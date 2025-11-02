Την ανοδική του πορεία συνεχίζει ο ελληνικός τουρισμός το 2025 χτίζοντας πάνω στις επιτυχίες του 2024 και επιβεβαιώνοντας τη διαρκή συμβολή του στην οικονομία.

Όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τα έσοδα από τον τουρισμό το οκτάμηνο του 2025 ανήλθαν στα 16,7 δισ. ευρώ από 14,9 δισ. ευρώ το 2024. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,0%. Σύμφωνα με όσα έχει επισημάνει η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι και το 2025 είναι μία ακόμα θετική χρονιά για τον τουρισμό στη χώρα μας.

Advertisement

Advertisement

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξάνονται ενώ και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, σε επίπεδο επικράτειας, σημειώνει αύξηση σε σχέση με την περυσινή χρονιά ρεκόρ. Την ίδια ώρα παγιώνεται η δυναμική επέκτασης της τουριστικής δραστηριότητας στους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής, τους πλάγιους χειμερινούς μήνες, κάτι που αποτελεί βασικό κορμό της στρατηγικής του υπουργείου.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 14.340,6 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 13.041,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 1.787,8 εκατ. ευρώ ή 12,0% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 16.712,0 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 489,0 εκατ. ευρώ ή 26,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.371,4 εκατ. ευρώ.

Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,1% και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 7,2%. Αντίστοιχα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν στο οκτάμηνο του 2025 άνοδο κατά 12,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 16.712,0 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 9,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.182,9 εκατ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 14,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.707,5 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 αυξήθηκε κατά 4,1% και διαμορφώθηκε σε 25.920,7 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 24.890,6 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 4,8%.

Τα θετικά μηνύματα για την πορεία του τουρισμού και η σημαντική αύξηση στα έσοδα, τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις σε όλη τη χώρα βρέθηκαν πρόσφατα στο επίκεντρο συνάντησης της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) στο υπουργείο Τουρισμού.

Όπως ανέφερε η υπουργός, η αύξηση των τουριστικών εσόδων αποτελεί σαφή ένδειξη της ανθεκτικότητας και της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμβολή του κλάδου στην εθνική οικονομία και στην απασχόληση. Μάλιστα, σημείωσε ότι στόχος του υπουργείου είναι η διατήρηση αυτής της θετικής πορείας, με έμφαση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και τη διάχυση των ωφελειών σε ολόκληρη τη χώρα.

Advertisement

Από την πλευρά της ΠΟΞ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τόνισαν ότι η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη οδηγεί σε σημαντική ενίσχυση των εσόδων τόσο για τα ξενοδοχεία όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του κλάδου ανέδειξαν τη θετική συμβολή στον τομέα της φιλοξενίας, της νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου Τουρισμού για τη ρύθμιση του πλαισίου μίσθωσης των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, και τονίστηκε η συμβολή της πρωτοβουλίας αυτής, μεταξύ άλλων, και σε κοινωνικά ζητήματα όπως το στεγαστικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ενίσχυση του ορεινού τουρισμού, με την υπουργό να τονίζει ότι για πρώτη φορά προωθείται στρατηγικά η ενίσχυση του ορεινού τουρισμού, κάτι που αποτυπώνεται σε σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το υπουργείο Τουρισμού, έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και δράσεων προβολής. Η υλοποίηση άλλωστε αυτής της στρατηγικής έχει ως αποτέλεσμα τόσο για το 2024 όσο και για το 2025 τη σημαντική αύξηση των εσόδων κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες.

Οι ταξιδιωτικές τάσεις του 2026



Το 2026 αναδεικνύεται σε χρονιά εξατομίκευσης, τεχνολογικής ωριμότητας και συνειδητής εξερεύνησης. Οι ταξιδιώτες επενδύουν περισσότερο, επιλέγουν προσεκτικότερα και αναζητούν εμπειρίες που συνδυάζουν αυθεντικότητα, άνεση και ασφάλεια. Την ίδια ώρα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον απλώς εργαλείο οργάνωσης, αλλά έμπιστο «συνοδοιπόρο» – αρκεί να συνοδεύεται από διαφάνεια, ακρίβεια και προστασία δεδομένων.

