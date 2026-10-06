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Ο 54χρονος ερευνητής του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ εξέφρασε την έκπληξή του για τη διάκριση, η οποία αναγνωρίζει τη μέθοδο ελέγχου νευρώνων μέσω του φωτός.

Παρά τον αιφνιδιασμό και τις πολυάριθμες συνεντεύξεις που ακολούθησαν την ανακοίνωση, ο καθηγητής διέκοψε το πρόγραμμά του για να ετοιμάσει το σχολικό κολατσιό των παιδιών του.

Η σύζυγός του, επίσης ερευνήτρια, στάθηκε στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η γειτονιά τους υποδέχθηκε το γεγονός με ψυχραιμία.

Ο επιστήμονας δήλωσε ότι η έρευνά του αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση του εγκεφάλου και στην παροχή ελπίδας σε ασθενείς με ψυχικές διαταραχές.

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Λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής, ο Δρ. Καρλ Ντάισεροθ πέρασε μεγάλο μέρος της νύχτας απαντώντας σε τηλεφωνήματα και δεχόμενος συγχαρητήρια. Ωστόσο, ανάμεσα στις συνεντεύξεις και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, χρειάστηκε να ασχοληθεί και με μια απολύτως καθημερινή οικογενειακή υποχρέωση: να ετοιμάσει τα σχολικά γεύματα των παιδιών του, τα οποία κοιμούνταν στο σπίτι της οικογένειας στο Στάνφορντ.

Ο 54χρονος επιστήμονας από την Καλιφόρνια μοιράστηκε το φετινό Νόμπελ Ιατρικής με τους Γερμανούς ερευνητές Πέτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ. Οι τρεις επιστήμονες βραβεύτηκαν για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της οπτογενετικής, ενός επιστημονικού πεδίου που συνδυάζει το φως με τη γενετική και επιτρέπει στους ερευνητές να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν νευρώνες σε ζωντανούς εγκεφάλους.

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Ο Ντάισεροθ είναι ερευνητής του Ινστιτούτου Ιατρικής Howard Hughes και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως «νυχτοπούλι», καθώς συνηθίζει να εργάζεται μέχρι αργά τη νύχτα, ακόμη και μετά τα μεσάνυχτα.

The most important briefings of the day. Karl Deisseroth, professor of bioengineering and of psychiatry and behavioral sciences, shares the news of his Nobel Prize with his kids. https://t.co/pTzP1A3pHj October 5, 2026

Το βράδυ πριν από την ανακοίνωση του Νόμπελ, είχε περάσει τις ώρες του διαβάζοντας επιστημονικές εργασίες και στέλνοντας email στους φοιτητές του. Όταν τελικά πήγε να ξαπλώσει, δέχθηκε το τηλεφώνημα από την Επιτροπή Νόμπελ στη Στοκχόλμη, με το οποίο ενημερώθηκε ότι είχε βραβευτεί.

Μιλώντας στο Associated Press, περιέγραψε ότι για λίγα δευτερόλεπτα ένιωσε σαν να είχε χάσει την ικανότητα να σχηματίσει λέξεις. Πολύ γρήγορα, όμως, συνήλθε και άρχισε να παραχωρεί συνεντεύξεις. Περίπου μία ώρα μετά την ανακοίνωση, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ουσιαστικά δεν είχε καταφέρει να κοιμηθεί καθόλου.

Την ίδια ώρα, φωτογράφος και εικονολήπτης του Associated Press κατευθύνθηκαν στο σπίτι του στο Στάνφορντ. Ο φωτογράφος έφτασε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα και βρήκε το σπίτι στολισμένο για το Halloween, με μόλις ένα φως αναμμένο στο εσωτερικό. Για μια στιγμή φοβήθηκε ότι είχε κάνει λάθος και είχε πάει σε διαφορετική διεύθυνση, όμως τελικά χτύπησε την πόρτα.

