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Οι δύο οικονομολόγοι τιμήθηκαν για τη συνεισφορά τους στα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 12 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, που αντιστοιχεί σε 1,07 εκατομμύρια ευρώ.

Η συγκεκριμένη διάκριση θεσπίστηκε από την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας και αποτελεί το τελευταίο βραβείο που ανακοινώθηκε για το τρέχον έτος.

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Οι Αμερικανοί Ρόμπερτ Χολ (Robert Hall) και Μάικλ Γούντφορντ (Michael Woodford) βραβεύτηκαν με το Νόμπελ Οικονομίας για το 2026, για τη συμβολή τους στα «μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης», ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Το σημαντικό αυτό βραβείο, που είναι επισήμως γνωστό ως Βραβείο Οικονομικών Επιστημών της Sveriges Riksbank στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ, είναι το τελευταίο από τα βραβεία που απονέμονται φέτος και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (1,07 εκατομμύρια ευρώ).

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BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.” #NobelPrize https://t.co/2i7ktB1Q2b — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

Το βραβείο Οικονομίας, το οποίο απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1969, δεν περιλαμβάνεται στα πέντε αρχικά βραβεία που θεσπίστηκαν με τη διαθήκη του βιομήχανου και εφευρέτη της δυναμίτιδας Άλφρεντ Νόμπελ το 1895, αλλά δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της κεντρικής τράπεζας της Σουηδίας.

Η πλειονότητα των προηγούμενων βραβευθέντων προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο τρεις γυναίκες έχουν κερδίσει το βραβείο μέχρι σήμερα, με πιο πρόσφατη την Κλαούντια Γκόλντιν (Claudia Goldin), το 2023, για την έρευνά της σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το φύλο έχει επηρεάσει τις αμοιβές και την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες διαχρονικά.

Ανάλυση του Ινστιτούτου Επιστημονικής Πληροφόρησης (Institute for Scientific Information), το οποίο αποτελεί μέρος της Clarivate, είχε αναδείξει ως πιθανούς νικητές ερευνητές που ασχολούνται με τη νομισματική πολιτική, την οικονομική διάσταση της τεχνολογίας της πληροφορίας και την εξελικτική οικονομική θεωρία.

Οι περυσινοί νικητές, Τζόελ Μόκιρ (Joel Mokyr), Φιλίπ Αγιόν (Philippe Aghion) και Πίτερ Χάουιτ (Peter Howitt), βραβεύτηκαν για το έργο τους σχετικά με τη «δημιουργική καταστροφή» και τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες και οι μέθοδοι παραγωγής μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο.

Τα βραβεία Νόμπελ Ιατρικής, Φυσικής, Χημείας, Λογοτεχνίας και Ειρήνης ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.