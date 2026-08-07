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Η Ελλάδα εφαρμόζει το συγκεκριμένο μέτρο σε δώδεκα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενισχύοντας σημαντικά τα τουριστικά έσοδα και το τοπικό συνάλλαγμα.

Οι Τούρκοι τουρίστες επιλέγουν τα ελληνικά νησιά λόγω των πιο ανταγωνιστικών τιμών σε υπηρεσίες εστίασης και διαμονής σε σύγκριση με τα τουρκικά θέρετρα.

Επιπλέον, οι επισκέπτες αναζητούν ένα περιβάλλον ηρεμίας και ευγένειας, το οποίο θεωρούν πιο αναζωογονητικό σε σχέση με το κλίμα που επικρατεί στην Τουρκία.

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«Γιατί οι Τούρκοι συρρέουν στα ελληνικά νησιά;» φαίνεται ότι είναι η ερώτηση του 1. εκατ δολαρίων για τους Τούρκους σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Nefes η οποία προσπαθεί να δώσει την απάντηση.

Το 2025, 12 εκατομμύρια Τούρκοι ταξίδεψαν στο εξωτερικό, ξοδεύοντας περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια, με πάνω από 2,6 εκατομμύριο από αυτούς να επιλέγουν τα ελληνικά νησιά με πολλούς να έρχονται πάνω από 1 φορές.

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Η Ελλάδα χορήγησε εξπρές βίζα στις πύλες εισόδου σε 1,1 εκατομμύριο Τούρκους το 2025, οι οποίοι άφησαν συνάλλαγμα 500 εκατομμυρίων ευρώ. Βάσει των αυξήσεων στις κρατήσεις για τα δρομολόγια των φεριμπότ, αναμένεται αυτοί οι αριθμοί να αυξηθούν κατά 25-30% έως το τέλος του 2026.

Η Ελλάδα, με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζει πρόγραμμα χορήγησης θεωρήσεων εισόδου σε Τούρκους πολίτες για τουριστική παραμονή μίας εβδομάδας σε δώδεκα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κατ’ εξαίρεση των διαδικασιών που προβλέπονται για τις θεωρήσεις εισόδου στη Ζώνη Σένγκεν. Το μέτρο αφορά τα εξής νησιά: Ρόδος, Κως, Σάμος, Μυτιλήνη, Χίος, Λέρος, Σύμη, Λήμνος, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Πάτμος και Σαμοθράκη.

Η φορολογία και η ψυχολογία

«Μετά την κρίση χρέους του 2009, η Ελλάδα αποφάσισε να δώσει ώθηση σε τομείς που αποφέρουν συνάλλαγμα, μετατρέποντας τον τουρισμό σε στρατηγικό τομέα που θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη. Σήμερα, ο τουρισμός συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα κατά περίπου 25% στο ΑΕΠ της Ελλάδας, δημιουργεί θέσεις εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει μετατραπεί στην κύρια πηγή συναλλάγματος της χώρας» αναφέρει ο Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Ντενίζ Ζεϊρέκ.

Όπως υποστηρίζει, ενώ ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 24% από 13%, στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τις υπηρεσίες εστίαση, σε νησιά όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Κως και ορισμένα μικρότερα νησιά που συνήθως πάνε Τούρκοι τουρίστες, οι συντελεστές ΦΠΑ εφαρμόζονται με έκπτωση 30%, φέρνοντας το ποσοστό σε ορισμένες συναλλαγές στα επίπεδα του 17%, του 9% και του 4%».

Επιπλέον, το μέτρο της εξπρές βίζας στην πύλες εισόδου που άρχισε να εφαρμόζεται το 2024 μετατράπηκε, πέρα από ένα διπλωματικό άνοιγμα, σε ένα οικονομικό πλεονέκτημα. Πόλεις όπως η Σμύρνη, το Αϊδίνιο, τα Μουγλά, το Μπαλικεσίρ και η Μαγνησία θεωρήθηκαν “εγγύς αγορά” για τα νησιά και οι κάτοικοι αυτών των πόλεων έγιναν στόχος ως δυνητικοί τουρίστες» υπογραμμίζει.

