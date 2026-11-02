Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε αύξηση της τάξεως του 6,2% στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο για τον Νοέμβριο, διαμορφώνοντας τη χρέωση στα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η εταιρεία απορροφά μέρος της ανόδου του κόστους στη χονδρεμπορική αγορά, η οποία σημείωσε αύξηση 26% κατά τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, διατίθεται το σταθερό μπλε τιμολόγιο με χρέωση 13 λεπτών ανά κιλοβατώρα, παρέχοντας στους καταναλωτές προστασία από τις μελλοντικές διακυμάνσεις των τιμών.

Η συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την αγορά, εν αναμονή των ανακοινώσεων και από τους υπόλοιπους παρόχους ενέργειας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ΔΕΗ επιχειρεί να λειτουργήσει ως «πυξίδα» για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος τον Νοέμβριο, συγκρατώντας τις ανατιμήσεις στα οικιακά τιμολόγια, παρά τη σημαντική άνοδο του κόστους στη χονδρεμπορική αγορά.

Με τη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας να έχει αυξηθεί κατά 26% τον Οκτώβριο, η μεγαλύτερη εταιρεία προμήθειας ρεύματος της χώρας ανακοίνωσε ότι η χρέωση στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 15,913 λεπτών τον προηγούμενο μήνα.

Advertisement

Advertisement

Πρόκειται για αύξηση 6,2%, σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη της χονδρικής αγοράς, καθώς η εταιρεία επιλέγει να απορροφήσει μεγάλο μέρος της επιβάρυνσης μέσω των εκπτώσεων που εφαρμόζει.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πραγματοποιείται στην αρχή της περιόδου ανακοίνωσης των τιμολογίων Νοεμβρίου, με τους υπόλοιπους παρόχους να καλούνται να καθορίσουν τη δική τους τιμολογιακή πολιτική.

Ρεύμα: Τι σημαίνει η νέα τιμή για τα νοικοκυριά

Για ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 300 κιλοβατώρες, η χρέωση προμήθειας στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ διαμορφώνεται στα 50,70 ευρώ, έναντι περίπου 47,74 ευρώ τον Οκτώβριο. Η διαφορά είναι περίπου 3 ευρώ τον μήνα, χωρίς να υπολογίζονται πάγια, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόροι και άλλες επιβαρύνσεις. Για κατανάλωση 500 κιλοβατωρών, η αντίστοιχη επιβάρυνση φτάνει περίπου τα 5 ευρώ. Τα παραδείγματα δείχνουν ότι, παρά την άνοδο της χονδρικής αγοράς, η αύξηση στη χρέωση ενέργειας για τους πελάτες του συγκεκριμένου τιμολογίου παραμένει σχετικά περιορισμένη.

Ρεύμα: Στα 13 λεπτά το σταθερό μπλε τιμολόγιο

Παράλληλα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε νέα προσφορά για το σταθερό μπλε πρόγραμμα myHome Online, με χρέωση 0,130 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η συγκεκριμένη επιλογή επιτρέπει στους καταναλωτές να γνωρίζουν εκ των προτέρων την τιμή της ενέργειας για τη διάρκεια της σύμβασής τους, περιορίζοντας την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Για κατανάλωση 300 κιλοβατωρών, η χρέωση ενέργειας υπολογίζεται σε 39 ευρώ, έναντι 50,70 ευρώ στο πράσινο τιμολόγιο. Η διαφορά φτάνει τα 11,70 ευρώ, χωρίς όμως να συνυπολογίζονται τα διαφορετικά πάγια, οι συμβατικοί όροι και οι υπόλοιπες χρεώσεις κάθε προγράμματος.

Η ανακοίνωση των τιμολογίων της ΔΕΗ αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ωστόσο η πραγματική εικόνα για το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος τον Νοέμβριο θα διαμορφωθεί μετά τη δημοσιοποίηση όλων των τιμολογίων.