Την πόρτα άνοιξε η σύζυγος του επιστήμονα, Δρ. Μισέλ Μόντζε-Ντάισεροθ, η οποία είναι επίσης ερευνήτρια στο Howard Hughes και παιδονευροογκολόγος στο Στάνφορντ. Εκείνη βρισκόταν στο πλευρό του συζύγου της, ενώ ο Ντάισεροθ συνέχιζε να απαντά σε τηλεφωνήματα. Παράλληλα, μάλιστα, έφτιαχνε καφέ για το προσωπικό επικοινωνίας του πανεπιστημίου.

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Neuroscientist Dr. Karl Deisseroth, awarded the Nobel Prize for medicine, says his work has helped scientists pinpoint brain cells involved in disorders like depression and Alzheimer’s https://t.co/zisHL6o4Cy https://t.co/AFCYWyBFQ7 — Reuters (@Reuters) October 5, 2026

Ο ίδιος δήλωσε στο Associated Press ότι δεν περίμενε να λάβει το Νόμπελ και εξέφρασε την έκπληξή του για τη βράβευση. Η σύζυγός του, αντίθετα, δεν έδειξε να αιφνιδιάζεται από την ανακοίνωση.

Ο Ντάισεροθ μίλησε επίσης για τη σημασία της έρευνάς του και για τα κίνητρα που τον οδήγησαν σε αυτή. Όπως εξήγησε, είναι γιατρός-ερευνητής και ψυχίατρος και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τους ασθενείς του, μεταξύ των οποίων άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αυτισμό ή κατάθλιψη.

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Όπως ανέφερε, τον ενδιαφέρει η ελπίδα που μπορεί να προσφέρει η συγκεκριμένη έρευνα. Παράλληλα, όμως, τον συναρπάζει και η βασική επιστημονική έρευνα, καθώς θέλει να κατανοήσει καλύτερα τον εγκέφαλο, αυτό το «εκπληκτικό όργανο», όπως τον χαρακτήρισε: τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, συνθέτει πληροφορίες και επεξεργάζεται δεδομένα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο παράγει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν ανθρώπους.

Το Νόμπελ δεν τον απαλλάσσει από το σχολικό κολατσιό

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, ο Ντάισεροθ ενημέρωσε το προσωπικό του Στάνφορντ ότι χρειαζόταν ένα διάλειμμα περίπου μίας ώρας, από τις 6:30 το πρωί.

Ο λόγος ήταν απλός και απολύτως οικογενειακός, καθώς τα παιδιά του επρόκειτο να ξυπνήσουν και έπρεπε να τους ετοιμάσει το φαγητό που θα έπαιρναν μαζί τους στο σχολείο.

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Το στιγμιότυπο με τον φρέσκο νομπελίστα να ετοιμάζει τα τοστ των παιδιών του δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, συνοδεύοντάς το από ένα χαρακτηριστικό μήνυμα: «Νέος νομπελίστας, αλλά το κολατσιό για το σχολείο παραμένει δική του δουλειά».

Μέσα στην αναστάτωση που είχε προκαλέσει η ανακοίνωση του Νόμπελ, εκπρόσωπος του πανεπιστημίου αναρωτήθηκε αν οι γείτονες ενδέχεται να ενοχλούνταν από τη δραστηριότητα και τις επισκέψεις μέσα στη νύχτα. Η σύζυγος του Ντάισεροθ αντιμετώπισε και αυτό το ενδεχόμενο με χιούμορ.

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Όπως εξήγησε, η οικογένεια μένει σε κατοικίες που προορίζονται για μέλη του διδακτικού προσωπικού του πανεπιστημίου και στη συγκεκριμένη γειτονιά υπάρχουν αρκετοί κάτοχοι Νόμπελ. Έτσι, η νυχτερινή αναστάτωση από την ανακοίνωση ενός ακόμη βραβευμένου με Νόμπελ δεν ήταν ακριβώς κάτι πρωτόγνωρο για τη γειτονιά.

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Με πληροφορίες από ABC News