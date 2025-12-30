Με κομπιουτεράκι στο χέρι και λίστα αγορών αυστηρά ελεγχόμενη, τα ελληνικά νοικοκυριά ετοιμάζονται φέτος για το Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν. Η ακρίβεια παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας των επιλογών, μετατρέποντας το γιορτινό τραπέζι σε άσκηση οικονομικού προγραμματισμού.

Κρέας: Λιγότερα κιλά, περισσότερη… σκέψη

Στο κρεοπωλείο, η παραδοσιακή πρωτοκαθεδρία του χοιρινού και της γαλοπούλας δοκιμάζεται. Τον Δεκέμβριο του 2025, οι τιμές στο χοιρινό κινούνται κατά μέσο όρο 10–15% υψηλότερα σε σχέση με δύο χρόνια πριν, ενώ το μοσχάρι παραμένει σε επίπεδα που για πολλά νοικοκυριά θεωρούνται απαγορευτικά. Η λύση για αρκετούς είναι μικρότερες ποσότητες ή εναλλακτικές κοπές, ώστε να «βγει» το τραπέζι χωρίς υπερβάσεις.

Φούρνος: Γλυκά και ψωμί με μέτρο

Στον φούρνο, το ψωμί έχει σταθεροποιηθεί μεν σε σχέση με τα έντονα άλματα του 2023–2024, αλλά παραμένει ακριβότερο από την προ πανδημίας εποχή. Οι τιμές είναι αυξημένες σωρευτικά περίπου 20–25% σε βάθος πενταετίας, με αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά να περιορίζουν τις αγορές σε βασικά είδη και να «κόβουν» από τα πολλά γλυκά.

Super Market: Προσφορές και ιδιωτική ετικέτα

Το μεγάλο παιχνίδι παίζεται στα ράφια των super market. Οι καταναλωτές κυνηγούν προσφορές, συγκρίνουν τιμές ανά κιλό και στρέφονται όλο και περισσότερο σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Παρά τη γενική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τροφίμων το 2025 –που κινείται σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα– το συνολικό καλάθι παραμένει βαρύ για το οικογενειακό εισόδημα.

Το κόστος του Πρωτοχρονιάτικου ρεβεγιόν

Για μια τετραμελή οικογένεια, το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι στο σπίτι εκτιμάται ότι κοστίζει φέτος από 90 έως 120 ευρώ, ανάλογα με τις επιλογές σε κρέας και ποτά. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με το 2019, παρά το γεγονός ότι οι ποσότητες συχνά είναι μικρότερες. Ένα αντίστοιχο ρεβεγιόν εκτός σπιτιού παραμένει για πολλούς πολυτέλεια.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι γιορτές παραμένουν… γιορτές, αλλά με σύνεση. Το κομπιουτεράκι είναι ενεργοποιημένο στα κινητά τηλέφωνα, οι λίστες είναι συγκεκριμένες και ο αυτοσχεδιασμός κοστίζει. Η ακρίβεια δεν ακυρώνει το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, το επαναπροσδιορίζει όμως, θυμίζοντας ότι το 2026 μπαίνει με λιγότερη σπατάλη και περισσότερη προσοχή στο κάθε ευρώ.