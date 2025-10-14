Τη δημιουργία ενός «Τειρεσία»… για όσους αφήνουν συστηματικά απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, αλλάζοντας παρόχους και δημιουργώντας νέα χρέη, ζητούν οι πάροχοι από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και την πολιτεία. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί, τα γνωστά «φέσια». Οι ασυνεπείς πελάτες δεν ζημιώνουν μόνο τους παρόχους, αλλά τελικά το κόστος μετακυλίεται στους συνεπείς καταναλωτές, μέσα από αυξημένα τιμολόγια, εγγυήσεις και μικρότερη ανταγωνιστικότητα στις προσφορές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το 2024, οι απλήρωτοι λογαριασμοί στην αγορά ενέργειας έχουν εκτιναχθεί στα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, το μεγαλύτερο μέρος αφορά οφειλές νοικοκυριών, αλλά και επιχειρήσεων που είτε δεν πληρώνουν είτε καθυστερούν συστηματικά. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ύψος των οφειλών, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ορισμένοι στρατηγικοί κακοπληρωτές εκμεταλλεύονται τα κενά του συστήματος, αλλάζοντας πάροχο χωρίς να έχουν εξοφλήσει τα χρέη τους. Η τελευταία κατηγορία δημιουργεί περίπου το 47% των ληξιπρόθεσμων οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος.

Advertisement

Advertisement

Αυτό δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο: Οι πάροχοι καλούνται να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό, το οποίο στη συνέχεια ενσωματώνεται στα τιμολόγια. Έτσι, οι συνεπείς πολίτες πληρώνουν στην ουσία και για τους ασυνεπείς, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε συνεργασία με τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και τους παρόχους σχεδιάζουν ένα ενιαίο σύστημα “σήμανσης” των στρατηγικών κακοπληρωτών. Πρόκειται για μια μορφή «μαύρης λίστας», στην οποία θα καταγράφονται οι πελάτες που έχουν αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς σε περισσότερους από έναν παρόχους.

Στο νέο πλαίσιο, ένας πελάτης που έχει οφειλές δεν θα μπορεί να αλλάζει πάροχο ελεύθερα μέχρι να ρυθμίσει τα χρέη του. Παράλληλα, εξετάζονται ελάχιστα κριτήρια φερεγγυότητας για νέες συνδέσεις, ώστε να περιοριστούν τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα μετακίνησης χωρίς εξόφληση.

Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα πιο δίκαιο, διαφανές και αξιόπιστο ενεργειακό σύστημα, που θα προστατεύει τους συνεπείς καταναλωτές και θα αποτρέπει τη μεταφορά κόστους από τους ασυνεπείς σε εκείνους που πληρώνουν κανονικά. Αν και η εφαρμογή του μέτρου απαιτεί προσεκτικό νομικό σχεδιασμό, θεωρείται πλέον αναγκαία για τη σταθερότητα της αγοράς ενέργειας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.