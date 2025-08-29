Η Ελλάδα βγήκε από τα Μνημόνια. Η οικονομία αναπτύσσεται, τα στοιχεία δείχνουν πλεονάσματα και επενδύσεις. Όμως για τον πολίτη, η «κρίση» συνεχίζεται… Οι «έκτακτοι» φόροι που μπήκαν την δεκαετία της οικονομικής κρίσης για να καλυφθούν οι «μαύρες τρύπες» των Μνημονίων, παραμένουν σήμερα σαν μόνιμη «θηλιά». Φόροι που σχεδιάστηκαν για μια εποχή κατάρρευσης, έχουν γίνει καθημερινή υπόθεση για μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ως μέρος μιας επώδυνης «κανονικότητας» για αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε «μεσαία τάξη».

Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα ήταν εκείνη που σήκωσε στις πλάτες της το βαρύτερο φορτίο των Μνημονίων. Οι «έκτακτοι» φόροι, που επιβλήθηκαν ως προσωρινό σωσίβιο, έγιναν μόνιμα δεσμά. Οδήγησαν χιλιάδες νοικοκυριά σε οικονομική ασφυξία, έσπρωξαν επαγγελματίες στη φοροδιαφυγή ή στο λουκέτο, και μετέτρεψαν το όνειρο της κοινωνικής ανέλιξης σε αγώνα επιβίωσης. Σήμερα, που η χώρα έχει βγει από τα Μνημόνια και αναζητά ρυθμούς ανάπτυξης, η διατήρηση αυτών των φόρων δεν έχει καμία δικαιολογία. Δεν στηρίζει πια την οικονομία, απλώς στραγγαλίζει τη «ραχοκοκαλιά» της κοινωνίας, εμποδίζοντας τη μεσαία τάξη να ξανασταθεί στα πόδια της και να αποτελέσει μοχλό πραγματικής προόδου.

Οι φόροι που δεν έφυγαν ποτέ!

1.⁠ ⁠ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων): Ξεκίνησε το 2011 ως «χαράτσι μέσω ΔΕΗ» και το 2014 έγινε μόνιμος φόρος (ΕΝΦΙΑ). Παραμένει έως σήμερα, αν και έχουν γίνει μειώσεις συντελεστών.

2. Αυξημένος ΦΠΑ: Οι βασικοί συντελεστές ΦΠΑ αυξήθηκαν: από 19% σε 23% (2010), και αργότερα σε 24% (2016, ισχύει ακόμα), ο μειωμένος συντελεστής από 9% πήγε στο 13% (παραμένει). (Καταργήθηκαν σταδιακά μειωμένοι συντελεστές στα νησιά).

3. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): Επιβλήθηκαν ή αυξήθηκαν σημαντικά σε καύσιμα, τσιγάρα, αλκοόλ, καφέ, ηλεκτρονικά τσιγάρα κ.ά. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και σήμερα, επιβαρύνοντας τον καταναλωτή.

4. Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης: Θεσπίστηκε το 2011 σε εισοδήματα άνω ενός ορίου. Έγινε μόνιμος φόρος το 2016. Καταργήθηκε για τον ιδιωτικό τομέα το 2022, αλλά ουσιαστικά για μια δεκαετία επιβάρυνε σταθερά.

5. Φόρος σε πολυτελή διαβίωση. Από το 2010 επιβλήθηκε φόρος για ΙΧ μεγάλου κυβισμού, σκάφη, πισίνες κ.ά. Παραμένει.

6. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος: Αυξήθηκε στο 100% για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Παραμένει (έγινε κάποιες μειώσεις για μικρές επιχειρήσεις).

Το έκτακτο που έγινε μόνιμο

Το ελληνικό κράτος συνήθισε στα εύκολα έσοδα. Οι έκτακτοι φόροι έγιναν δομικοί. Αντί για αναπτυξιακό φορολογικό πλαίσιο, έχουμε μια μόνιμη τιμωρία στην ιδιοκτησία, στην κατανάλωση και στην επιχειρηματικότητα. Καθώς πλησιάζουμε στην «ώρα της ΔΕΘ» και των «εξαγγελιών», καλό είναι να ρωτήσουμε: Πότε θα καταργηθούν;

Δεν γίνεται μια χώρα που θέλει να λέγεται «ελκυστική για επενδύσεις» να κρατάει την προκαταβολή φόρου. Δεν γίνεται να έχει τον υψηλότερο ΦΠΑ στην Ευρώπη και πρόσθετους φόρους σε βασικά προϊόντα.

Η είσοδος στη νέα εποχή, απαιτεί να σβήσουμε τα απομεινάρια της κρίσης από το φορολογικό σύστημα.

Όσο και αν πανηγυρίζουν οι κυβερνήσεις και τα κόμματα για την ανάπτυξη και το ποιος έβγαλε τη χώρα από την κρίση, οι πολίτες μετρούν τα πράγματα διαφορετικά: Στην τσέπη τους! Και εκεί το μήνυμα είναι σαφές: Η κρίση δεν τελείωσε ποτέ.