Το κόστος μεταφοράς μειώθηκε σημαντικά, με τη δυνατότητα πρόσβασης στα νησιά εντός 30 έως 90 λεπτών με φεριμπότ να δημιουργεί στους ανθρώπους την αίσθηση ότι «περνούν στην απέναντι όχθη» παρά την εντύπωση ότι «φεύγουν στο εξωτερικό». Οι τιμές των εισιτηρίων με επιστροφή διαμορφώνονται ως εξής: Κρήνη (Τσεσμέ)-Χίος 50 ευρώ, Αϊβαλί-Λέσβος 45 ευρώ, Αλικαρνασσός (Μποντρούμ)-Κως 48 ευρώ, Μαρμαρίς-Ρόδος 95 ευρώ και Μάκρη (Φετχιγέ) -Ρόδος 85 ευρώ.

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Παρά το γεγονός ότι Τουρκία αποτελεί «τουριστικό παράδεισο», ο Τούρκος δημοσιογράφος επισημαίνει ότι οι αυξήσεις στα ενοίκια δεν μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο, και με την προσθήκη του κόστους ενέργειας και των εξόδων προσωπικού, το κόστος στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια αυξήθηκε, αναγκάζοντας τους επαγγελματίες του τουρισμού να μετακυλίσουν αυτό το κόστος στις τιμές τους.

Ο τούρκος δημοσιογράφος περιέγραψε την προσωπική του εμπειρία, όταν επισκέφθηκε με φίλους του στη Σάμο και παρατήρησε ότι οι τιμές ήταν φτηνότερες από τα αντίστοιχα τουριστικά θέρετρα στις απέναντι τουρκικές ακτές.

Όπως λέει, πλήρωσε περίπου 315 ευρώ για τρεις διανυκτερεύσεις σε ένα δίκλινο δωμάτιο σε ένα μπουτίκ ξενοδοχείο χτισμένο σε έναν υπέροχο κόλπο, όπου η θάλασσα είναι στα τρία μέτρα και μπορείς να κολυμπήσεις. Για 10 γεύματα συνολικά, δύο άτομα επί τέσσερις ημέρες, πλήρωσε περίπου 300 ευρώ.

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«Τα ίδια γεύματα θα κόστιζαν τουλάχιστον 463 ευρώ ακόμη και στην Άγκυρα, που δεν αποτελεί τουριστικό προορισμό. Το συνολικό τους κόστος, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των μεταφορικών ανήλθε σε κάτι λιγότερο από 800 ευρώ (δηλ.43.000 λίρες Τουρκίας). Ένας φίλος του που έμεινε σε ξενοδοχείο all-inclusive στη Μαρμαρίδα πλήρωσε 1.296 ευρώ για τρεις διανυκτερεύσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μεταφορικά από την Άγκυρα» υποστηρίζει.

Ο Ντενίζ Ζεϊρέκ σημειώνει ότι «ο κόσμος προτιμά φθηνές και ποιοτικές διακοπές, όχι ακριβές και κακής ποιότητας» και καταλήγοντας επισημαίνει έναν ακόμη καθοριστικό παράγοντα, που δεν είναι οικονομικός αλλά ψυχολογικός.

«Τα ελληνικά νησιά προσφέρουν στους επισκέπτες ένα περιβάλλον ηρεμίας, ευγένειας και χαράς, κάνοντας τις διακοπές μια πραγματικά αναζωογονητική εμπειρία. Για να λέμε την αλήθεια, ο κόσμος νιώθει τις διακοπές πολύ πιο έντονα σε ένα μέρος όπου οι άνθρωποι σέβονται ο ένας τον άλλο, είναι ευγενικοί, χαμογελούν, διασκεδάζουν, τραγουδούν, χορεύουν και είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Αντίθετα στην Τουρκία, ξυπνάς καθημερινα με ειδήσεις για επιχειρήσεις της αστυνομίας, συλλήψεις και καβγάδες που δεν σταματούν ποτέ γεγονός που αποτυπώνεται στα πρόσωπα των ανθρώπων» καταλήγει ο Ζεϊρέκ.

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