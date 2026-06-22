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Το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων παροχών υπολογίζεται στα τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και κρίνεται ως δυσβάστακτο για την ελληνική οικονομία.

Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη δημοσιονομική σταθερότητα, επιδιώκοντας την αποφυγή μέτρων που θα μπορούσαν να διαταράξουν την ισορροπία των δημόσιων οικονομικών.

Για το επόμενο έτος προγραμματίζεται νέα οικονομική ενίσχυση ύψους επτακοσίων εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα εξαρτηθεί από την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης.

Μαρκόπουλος τόνισε ότι η άσκηση πολιτικής οφείλει να στηρίζει το σύνολο των κοινωνικών ομάδων χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη χώρα.

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Οριστικό «φρένο» στα σενάρια επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στους εργαζόμενους του Δημοσίου έβαλε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός από την κυβέρνηση, καθώς το δημοσιονομικό κόστος μιας τέτοιας παρέμβασης θεωρείται δυσβάστακτο για την ελληνική οικονομία.

Μιλώντας σε εκπομπή του ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη δημοσιονομική σταθερότητα και δεν προτίθεται να προχωρήσει σε μέτρα που θα μπορούσαν να διαταράξουν την ισορροπία των δημόσιων οικονομικών.

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«Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη ούτε και 13ος μισθός στο Δημόσιο», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το συνολικό κόστος μιας τέτοιας απόφασης θα έφθανε τα 4 δισ. ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 2,5 δισ. ευρώ θα απαιτούνταν για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ για την καταβολή 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους.

Ο υφυπουργός αντιπαρέβαλε το κόστος αυτό με το τελευταίο πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων που ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο ανήλθε σε 1,7 δισ. ευρώ και χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση ως ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα στήριξης των τελευταίων ετών.

Ο κ. Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά τους συνταξιούχους τα τελευταία χρόνια, υπενθυμίζοντας τις παρεμβάσεις για την προσωπική διαφορά, την έκτακτη ενίσχυση των 300 ευρώ που, όπως είπε, κάλυψε περίπου το 85% των συνταξιούχων, καθώς και τις συνολικές αυξήσεις στις συντάξεις που από το 2023 έως σήμερα φθάνουν το 16%.

Παράλληλα, ανέφερε ότι από τις αρχές του επόμενου έτους αναμένεται νέα ενίσχυση ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ, η οποία θα συνδεθεί με την πορεία του πληθωρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης.

Ο υφυπουργός επέμεινε ότι η άσκηση οικονομικής πολιτικής απαιτεί ισορροπίες και δεν μπορεί να περιορίζεται σε παροχές προς συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Όπως σημείωσε, μια ενδεχόμενη διάθεση του συνόλου των διαθέσιμων πόρων αποκλειστικά σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους θα περιόριζε τη δυνατότητα στήριξης άλλων κοινωνικών και παραγωγικών ομάδων, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ή οι πολιτικές αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και κοστολογημένοι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εξετάζει μέτρα στήριξης για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.