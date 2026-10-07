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Οι δύο επιστήμονες ανακάλυψαν μη γραμμικά φαινόμενα και διαδικασίες αυτοκατάλυσης που επιτρέπουν τον έλεγχο της χειρομορφίας κατά την παραγωγή χημικών μορίων.

Η συγκεκριμένη ανακάλυψη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη φαρμακευτική χημεία, καθώς βοηθά στην επιλογή της κατάλληλης μορφής μορίων για την παρασκευή αποτελεσματικών φαρμάκων.

Η έρευνα των βραβευθέντων προσφέρει επίσης πολύτιμα στοιχεία για την κατανόηση της προέλευσης της ζωής και του λόγου που τα βιολογικά συστήματα προτιμούν συγκεκριμένες μοριακές δομές.

Οι δύο χημικοί θα μοιραστούν το χρηματικό έπαθλο των δώδεκα εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών ως επιβράβευση για τη σημαντική συμβολή τους στην επιστημονική πρόοδο.

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Το Νόμπελ Χημείας 2026 απονεμήθηκε την Τετάρτη στον Γάλλο χημικό Ανρί Μπορίς Καγκάν και τον Ιάπωνα χημικό Κένσο Σοάι, για την ανακάλυψη των «μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση», ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Η έρευνα των δύο επιστημόνων αφορά ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα της οργανικής χημείας: πώς οι χημικές αντιδράσεις μπορούν να «επιλέγουν» τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Οι δύο μορφές μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους όπως το δεξί με το αριστερό χέρι, όμως η διαφορετική τους διάταξη μπορεί να έχει εντελώς διαφορετική συμπεριφορά μέσα σε έναν οργανισμό.

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Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στη φαρμακευτική χημεία, καθώς πολλά φάρμακα αποτελούνται από τέτοια «χειρόμορφα» μόρια και η μία μορφή μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματική ή κατάλληλη από την άλλη. Η δουλειά των Καγκάν και Σοάι συνέβαλε στην κατανόηση και τον έλεγχο αυτών των διαδικασιών.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc October 7, 2026

Από το «λίγο» στο «πολύ»

Ο Ανρί Καγκάν, που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Paris-Sud στη Γαλλία, ήταν από τους πρωτοπόρους στη μελέτη των λεγόμενων μη γραμμικών φαινομένων στην ασύμμετρη κατάλυση. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά σημαίνει, με απλά λόγια, ότι μια μικρή διαφορά στην ποσότητα μιας μορφής ενός μορίου μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερη διαφορά στο τελικό προϊόν.

Ο Κένσο Σοάι, 95 ετών και συνδεδεμένος με το Tokyo University of Science, προχώρησε ακόμη περισσότερο με την έρευνα της ασύμμετρης αυτοκατάλυσης. Σε μια τέτοια διαδικασία, το προϊόν μιας χημικής αντίδρασης μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης και να βοηθήσει στην παραγωγή ακόμη περισσότερου από το ίδιο προϊόν.

Το αποτέλεσμα είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να ενισχύσει μια αρχικά ελάχιστη «προτίμηση» προς τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Στη γνωστή πλέον ως «αντίδραση Soai», ένα πολύ μικρό αρχικό πλεόνασμα της μίας μορφής μπορεί, μέσα από διαδοχικούς κύκλους αυτοκατάλυσης, να ενισχυθεί εντυπωσιακά.

Γιατί ενδιαφέρει την επιστήμη της ζωής

Η συγκεκριμένη έρευνα δεν αφορά μόνο την παραγωγή χημικών ενώσεων στο εργαστήριο. Η δυνατότητα μιας χημικής διαδικασίας να ενισχύει μια αρχική, πολύ μικρή ασυμμετρία έχει οδηγήσει τους επιστήμονες να εξετάζουν και το πώς μπορεί να προέκυψε η «ομοχειρία» στη φύση.

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Τα ζωντανά συστήματα χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό μόρια με συγκεκριμένη χειρομορφία. Το γεγονός ότι η ζωή φαίνεται να προτιμά τη μία από τις δύο πιθανές κατοπτρικές μορφές αποτελεί ένα από τα σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την προέλευση της ζωής και την εξέλιξη της χημείας προς τα βιολογικά συστήματα.

Η βράβευση των δύο επιστημόνων αναδεικνύει έτσι έναν τομέα της χημείας που συνδέει την οργανική σύνθεση και τη φαρμακευτική έρευνα με ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα: πώς μπορεί μια μικροσκοπική χημική «προτίμηση» να ενισχυθεί και τελικά να οδηγήσει σε ένα κυρίαρχο αποτέλεσμα.

Οι Καγκάν και Σοάι θα μοιραστούν το χρηματικό έπαθλο του Νόμπελ, ύψους 12 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, περίπου 1,2 εκατ. δολαρίων.

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Με πληροφορίες από Chemrxiv / D-nb / Reuters