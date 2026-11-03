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Αλλαγές που επηρεάζουν τόσο το ύψος των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος όσο και τα δικαιώματα των καταναλωτών φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο εισάγεται σήμερα προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Η σημαντικότερη οικονομική αλλαγή αφορά τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), οι οποίες αποτελούν μέρος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων κάθε λογαριασμού. Οι νέοι συντελεστές προβλέπεται να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027, εφόσον ψηφιστεί η σχετική διάταξη. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι χρεώσεις θα υπολογίζονται κλιμακωτά. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές με χαμηλή κατανάλωση θα επιβαρύνονται λιγότερο από εκείνους που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

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Διαβάστε πιο αναλυτικά:

Ρεύμα: Πόσο θα πληρώνουμε για ΥΚΩ από το 2027

Για την κατανάλωση στο κανονικό ωράριο προβλέπονται τρεις κλίμακες:

Κατανάλωση ανά τετράμηνο Χρέωση ανά kWh Έως 1.600 kWh 0,00345 € Από 1.601 έως 2.000 kWh 0,05000 € Πάνω από 2.000 kWh 0,08500 €

Η χρέωση δεν εφαρμόζεται στο σύνολο της κατανάλωσης με τον υψηλότερο συντελεστή, αλλά μόνο στις κιλοβατώρες που αντιστοιχούν σε κάθε κλίμακα.

Για παράδειγμα, εάν ένα νοικοκυριό καταναλώσει 1.800 κιλοβατώρες, οι πρώτες 1.600 θα χρεωθούν με τον χαμηλότερο συντελεστή και μόνο οι υπόλοιπες 200 με τον επόμενο.

Παραδείγματα: Πόσο θα κοστίζουν οι ΥΚΩ

Με βάση τους νέους συντελεστές, για κατανάλωση αποκλειστικά στο κανονικό ωράριο, προκύπτουν τα ακόλουθα ποσά:

Τετραμηνιαία κατανάλωση Χρέωση ΥΚΩ 1.000 kWh 3,45 € 1.600 kWh 5,52 € 1.800 kWh 15,52 € 2.000 kWh 25,52 € 2.500 kWh 68,02 € 3.000 kWh 110,52 €

Τα ποσά αφορούν αποκλειστικά τις ΥΚΩ και όχι το σύνολο του λογαριασμού. Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και τυχόν ειδικές απαλλαγές.

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Η διαφορά είναι σημαντική: ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 1.000 κιλοβατωρών θα πληρώνει μόλις 3,45 ευρώ για ΥΚΩ, ενώ ένα άλλο με κατανάλωση 2.500 κιλοβατωρών θα επιβαρύνεται με 68,02 ευρώ.

Ρεύμα: Τι κερδίζουν όσοι χρησιμοποιούν μειωμένο ωράριο

Χαμηλότερες χρεώσεις ΥΚΩ προβλέπονται για την κατανάλωση που πραγματοποιείται στο μειωμένο ωράριο τιμολόγησης.

Κατανάλωση ανά τετράμηνο Κανονικό ωράριο Μειωμένο ωράριο Πρώτη κλίμακα 0,00345 € 0,00345 € Δεύτερη κλίμακα 0,050 € 0,015 € Τρίτη κλίμακα 0,085 € 0,030 €

Η διαφορά γίνεται μεγαλύτερη στις υψηλότερες κλίμακες.

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Για παράδειγμα, για 200 κιλοβατώρες που χρεώνονται στη δεύτερη κλίμακα, το κόστος ΥΚΩ είναι 10 ευρώ στο κανονικό ωράριο και 3 ευρώ στο μειωμένο. Αντίστοιχα, για 500 κιλοβατώρες που χρεώνονται στην τρίτη κλίμακα, το κόστος είναι 42,50 ευρώ στο κανονικό ωράριο και 15 ευρώ στο μειωμένο. Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά και προϋποθέτουν ότι η συγκεκριμένη κατανάλωση εμπίπτει στις αντίστοιχες κλίμακες.

Σταθερά τιμολόγια για τουλάχιστον 12 μήνες

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης μεγαλύτερη προστασία για όσους επιλέγουν συμβόλαια σταθερής τιμής. Οι μεγαλύτεροι προμηθευτές, με περισσότερους από 200.000 πελάτες, θα υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον μία επιλογή σταθερού τιμολογίου διάρκειας 12 μηνών ή περισσότερο. Παράλληλα, περιορίζεται η δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης των όρων ή πρόωρης καταγγελίας τέτοιων συμβάσεων από τους παρόχους, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο συνολικός λογαριασμός θα παραμένει αμετάβλητος για έναν χρόνο. Η σταθερή τιμή αφορά τη συμφωνημένη χρέωση προμήθειας και όχι κατ’ ανάγκη τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τους φόρους και τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις.

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Περισσότερη ενημέρωση πριν από την υπογραφή

Οι εταιρείες προμήθειας θα πρέπει να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για την τιμή της κιλοβατώρας, τα πάγια, τις εκπτώσεις, τις πρόσθετες χρεώσεις και τους κινδύνους κάθε κατηγορίας τιμολογίου. Έτσι, ένας καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει ευκολότερα ένα σταθερό πρόγραμμα με ένα κυμαινόμενο, γνωρίζοντας καλύτερα τις οικονομικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει.

Προστασία από διακοπές ρεύματος

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Πρόσθετες εγγυήσεις θεσπίζονται για καταναλωτές που έχουν υποβάλει καταγγελία ή συμμετέχουν σε διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς με τον πάροχό τους. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η εκκρεμότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνη της λόγο καταγγελίας της σύμβασης ή διακοπής της ηλεκτροδότησης. Αυτό δεν συνεπάγεται, φυσικά, γενική ασυλία από διακοπή ρεύματος για οποιαδήποτε ανεξόφλητη οφειλή…

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