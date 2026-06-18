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Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν σήμερα (18/6) οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ ενίσχυσε το κλίμα αισιοδοξίας στις αγορές ενέργειας.

Η συμφωνία, που εγκρίθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, θεωρείται κομβικής σημασίας για τη σταθεροποίηση της περιοχής και την ομαλοποίηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της έντασης θα μειώσει τους κινδύνους διαταραχής των ενεργειακών ροών, περιορίζοντας παράλληλα τις πληθωριστικές πιέσεις που είχαν ενταθεί τους τελευταίους μήνες.

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Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 89 σεντς ή 1,12%, στα 78,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε πτώση 98 σεντς ή 1,28%, διαμορφούμενο στα 75,81 δολάρια το βαρέλι.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)