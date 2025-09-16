Η κυριαρχία της Κίνας σε μεγάλα και στρατηγικά λιμάνια ανά τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη-ανάμεσά τους και ο Πειραιάς– είναι μια από τις φιλοδοξίες του Πεκίνου στο δρόμο προς την απόλυτη κυριαρχία.

Τις τελευταίες δεκαετίες η Κίνα, εξασφαλίζει εμπορικές, πολιτικές και στρατηγικές συμμαχίες με χώρες όπως η Ρωσία, η Βραζιλία και φυσικά η Ινδία, που εκ πρώτης όψεως είναι παραδοσιακοί αντίπαλοι των ΗΠΑ. Στην ουσία, είναι αναδυόμενες οικονομίες με στρατηγικές θέσεις όπως η Ινδία που έχει επιλέξει ήδη στρατόπεδο, με τον Τραμπ να κάνει απέλπιδες προσπάθειες να συνάψει πακέτο εμπορικών συνεργασιών.

Όπως αναφέρει το BBC, ο Τραμπ έχει στείλει στην χώρα της Ασίας μια ομάδα με επικεφαλής τον Αμερικανό διαπραγματευτή για το εμπόριο, Μπρένταν Λιντς για συνομιλίες με αξιωματούχους του υπουργείου Εμπορίου της Ινδίας.

Η συνάντηση έρχεται μετά από ένα έντονα τεταμένο κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας, λόγω των υψηλών δασμών 50% στα ινδικά προϊόντα, που επέβαλλε ο Τραμπ ως «τιμωρία» για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και όπλων.

Η Ινδία υπερασπίστηκε την απόφασή της, επικαλούμενη τις εγχώριες ενεργειακές ανάγκες, και χαρακτήρισε τους δασμούς «άδικους». Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκαθάρισε στον Τραμπ σήμερα ότι η συνάντηση δεν σηματοδοτεί την έναρξη του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων, περιγράφοντάς την ως μια «συζήτηση» για την «προσπάθεια να δούμε» πώς μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία.

Η Ινδία είναι ένας σημαντικός εξαγωγέας αγαθών, συμπεριλαμβανομένων ενδυμάτων, γαρίδων και πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων στις ΗΠΑ, και οι δασμοί έχουν ήδη επηρεάσει την παραγωγή και έχουν οδηγήσει σε απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας καθώς τα εργοστάσια έχουν πληγεί σημαντικά..

«Δεν πρόκειται για επίσημο γύρο διαπραγματεύσεων, αλλά σίγουρα θα είναι μια συζήτηση για τις εμπορικές συνομιλίες και για την προσπάθεια να δούμε πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ», δήλωσε ο Ρατζές Αγκρουάλ, ο οποίος ηγείται των συζητήσεων εκ μέρους της Ινδίας.

Η Ινδία είχε ακυρώσει τον προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων καθώς αρνήθηκε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Άλλωστε, ο Ινδός πρωθυπουργός ανήκει στον στενό κύκλο των Βλάντιμιρ Πούτιν και Σι Τζιπίνγκ, με τον Τραμπ να θεωρεί ότι θα υποτάξει την Ινδία και θα έχει και τους δασμούς και την εμπορική συνεργασία σε τομείς όπως η γεωργία και τα γαλακτοκομικά, που αποτελούν βασικά σημεία τριβής.

Για χρόνια, η Ουάσιγκτον πιέζει για μεγαλύτερη πρόσβαση στον αγροτικό τομέα της Ινδίας, θεωρώντας τον ως μια σημαντική ανεκμετάλλευτη αγορά. Αλλά η Ινδία τον έχει προστατεύσει σθεναρά, επικαλούμενη την επισιτιστική ασφάλεια, τα μέσα διαβίωσης και τα συμφέροντα εκατομμυρίων μικρών αγροτών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, επανέλαβε την προηγούμενη κριτική του για τις αυστηρές διασφαλίσεις της Ινδίας, ρωτώντας γιατί μια χώρα 1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων δεν θα «αγόραζε ούτε ένα μπολ αμερικανικού καλαμποκιού».

Η Ινδία πάντως δεν φαίνεται διατεθειμένη να ενδώσει στις πιέσεις και να ανοίξει την αγροτική της αγορά, υπερασπιζόμενη τα συμφέροντά της έχοντας δίπλα της την ισχυρή Κίνα.

