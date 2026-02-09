Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που έχει διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη, ερευνά σοβαρές καταγγελίες για ρόλο σε μηχανισμό απευθείας αναθέσεων, συμμετοχή σε κύκλωμα υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων, καθώς και διακίνηση χρηματικών ποσών που φέρονται να αγγίζουν τα 2,1 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, με την Αρχή να εξετάζει ροές χρήματος, συμβάσεις και τον ρόλο συγκεκριμένων εταιρειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του Γιάννη Παναγόπουλου, η αρχική ενεργοποίηση της Αρχής φαίνεται να συνδέεται με καταγγελία προσώπου που είχε σχέση με τη ΓΣΕΕ και βρέθηκε εκτός, δυσαρεστημένο.

Τα ευρήματα και οι ενδείξεις που αναδεικνύει το πόρισμα

Το πόρισμα της Αρχής αποδίδει στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ ρόλο σε διαδικασίες απευθείας αναθέσεων και εξετάζει ενδείξεις συμμετοχής σε κύκλωμα υπεξαίρεσης και «ξεπλύματος» χρήματος. Παράλληλα, γίνεται λόγος για «θολή» διακίνηση χρημάτων ύψους περίπου 2,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, σύμφωνα με το πόρισμα, ποσό της τάξης των 1,6 εκατ. ευρώ φέρεται να διακινήθηκε μέσω προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών ή σε μετρητά.

Η Αρχή εξετάζει επίσης τον ρόλο εταιρειών που φέρονται να συνδέονται με προγράμματα κατάρτισης, καθώς και το ενδεχόμενο προσωπικού οικονομικού οφέλους, το οποίο φέρεται να λειτούργησε ως κίνητρο για τη συμμετοχή των εμπλεκομένων.

Η HuffPost, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής της έρευνας, ήρθε σε επαφή με το περιβάλλον του προέδρου της ΓΣΕΕ, το οποίο δίνει τη δική του εκδοχή στα βασικά σημεία και τις αιχμές του πορίσματος.

Τι απαντά το περιβάλλον του Γιάννη Παναγόπουλου

Σε ό,τι αφορά στις απευθείας αναθέσεις, κύκλοι του Γιάννη Παναγόπουλου υποστηρίζουν ότι ουδέποτε υπήρξε πρόεδρος επιτροπής που να εγκρίνει ή να προχωρά σε τέτοιες διαδικασίες, τονίζοντας ότι δεν είχε θεσμική αρμοδιότητα για τη λήψη σχετικών αποφάσεων. Παράλληλα, απορρίπτουν πλήρως τις αναφορές περί σύστασης ή συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα, με την επισήμανση ότι ουδέποτε συμμετείχε, με οποιονδήποτε τρόπο, σε κύκλωμα, ενώ επιμένουν ότι δεν έλαβε χρήματα, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα.

Αναφορικά με τα ποσά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πηγές από το περιβάλλον Παναγόπουλου κάνουν λόγο για απολύτως ανακριβή στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι τα πραγματικά τιμολογημένα ποσά δεν φτάνουν ούτε τα μισά από εκείνα που αναφέρονται στο πόρισμα και αφορούν άλλες υπηρεσίες και όχι προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων.

Τέλος, σε σχέση με τις εταιρείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, υποστηρίζεται ότι δεν είχαν καμία σχέση με παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά παρείχαν άλλες, απολύτως νόμιμες υπηρεσίες, οι οποίες –όπως τονίζεται– παρασχέθηκαν κανονικά και τιμολογήθηκαν. Στο σκέλος που αφορά το ενδεχόμενο προσωπικού οφέλους, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει προσωπικό οικονομικό όφελος, ούτε καταθέσεις, ούτε αναλήψεις, ούτε οποιοδήποτε ίχνος χρημάτων που να συνδέει τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ με παράνομη διακίνηση.

Η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση, με το πόρισμα της Αρχής να αποτελεί το βασικό, αρχικό ερευνητικό υλικό. Οι απαντήσεις του περιβάλλοντος του Γιάννη Παναγόπουλου, όπως μεταφέρονται στη HuffPost, προστίθενται στον δημόσιο διάλογο, ενώ τον τελικό λόγο θα έχουν οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.