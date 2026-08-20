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Εξηγήσεις για τους λόγους που η κυβέρνηση προχωρά στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους 12,8 δισ ευρώ και τα οφέλη για την οικονομία της χώρας, έδωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Απαντώντας στα σχόλια της αντιπολίτευσης, με βίντεο που ανάρτησε στα σόσιαλ, ανέφερε ότι η πρόωρη αποπληρωμή ωφελεί οικονομικά καθώς η χώρα με αυτόν τον τρόπο, όπως τονίζει, γλιτώνει 370 εκατ. τον χρόνο σε τόκους και 2,6 δισεκ. μέσα στην 7ετια.

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Ο επικεφαλής του Eurogroup προσθέτει πως με αυτή τη κίνηση, δημιουργείται και μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος «για στήριξη στους πολίτες και την ανάπτυξη».

Η ανάρτηση Πιερρακάκη

«Πόσα γλιτώνουμε πληρώνοντας νωρίτερα το χρέος μας; Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κερδίζουμε περίπου 30 εκατ. σε τόκους τον χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του 2025 αποπληρώσαμε πρόωρα τα 26,5 δισεκ, δηλαδή τα μισά. Φέτος αποπληρώνουμε νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατ. τον χρόνο. 2,6 δισεκατομμύρια δηλαδή μέσα στην 7ετια.

Τι λέει η αντιπολίτευση; Λέει “γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες”. Η απάντηση είναι προφανής: Γιατί δεν γίνεται και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και σίγουρα για να μη στείλουμε ποτέ ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη».