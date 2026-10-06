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Διαστάσεις παράλληλης οικονομίας έχει αποκτήσει ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα, με περίπου 1,8 δισ. ευρώ να έχουν παιχτεί το 2025 εκτός της νόμιμης αγοράς και περίπου 900.000 ανθρώπους να συμμετέχουν σε παράνομα παίγνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται και στο διαδίκτυο. Η Blacklist της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) πλησιάζει πλέον τις 15.000 εγγραφές μη αδειοδοτημένων παρόχων.

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Η μάχη, ωστόσο, μεταφέρεται όλο και περισσότερο στα social media. Όπως ανέφερε ο υπουργός, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις σε 18 influencers, με τις υποθέσεις να βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία.

«Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα», ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Πιερρακάκη, επισημαίνοντας ότι η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία σε όσους χρησιμοποιούν την απήχησή τους για να προωθούν παράνομο τζόγο.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο η ΕΕΕΠ έχει ενισχυθεί με πρόσθετες ελεγκτικές δυνατότητες, ενώ για την παράνομη διαδικτυακή προώθηση προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα που μπορούν να φθάσουν τις 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Το επόμενο βήμα είναι η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και Τεχνητής Νοημοσύνης για τον ταχύτερο εντοπισμό παράνομων ιστοτόπων και των δικτύων μέσω των οποίων προωθούνται.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους νέους και στους ανηλίκους, καθώς ο παράνομος τζόγος δεν περιορίζεται πλέον σε συγκεκριμένους χώρους: φτάνει στην οθόνη του κινητού μέσα από links, βίντεο, influencers και streamers.