Advertisement

Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση Skyscanner Horizons 2026, το 84% εκ των 22.000 ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα δηλώνει ότι θα ταξιδέψει το ίδιο ή περισσότερο το επόμενο έτος, με πρωταγωνιστές τη γενιά Χ (Gen X) και τους Millennials ενώ το 39% προβλέπει ότι θα αυξήσει τις μετακινήσεις του. Η διάθεση για ταξίδια συνοδεύεται από μεγαλύτερη πρόθεση δαπανών. Το 71% των ταξιδιωτών σχεδιάζει να ξοδέψει το ίδιο ή και περισσότερο για πτήσεις, ενώ 37% δηλώνει πως θα αυξήσει τον προϋπολογισμό του. Οι Gen Z (48%) και Millennials (44%) είναι οι πιο πρόθυμοι να επενδύσουν περισσότερο.

Παρόμοια τάση παρατηρείται και στη διαμονή, με το 70% να σκοπεύει να δαπανήσει το ίδιο ή και περισσότερο και το 31% να δηλώνει πως θα αυξήσει τις σχετικές δαπάνες – ποσοστό που ανεβαίνει στο 37% στις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Η ταξιδιωτική έμπνευση ξεκινά πλέον διαδικτυακά. Το 51% χρησιμοποιεί την αναζήτηση «Παντού» για ιδέες προορισμών, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καθοριστικό ρόλο: 46% επηρεάζεται από το YouTube, 38% από το Instagram και 28% από το Facebook.

Advertisement

Ωστόσο, η διαφήμιση από στόμα σε στόμα (37%) και τα διαδικτυακά μέσα (29%) παραμένουν εξίσου ισχυρές πηγές πληροφόρησης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αναδεικνύεται στον σημαντικότερο σύμμαχο των ταξιδιωτών. Το 54% δηλώνει σίγουρο για τη χρήση της το 2026 (έναντι 47% πέρυσι), ενώ οι πιο δημοφιλείς χρήσεις της αφορούν την έρευνα προορισμών (38%), τη δημιουργία δρομολογίων (33%), τη σύγκριση πτήσεων και ξενοδοχείων (32%) και την εύρεση έμπνευσης (32%). Η εμπιστοσύνη στην ΤΝ είναι ιδιαίτερα υψηλή στις νεότερες ηλικίες: 70% των Gen Z και 66% των Millennials δηλώνουν άνετοι με την ιδέα να προγραμματίζουν ταξίδια μέσω αυτής. Ωστόσο, η ακρίβεια των πληροφοριών, ο όγκος επιλογών και η σχετικότητα των προτάσεων παραμένουν βασικοί προβληματισμοί.

Η επίγνωση του φαινομένου του υπερτουρισμού αυξάνεται: το 32% των ταξιδιωτών αναφέρει ότι έχει επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των διακοπών του, με το ποσοστό να φτάνει το 37% στη Gen X. Αυτό οδηγεί σε πιο συνειδητές επιλογές: Συγκεκριμένα., το 34% θα αναζητήσει πιο ήσυχους προορισμούς, το 26% θα στραφεί σε λιγότερο τουριστικά μέρη για λόγους κόστους (ιδίως οι Gen Z, με 29%), ενώ 31% θα συνεχίσει να επισκέπτεται δημοφιλείς προορισμούς, αλλά σε περιόδους μεσαίας ζήτησης.

Advertisement

Η έκθεση αναδεικνύει τις επτά τάσεις που θα καθορίσουν τα ταξίδια του 2026:

Glowmads: Η φροντίδα του εαυτού γίνεται ταξιδιωτική εμπειρία. Ευεξία, skincare και ομορφιά καθορίζουν το πώς και πού ταξιδεύουμε.

Shelf Discovery: Η γαστρονομία ως πύλη πολιτισμού. Οι ταξιδιώτες «τρώνε σαν ντόπιοι» για αυθεντικές, προσιτές εμπειρίες.

Altitude Shift: Οι ορεινοί προορισμοί ανεβαίνουν. Χαλάρωση, φύση και αποσύνδεση από την καθημερινότητα.

Bookbound: Ταξίδια εμπνευσμένα από βιβλία, λογοτεχνικούς ήρωες και εμβληματικές βιβλιοθήκες.

Family Miles: Πολυγενεακά ταξίδια για κοινές εμπειρίες, συναισθηματικό δέσιμο και οικονομική συνεργασία.

Catching Flights and Feelings: Ταξίδια με αφορμή τις ανθρώπινες σχέσεις. Γνωριμίες, ρομαντικές εμπειρίες, νέα κοινωνικά δίκτυα εν κινήσει.

Destination Check-in: Το κατάλυμα ως εμπειρία. Οι ταξιδιώτες επιλέγουν προορισμό με βάση το ίδιο το ξενοδοχείο.



