, η τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας εκτινάχθηκε στα 211,76 ευρώ/MWh, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο του 2026. Στη βραδινή αιχμή φθάνει μάλιστα στα 340,89 ευρώ/MWh.

Ο μέσος όρος της χονδρεμπορικής αγοράς τον Σεπτέμβριο κινείται περίπου 20% υψηλότερα από τον Αύγουστο, δημιουργώντας αυξητικές πιέσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές για τον Οκτώβριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αύξηση θα μεταφερθεί αυτομάτως και στο σύνολό της στους καταναλωτές, καθώς οι εταιρείες μπορούν να απορροφήσουν μέρος της.

Ποιοι δικαιούνται ΚΟΤ

Το ΚΟΤ παρέχεται από όλους τους προμηθευτές και αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία. Υπάρχουν σήμερα τρεις κατηγορίες: ΚΟΤ Α, ΚΟΤ Β και ΚΟΤ Γ για πολύτεκνες οικογένειες, με διαφορετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ο ακριβός ενεργειακά χειμώνας φαίνεται, πάντως, να έχει ξεκινήσει πριν ακόμη πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Η απότομη άνοδος της χονδρεμπορικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στον Σεπτέμβριο δημιουργεί ήδη πιέσεις για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου, την ώρα που τα νοικοκυριά ετοιμάζονται να μπουν και στην περίοδο της θέρμανσης. Έτσι, ηλεκτρικό ρεύμα και πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνουν ένα δύσκολο ενεργειακό σκηνικό για τους επόμενους μήνες, καθιστώντας ακόμη πιο κρίσιμη την προστασία που προσφέρει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.