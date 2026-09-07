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Ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Μισόκαμπος στην Κύμη, όπου είχε ξεσπάσει φωτιά πριν από δύο ημέρες.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του EviaOnline, το πυροσβεστικό όχημα βρισκόταν στην περιοχή για την επιτήρηση του σημείου, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ανατράπηκε.

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Στο όχημα επέβαιναν δύο εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κύμης, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

eviaonline

Με πληροφορίες από EviaOnline