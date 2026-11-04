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Ο υπουργός κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για τα άρθρα του νομοσχεδίου και επέκρινε την αντιπολίτευση για την αρνητική της στάση, κατηγορώντας την ότι αναζητά προσχήματα για να πλήξει την κυβέρνηση.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για το ιστορικό των funds, ενώ η αντιπολίτευση αντέδρασε έντονα, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση επικοινωνιακή διαχείριση και έλλειψη ουσιαστικής προστασίας των δανειοληπτών.

Ο Παύλος Γερουλάνος και ο Παύλος Πολάκης απέρριψαν τις κατηγορίες του υπουργού, υπερασπιζόμενοι το έργο της αντιπολίτευσης και ασκώντας κριτική στις κυβερνητικές πρακτικές σχετικά με τους πλειστηριασμούς και τη λειτουργία της αγοράς.

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«Έχετε φθάσει στο σημείο να καταγγέλλετε την κυβέρνηση ακόμα και όταν νομοθετεί όσα λέτε ότι διεκδικείτε. Όσο εσείς αναζητάτε επιχειρήματα για να πλήξετε την κυβέρνηση τόσο εμείς θα αναζητάμε τρόπους για να διευκολύνουμε πολίτες» τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης βάζοντας στο στόχαστρο την αντιπολίτευση, η οποία δεν στηρίζει το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης κάλεσε τις πτέρυγες της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν τις θετικές διατάξεις του νομοσχεδίου υποστηρίζοντας για ακόμη μια φορά πως αυτές οι ρυθμίσεις ευνοούν τους οφειλέτες. Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας έχει πιέσει το «γήπεδο» της αντιπολίτευσης από την πρώτη στιγμή της συνεδρίασης καθώς με την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια ανακοίνωσε την κατάθεση αιτήματος ονομαστικής ψηφοφορίας για 18 άρθρα του νομοσχεδίου και την τροπολογία που κατέθεσε χθες.

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«Το μήνυμα που στέλνουμε στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων είναι ότι οι κανόνες θα τηρούνται. Τα δικαιώματα των δανειοληπτών θα γίνονται σεβαστά. Και κάθε παραβίαση θα έχει συνέπειες» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας πως με το συγκεκριμένο υπό ψηφίση νομοσχέδιο ενισχύονται τα δικαιώματα των συνεπών δανειοληπτών και μπαίνει τέλος σε πρακτικές που επί χρόνια δημιουργούσαν αβεβαιότητα, ενώ επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις σε funds και servicers.

Στοχεύοντας στην αντιπολίτευση, σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε: «Και τώρα; Ποια είναι η απάντηση; Διαφωνείτε με την προστασία που οφειλέτη; Οι δικαιολογίες εκτιμώ ότι έχουν τελειώσει. Θα ψηφίσετε; Ή θα αναζητηθεί νέο άλλοθι; Η Βουλή δεν θέλει συνθήματα, αλλά συγκεκριμένη θέση», επιμένοντας πως η αντιπολίτευση οφείλει να στηρίξει τις θετικές διατάξεις. Ο υπουργός μάλιστα επανέλαβε πως το επίμαχο άρθρο 23 δεν καταργούσε τη δικαστική προστασία, αλλά αποσύρθηκε – όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης – προκειμένου «να αφαιρεθεί και το τελευταίο πρόσχημα και να μην χρησιμοποιείται ως προπέτασμα καπνού πίσω από το οποίο θα εξαφανίζοταν το υπόλοιπο νομοσχέδιο».

«Καρφί» Πιερρακάκη σε Τσίπρα

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, παράλληλα, έβαλε – εκ νέου – στο στόχαστρο του τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως η ιστορία των funds στην Ελλάδα έχει νόμους, ημερομηνίες και την προσωπική υπογραφή του πρώην πρωθυπουργού. Τονίζοντας,μάλιστα, πως τον Μάρτιο του 2019 οι απαιτήσεις στα funds είχαν αγγίξει τα 18 δισ. ευρώ, σχολίασε με νόημα πως «η ιστορία δεν ξαναγράφεται και δεν διαγράφεται».

Απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφερόμενος στην τροπολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατάργησης της εκτελεστότητας στις συμβάσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού δήλωσε αποφασισμένος να κάνει το μέγιστο ώστε να στηρίξει τους δοκιμαζόμενους πολίτες, θέτοντας ωστόσο ως κόκκινη γραμμή τη διακινδύνευση της πορείας της οικονομίας, καθώς, όπως είπε, «ο πρώτος που θα πληρώσει το τίμημα μιας τέτοιας επιλογής είναι ο αδύναμος».

Σφοδρά «πυρά» από την αντιπολίτευση

«Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Ο υπουργός ήταν αποκαλυπτικός, είπε ότι πήρε πίσω το άρθρο 23 για να μην χαλάσουμε την εικόνα. Για την εικόνα τα κάνουν όλα! Μήπως να κάνετε και κάτι για τους δανειολήπτες; Έχετε αφήσει ανεξέλεγκτη κάθε πτυχή της αγοράς» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος προς την πλευρά Πιερρακάκη, ενημερώνοντας, παράλληλα, πως όποια διάταξη έχει θετικό αντίκρισμα, θα στηριχθεί από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Για «θράσος» του υπουργού έκανε λόγο από την πλευρά του ο Παύλος Πολάκης, υπερασπιζόμενος την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. «Είμαστε περήφανοι για αυτά που κάναμε το 2015-2019. Επί ημερών μας είχαμε μηδέν πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, ενώ επί ημερών σας φτάνουν τις 23.600. Εμείς νομοθετούσαμε με το μαχαίρι στο κόκκαλο» τόνισε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.