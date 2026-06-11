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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αγορών βρίσκεται σήμερα η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τους περισσότερους αναλυτές να θεωρούν σχεδόν βέβαιη μια νέα αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, θα πρόκειται για ακόμη ένα βήμα στη σκληρή νομισματική πολιτική που ακολουθεί η Φρανκφούρτη τα τελευταία δυόμισι χρόνια, στην προσπάθειά της να συγκρατήσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Για τους πολίτες, η απόφαση δεν αποτελεί μια τεχνική τραπεζική εξέλιξη. Μεταφράζεται σε ακριβότερο χρήμα, υψηλότερες δόσεις δανείων και αυξημένη πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

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Οι πρώτοι που αναμένεται να επηρεαστούν είναι οι δανειολήπτες με κυμαινόμενο επιτόκιο. Κάθε αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ περνά σταδιακά στο κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών δανείων.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός στεγαστικού δανείου ύψους 150.000 ευρώ με υπολειπόμενη διάρκεια 20 ετών. Μια αύξηση κατά 0,25% μπορεί να οδηγήσει σε επιβάρυνση της τάξης των 20 ευρώ τον μήνα ή περίπου 240 έως 300 ευρώ ετησίως. Για μεγαλύτερα δάνεια, το επιπλέον κόστος είναι ακόμη υψηλότερο.

Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο σε μια περίοδο όπου τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ζωής. Ενοίκια, λογαριασμοί ενέργειας, τρόφιμα και καθημερινές δαπάνες απορροφούν ήδη σημαντικό μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος, περιορίζοντας τα περιθώρια για αποταμίευση ή κατανάλωση.

Οι επιπτώσεις δεν σταματούν στα νοικοκυριά. Η αναμενόμενη αύξηση επηρεάζει άμεσα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Το ακριβότερο χρήμα σημαίνει υψηλότερο κόστος δανεισμού, ακριβότερο κεφάλαιο κίνησης και μεγαλύτερη δυσκολία χρηματοδότησης νέων επενδυτικών σχεδίων.

Ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση γίνεται ολοένα πιο απαιτητική. Πολλές επιχειρήσεις αναγκάζονται να αναβάλουν επενδύσεις ή να περιορίσουν τα σχέδια επέκτασής τους, γεγονός που επηρεάζει την παραγωγική δραστηριότητα και την απασχόληση.

Η ΕΚΤ, από την πλευρά της, εξακολουθεί να θεωρεί ότι η μάχη κατά του πληθωρισμού δεν έχει τελειώσει. Παρά την αποκλιμάκωση που έχει καταγραφεί τους τελευταίους μήνες, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, το ενεργειακό κόστος και οι μισθολογικές πιέσεις εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

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Το ενδιαφέρον των αγορών επικεντρώνεται πλέον όχι μόνο στη σημερινή απόφαση, αλλά και στα μηνύματα που θα στείλει η πρόεδρος της ΕΚΤ μετά το τέλος της συνεδρίασης. Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το αν η σημερινή αύξηση θα είναι η τελευταία ή αν επίκειται νέα άνοδος των επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

Για την ελληνική οικονομία, το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η πορεία των επιτοκίων επηρεάζει την αγορά ακινήτων, την κατανάλωση, τις επιχειρηματικές επενδύσεις και τελικά τον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας.

Μέχρι να ανακοινωθούν οι τελικές αποφάσεις της Φρανκφούρτης αργότερα σήμερα, ένα είναι βέβαιο, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγορές προετοιμάζονται για ένα ακόμη ακριβότερο χρήμα.

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