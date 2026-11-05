Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Η αντιπολίτευση δεν στήριξε το νομοσχέδιο επί της αρχής, ωστόσο υπερψήφισε επιμέρους άρθρα κατά τη διάρκεια της ονομαστικής ψηφοφορίας.

Το ΠΑΣΟΚ στήριξε την τροπολογία που προβλέπει σταθερό επιτόκιο 3% στον εξωδικαστικό μηχανισμό και αυξημένα πρόστιμα για τους διαχειριστές απαιτήσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη συγκεκριμένη τροπολογία, ενώ η συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μετά από μια σκληρή διήμερη μάχη στο κοινοβουλευτικό τερέν «πέρασε» από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο Πιερρακάκη για τα κόκκινα δάνεια. Το νομοθέτημα υπερψηφίστηκε μόνο από τους «γαλάζιους» βουλευτές, ενώ δεν το στήριξε επί της αρχής η αντιπολίτευση, η οποία, ωστόσο, στήριξε – κατά την ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσε η ΝΔ – τα άρθρα εκείνα που θεωρούσε πως βρίσκονται στην σωστή κατεύθυνση.

Το ΠΑΣΟΚ έδωσε θετική ψήφο σε εννιά από τις συνολικά 20 διατάξεις μαζί με την τροπολογία Πιερρακάκη που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία. Η αξιωματική αντιπολίτευση στήριξε, μεταξύ άλλων, την τροπολογία Πιερρακάκη η οποία περιλαμβάνει τη διπλή παρέμβαση υπέρ των δανειοληπτών με το 3% σταθερό επιτόκιο στον εξωδικαστικό μηχανισμό και το δεκαπλασιασμό των προστίμων για τους servicers. Το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε και μια σειρά από άλλα άρθρα του νομοσχεδίου, τα 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 17 και 38, ενώ δήλωσε «παρών» στα άρθρα 35 και 36 που αφορούν τις 120 δόσεις, έχοντας, ωστόσο, καταθέσει τη δική του πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του, καταψήφισε την τροπολογία Πιερρακάκη, ενώ υπερψήφισε 4 άρθρα και δήλωσε «παρών» σε 8 διατάξεις.

Advertisement

Advertisement

Διήμερη κοινοβουλευτική μάχη

Η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Κυριάκου Πιερρακάκη για τα κόκκινα δάνεια διεξήχθη σε κλίμα έντασης και εν μέσω σφοδρών πολιτικών «πυρών» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Στο φόντο της σκληρής αντιπαράθεσης βρέθηκε τόσο το επίμαχο άρθρο 23 που αποσύρθηκε από το κυβερνητικό στρατόπεδο πριν εισαχθεί το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια για την τελική κρίση αλλά και οι βαριές αιχμές που εκτοξεύονταν από κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το ποιος τελικά αποτελεί τον «νεροκουβαλητή» των servicers.

Με την έναρξη μάλιστα της συζήτησης του νομοθετήματος στην Ολομέλεια ο Κυριάκος Πιερρακάκης «έριξε το γάντι» στα έδρανα της αντιπολίτευσης ανακοινώνοντας πως η ΝΔ θέτει σε ονομαστική ψηφοφορία όλα τα σημαντικά άρθρα έτσι ώστε – όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – να αποδειχθεί ποιος στέκεται στο πλευρό των συνεπών δανειοληπτών και ποιος όχι. Ο υπουργός απαντώντας στα σφοδρά «πυρά» του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη υποστήριξε πως «οι προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης τινάζουν την μπάνκα στον αέρα».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την παρέμβαση του και μέσα από την σκληρή αντιπαράθεση που είχε με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, κάλεσε την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να κάνει δεκτή την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση της εκτελεστότητας της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού και επέμεινε να τεθεί σε συζήτηση η πρόταση νόμου της Χαριλάου Τρικούπη για το ιδιωτικό χρέος. Από την πλευρά του, ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε πως στηρίζει όσα άρθρα κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.

«Βολές» Πιερρακάκη σε… Τσίπρα

Στην σκληρή σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σε… «πρωταγωνιστικό» ρόλο – αν και απουσιάζει από τη Βουλή και τα έδρανα της Ολομέλειας – βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό καθώς ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μεταξύ άλλων, τον χαρακτήρισε ως «πατερούλη» των funds. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σε αυτό το πλαίσιο, έβαλε στο στόχαστρο του τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως η ιστορία των funds στην Ελλάδα έχει νόμους, ημερομηνίες και την προσωπική υπογραφή του πρώην πρωθυπουργού, τονίζοντας,μάλιστα, πως τον Μάρτιο του 2019 οι απαιτήσεις στα funds είχαν αγγίξει τα 18 δισ. ευρώ και σχολιάζοντας με νόημα πως «η ιστορία δεν ξαναγράφεται και δεν διαγράφεται».