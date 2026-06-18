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Δύο νέες ψηφιακές υποδομές που φιλοδοξούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο το κράτος παρακολουθεί το ιδιωτικό χρέος και αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων παρουσίασε η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Πρόκειται για το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, δύο εργαλεία που εντάσσονται στη συνολικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και αξιοποίησης δεδομένων για τη χάραξη αποτελεσματικότερων πολιτικών στον τομέα του ιδιωτικού χρέους.

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Το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους δημιουργεί για πρώτη φορά μια ενιαία εικόνα των οφειλών που έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα προς ένα ευρύ φάσμα φορέων. Μέσω της συγκέντρωσης ανώνυμων και συγκεντρωτικών δεδομένων από πιστωτές, το κράτος θα μπορεί να παρακολουθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά του ιδιωτικού χρέους στη χώρα.

Στο μητρώο θα καταγράφονται στοιχεία που αφορούν οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, χρηματοδοτικούς φορείς, αλλά και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνιών και άλλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας αξιόπιστης βάσης δεδομένων που θα επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων υπερχρέωσης, αλλά και την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισής τους.

Παράλληλα, το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης εισάγει ένα νέο πλαίσιο αξιολόγησης της οικονομικής συμπεριφοράς πολιτών και επιχειρήσεων. Το σύστημα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται στοιχεία από φορείς του δημόσιου τομέα, δημιουργώντας μια ενιαία εικόνα της πιστοληπτικής ικανότητας κάθε ενδιαφερόμενου.

Η διαδικασία θα περιλαμβάνει τη συλλογή και διασταύρωση δεδομένων από δημόσιες πηγές, την παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολογίας, την ενημέρωση του πολίτη ή της επιχείρησης για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης στο ιστορικό των αιτήσεων και υποβολής αιτήματος διόρθωσης σε περίπτωση σφάλματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το νέο σύστημα θα μπορεί να ανταλλάσσει δεδομένα και βαθμολογήσεις με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, με στόχο τη δημιουργία μιας ενοποιημένης και περισσότερο αξιόπιστης πιστοληπτικής εικόνας.

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Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι η νέα υποδομή θα συμβάλει στη μείωση της ασυμμετρίας πληροφόρησης μεταξύ δανειοληπτών και χρηματοδοτικών οργανισμών, διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων για τη χορήγηση χρηματοδότησης, ιδιαίτερα σε μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό.

Κατά την παρουσίαση των δύο έργων συμμετείχαν εκπρόσωποι τραπεζών, επαγγελματικών συλλόγων, καταναλωτικών οργανώσεων και θεσμικών φορέων της αγοράς, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδεται στη δημιουργία ενός πιο διαφανούς και αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.

Τα δύο έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος NextGenerationEU, αποτελώντας μέρος της ευρύτερης ψηφιακής μετάβασης του ελληνικού κράτους και της προσπάθειας ενίσχυσης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της χώρας.

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