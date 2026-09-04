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Συνολικά 38,02 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 69.800 δικαιούχους την περίοδο από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων κατευθύνεται σε δικαιούχους επιδομάτων ανεργίας και άλλων παροχών της ΔΥΠΑ, ενώ σημαντικό ποσό αφορά την καταβολή εφάπαξ από τον e-ΕΦΚΑ.

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15 εκατ. ευρώ για εφάπαξ

Από τον e-ΕΦΚΑ, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα καταβληθούν συνολικά 15 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προγραμματίζονται καταβολές συνολικού ύψους 23,02 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, 22 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 37.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές. Παράλληλα, 1 εκατ. ευρώ θα πιστωθεί σε 13.000 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

Τέλος, προβλέπεται η καταβολή 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Έτσι, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σχεδόν 70.000 πολίτες αναμένεται να δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από τις προγραμματισμένες καταβολές των δύο φορέων.