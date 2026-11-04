Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισάγει μειώσεις στις χρεώσεις ΥΚΩ για τους οικιακούς καταναλωτές και θεσπίζει υποχρεωτικά σταθερά συμβόλαια διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα μηνών.

Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία των καταναλωτών από διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και επεκτείνεται το χρονικό περιθώριο παραμονής στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.

Οι νέες ρυθμίσεις επιτρέπουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις την κοινή αξιοποίηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ προβλέπουν ειδική προστασία για τους μικρούς αυτοπαραγωγούς φωτοβολταϊκών σε περιόδους αρνητικών τιμών.

Επιπλέον, καθορίζονται αυστηροί όροι για τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων, περιλαμβάνοντας υποχρεώσεις για χρήση πράσινης ενέργειας και καταβολή ανταποδοτικών οφελών στις τοπικές κοινωνίες.

Τέλος, το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών προωθεί επενδύσεις ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των νησιωτικών περιοχών.

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Μικρότερες χρεώσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, μεγαλύτερη προστασία απέναντι στους προμηθευτές και νέες δυνατότητες αξιοποίησης της πράσινης ενέργειας προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η συζήτηση του οποίου συνεχίζεται και σήμερα στη Βουλή.

Πίσω από τις 20 επιμέρους παρεμβάσεις, ωστόσο, υπάρχουν λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στην καθημερινότητα των καταναλωτών.

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Ποιοι θα πληρώνουν λιγότερο ρεύμα; Πότε απαγορεύεται η διακοπή ηλεκτροδότησης; Πόσο ασφαλή είναι τα σταθερά συμβόλαια; Και ποιος θα πληρώνει τελικά το κόστος των νέων μεγάλων ενεργειακών επενδύσεων;

Αυτά είναι τα ερωτήματα που αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από τις ίδιες τις νομοθετικές διατυπώσεις.

Μειώνονται οι χρεώσεις ΥΚΩ – Αλλά όχι ολόκληρος ο λογαριασμός

Η πρώτη παρέμβαση αφορά τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), μία από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Το νομοσχέδιο προβλέπει μείωση κατά 50% της μοναδιαίας χρέωσης στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης για τους οικιακούς καταναλωτές. Η αλλαγή συνδέεται με τη σταδιακή ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα, η οποία περιορίζει την ανάγκη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ακριβότερες πετρελαϊκές μονάδες.

Η μείωση κατά 50% δεν αφορά το σύνολο του λογαριασμού, ούτε όλες τις επιμέρους χρεώσεις. Αφορά συγκεκριμένο τμήμα των ΥΚΩ. Επομένως, το τελικό όφελος θα είναι μικρότερο από αυτό που ενδεχομένως υποθέτει ένας καταναλωτής ακούγοντας τη λέξη «μείωση 50%». Επιπλέον, η τελική επιβάρυνση εξακολουθεί να εξαρτάται από την κατανάλωση, την τιμή προμήθειας, τις υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τους φόρους.

Σταθερά τιμολόγια για τουλάχιστον έναν χρόνο

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Οι μεγάλοι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα υποχρεούνται να διαθέτουν συμβόλαια σταθερής τιμής διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών. Κατά τη διάρκεια του συμβολαίου δεν θα επιτρέπεται η μονομερής τροποποίηση των συμφωνημένων τιμών και όρων.

Πρόκειται για σημαντική ενίσχυση της προβλεψιμότητας, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων των διεθνών ενεργειακών τιμών. Για ένα νοικοκυριό που δυσκολεύεται να προγραμματίσει τις μηνιαίες δαπάνες του, η σταθερή τιμή μπορεί να λειτουργήσει ως προστασία απέναντι σε απρόβλεπτες αυξήσεις.

Το σημείο που χρειάζεται προσοχή: Σταθερό τιμολόγιο δεν σημαίνει απαραίτητα και φθηνότερο τιμολόγιο. Ο καταναλωτής πρέπει να συγκρίνει τη χρέωση ανά κιλοβατώρα, το πάγιο, τη διάρκεια της σύμβασης και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις πρόωρης αποχώρησης. Επιπλέον, η σταθερότητα της τιμής προμήθειας δεν σημαίνει ότι παραμένει αμετάβλητο κάθε ποσό του λογαριασμού.

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Προστασία από διακοπή ρεύματος – Όχι όμως χωρίς προϋποθέσεις

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τους καταναλωτές που βρίσκονται σε διαφωνία με τον προμηθευτή τους. Το νομοσχέδιο προβλέπει προστασία από τη διακοπή ηλεκτροδότησης κατά τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Η προστασία μπορεί να καλύπτει έως δύο καταγγελίες, με διάρκεια έως 90 ημέρες για καθεμία. Έτσι, ο καταναλωτής δεν θα χρειάζεται απαραίτητα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να επιδιώξει προσωρινή προστασία όσο εξετάζεται η διαφορά του.

Η δυνατότητα αυτή δεν αποτελεί γενική απαγόρευση διακοπής ρεύματος για απλήρωτους λογαριασμούς. Συνδέεται με συγκεκριμένη διαδικασία και προϋποθέσεις. Συνεπώς, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν πότε και πώς ενεργοποιείται. Παράλληλα, η παραμονή στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου επεκτείνεται από τρεις σε έξι μήνες, προσφέροντας μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την εκπροσώπησή τους από προμηθευτή.

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Μπορεί ένα νοικοκυριό να μοιράζεται το ρεύμα που παράγει;

Μία λιγότερο προβεβλημένη, αλλά δυνητικά σημαντική αλλαγή αφορά την κοινή χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς θα μπορούν να συμμετέχουν σε σχήματα κοινής αξιοποίησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ. Στην πράξη, η δυνατότητα αυτή θα μπορούσε να επιτρέψει σε περισσότερους καταναλωτές να επωφελούνται από την παραγωγή πράσινης ενέργειας, ακόμη και όταν δεν διαθέτουν οι ίδιοι κατάλληλη στέγη για φωτοβολταϊκά.

Ωστόσο, το πραγματικό οικονομικό όφελος θα εξαρτηθεί από τους κανόνες εφαρμογής, τις χρεώσεις δικτύου, τον τρόπο κατανομής της ενέργειας και τις τεχνικές δυνατότητες σύνδεσης. Η ύπαρξη ενός νέου δικαιώματος δεν εξασφαλίζει αυτομάτως ότι θα είναι εύκολη ή οικονομικά συμφέρουσα η άσκησή του.

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Φωτοβολταϊκά: Τι αλλάζει όταν η τιμή του ρεύματος γίνεται αρνητική

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Για τα μικρά οικιακά φωτοβολταϊκά έως 10,8 kW προβλέπεται ειδική προστασία σε περιόδους αρνητικών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η τιμή αποζημίωσης της πλεονάζουσας ενέργειας θα λογίζεται ως μηδενική. Αυτό σημαίνει ότι ο αυτοπαραγωγός δεν θα επιβαρύνεται με αρνητική τιμή για την ενέργεια που διαθέτει στο σύστημα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα εισπράττει αποζημίωση για αυτή την παραγωγή. Η αλλαγή έχει σημασία επειδή η αυξημένη παραγωγή από φωτοβολταϊκά δημιουργεί ολοένα συχνότερα περιόδους πολύ χαμηλών ή ακόμη και αρνητικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Data Centers: Μεγάλες επενδύσεις, αλλά και μεγάλο ενεργειακό αποτύπωμα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι νέοι κανόνες για τα κέντρα δεδομένων, τα οποία αποκτούν αυξανόμενη σημασία λόγω της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών υπηρεσιών.

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Το νομοσχέδιο προβλέπει:

Κάλυψη του κόστους σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Υποχρέωση κάλυψης του 60% της ετήσιας κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εγγυητική επιστολή 200.000 ευρώ ανά MW.

Δημιουργία ειδικού μητρώου στη ΡΑΑΕΥ.

Ανταποδοτικό όφελος 15.000 ευρώ ανά MW ετησίως για δήμους και τοπικούς καταναλωτές.

Για παράδειγμα, ένα κέντρο δεδομένων ισχύος 50 MW θα μπορούσε να συνδέεται με ετήσιο ανταποδοτικό ποσό 750.000 ευρώ, εφόσον εφαρμόζεται η προβλεπόμενη χρέωση στο σύνολο αυτής της ισχύος. Το σημαντικό ερώτημα είναι πώς θα κατανέμεται αυτό το όφελος και ποιο μέρος του θα φτάνει πραγματικά στους κατοίκους των περιοχών όπου εγκαθίστανται οι υποδομές.

Εξίσου κρίσιμο είναι να διασφαλιστεί ότι οι μεγάλες ενεργειακές ανάγκες των Data Centers δεν θα επιβαρύνουν δυσανάλογα το δίκτυο ή άλλους καταναλωτές.

Επενδύσεις 2,3 δισ. ευρώ στα νησιά

Το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών προβλέπεται να χρηματοδοτήσει επενδύσεις ύψους 2,3 δισ. ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποθήκευσης, ηλεκτρικών διασυνδέσεων, δικτύων και υποδομών φόρτισης. Η σταδιακή μείωση της εξάρτησης των νησιών από το πετρέλαιο μπορεί να περιορίσει το κόστος ηλεκτροπαραγωγής και να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του προγράμματος θα κριθεί από την ταχύτητα υλοποίησης των έργων, τη διαφάνεια στην κατανομή των πόρων και τα μετρήσιμα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Δίκτυα και αποθήκευση

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ θα δημοσιεύουν ανά τρίμηνο στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικού χώρου. Παράλληλα, οι αιτήσεις σύνδεσης θα διεκπεραιώνονται ψηφιακά και θα επιτρέπονται ευέλικτες συνδέσεις σε περιοχές όπου το δίκτυο έχει περιορισμένη διαθέσιμη ισχύ. Οι αλλαγές μπορούν να διευκολύνουν επενδυτές που σήμερα αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις. Όμως, η ευέλικτη σύνδεση δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με απεριόριστη δυνατότητα διοχέτευσης ενέργειας στο δίκτυο. Εάν συνοδεύεται από περιορισμούς στην παραγωγή ή στην απορρόφηση ενέργειας, η οικονομική απόδοση μιας επένδυσης μπορεί να επηρεαστεί.

Παράλληλα, προωθείται η αξιολόγηση επενδυτικών αιτημάτων αποθήκευσης συνολικής ισχύος περίπου 7.772 MW. Η αποθήκευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, ιδιαίτερα τις ώρες που υπάρχει πλεόνασμα φθηνής ενέργειας.