Advertisement

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, επενδύουν περισσότερο και εμπιστεύονται όλο και πιο πολύ την Τεχνητή Νοημοσύνη – με την ασφάλεια των δεδομένων να παραμένει κρίσιμο ζητούμενο. Η νέα έρευνα της Kaspersky (Καλοκαίρι 2025), με 3.000 ερωτηθέντες από 15 χώρες, επιβεβαιώνει ότι η ΤΝ έχει καθιερωθεί ως βασικό εργαλείο ταξιδιωτικού σχεδιασμού.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το βασικό κίνητρο για τη χρήση ΤΝ στον προγραμματισμό ταξιδιών είναι η εξοικονόμηση χρόνου και η απλοποίηση της προετοιμασίας, με το 73% των χρηστών να επισημαίνει αυτά τα οφέλη. ‘Αλλα σημαντικά πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης στα ταξίδια, που ανέφερε το 65% των ερωτηθέντων, είναι η αναζήτηση πληροφοριών για τα κύρια αξιοθέατα του προορισμού και οι εξατομικευμένες προτάσεις σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις. Επιπλέον, το 63% χρησιμοποιεί την ΤΝ για να εντοπίσει τις πιο συμφέρουσες προσφορές, ενώ το 61% την εμπιστεύεται για να ανακαλύψει πληροφορίες που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να βρεθούν.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα (55+) εμφανίζει ελαφρώς διαφορετικό μοτίβο: δίνει μικρότερη έμφαση στις εξατομικευμένες προσφορές (60%), αλλά βασίζεται περισσότερο στην ΤΝ για να ανακαλύψει προτάσεις που δεν θα έβρισκε μόνη της (65%). Παράλληλα, οι γονείς δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εξατομικευμένες προτάσεις (68%) σε σύγκριση με όσους δεν έχουν παιδιά (60%), γεγονός που υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο της ΤΝ ως πολύπλευρου βοηθού για διαφορετικές ομάδες χρηστών.

Advertisement

Σήμερα, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι ταξιδιώτες μπορούν να δημιουργήσουν ένα εξατομικευμένο ταξιδιωτικό πλάνο, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό τους, μέσα σε λίγα μόνο κλικ. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχουν τα chatbots πρέπει πάντα να ελέγχονται.

Έχουν ήδη υπάρξει περιπτώσεις όπου οι χρήστες αντιμετώπισαν προβλήματα επειδή εμπιστεύθηκαν υπερβολικά το AI και δεν πραγματοποίησαν δική τους έρευνα για το ταξίδι. Επιπλέον, όχι μόνο οι πληροφορίες αλλά και οι σύνδεσμοι που παρέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να ελέγχονται, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν κακόβουλοι ή phishing σύνδεσμοι ανάμεσά τους. Εκτός από τον σχεδιασμό των διαδρομών και την αναζήτηση πληροφοριών, η TN στον ταξιδιωτικό προγραμματισμό συχνά αναλαμβάνει και κρατήσεις ξενοδοχείων ή εισιτηρίων, κάτι που αναπόφευκτα απαιτεί την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Σχεδόν οι μισοί (48%) από τους ερωτηθέντες βλέπουν κινδύνους ασφαλείας στη χρήση ΤΝ και προσπαθούν να μην μοιράζονται ευαίσθητα δεδομένα. Μαζί με εκείνους (37%) που δεν ανησυχούν ιδιαίτερα αλλά παραμένουν προσεκτικοί, το 86% των χρηστών που χρησιμοποιούν ΤΝ για ταξιδιωτικό προγραμματισμό σκέφτονται θέματα ασφάλειας δεδομένων κατά τη χρήση αυτών των εργαλείων.

Μόνο το 14% των ταξιδιωτών δηλώνει βέβαιο ότι η κοινοποίηση οποιωνδήποτε δεδομένων στην ΤΝ είναι απολύτως ασφαλής. Μεταξύ των νεότερων χρηστών (18-34 ετών), οι ανησυχίες για την ασφάλεια των AI πλατφορμών είναι ακόμη υψηλότερες, με το 52% να είναι επιφυλακτικό σχετικά με την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα (55+), αντίθετα, είναι λίγο λιγότερο προσεκτική: μόνο το 42% αναγνωρίζει πιθανούς κινδύνους, ενώ το 44% δεν βλέπει σοβαρές απειλές αλλά προτιμά επιλεκτική κοινοποίηση, δείχνοντας μια πιο ισορροπημένη στάση απέναντι στην ασφάλεια της ΤΝ.