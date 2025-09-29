Η κυβέρνηση προετοιμάζει τροποποιήσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές βασίζονται σε «ουσιαστική μελέτη» και θα οδηγήσουν τα βοηθήματα στους πραγματικούς δικαιύχους.

Όμως, για χιλιάδες δικαιούχους, κάθε αναδιάρθρωση γεννά το ίδιο κρίσιμο ερώτημα: Θα δουν πραγματική ενίσχυση ή θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέους αποκλεισμούς;

Στο κυβερνητικό αφήγημα προβάλλονται ως παραδείγματα η αύξηση 8% στα επιδόματα αναπηρίας, αλλά και η καθιέρωση του εφάπαξ βοηθήματος των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο σε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους, ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες – μέτρα που ανακοινώθηκαν προσωπικά από τον Πρωθυπουργό.

Την ίδια στιγμή, οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ υποτίθεται πως θα ανακουφίσουν τα νοικοκυριά με παιδιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια πολύτεκνη οικογένεια, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, θα «κερδίζει» έως και τέσσερις μισθούς ετησίως μέσα από τις νέες φοροελαφρύνσεις.

Το χρονοδιάγραμμα παραμένει θολό. Οι αρμόδιοι μιλούν για «συνεχιζόμενη μελέτη» και «εξέταση του δημοσιονομικού χώρου», χωρίς όμως σαφή δέσμευση πότε θα τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες και πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι εξαγγελίες να παραμείνουν για μήνες στα χαρτιά, ενώ η ακρίβεια εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πιο αδύναμων.

Η ουσία είναι ότι, πίσω από τους τεχνικούς όρους «τροποποιήσεις» και «παραμετροποιήσεις», κρύβονται πολιτικές επιλογές με πραγματικό κοινωνικό κόστος. Ποιοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν στήριξη; Ποιοι θα αποκλειστούν λόγω νέων κριτηρίων; Και ποιοι θα δουν την κρατική ενίσχυση να περιορίζεται σε εφάπαξ επιδόματα-«ανάσα»;

Η μεγάλη ανησυχία βέβαια, είναι μία, αν θα πρόκειται για ένα δίκαιο και σταθερό σύστημα ενίσχυσης ή για μια ακόμα πολιτική… με «μπαλώματα» που απλώς βοηθά την κυβέρνηση να κερδίζει χρόνο μέχρι τις εκλογές…