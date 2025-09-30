Αυξημένα κατά 24% αναμένεται να είναι η χονδρική τιμή στα τιμολόγια ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου, που θα συμπαρασύρει και τους λογαριασμούς των καταναλωτών, με τον υπουργό Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο παρέμβασης της κυβέρνησης, εάν κριθεί απαραίτητο.

Ο Σεπτέμβριος κλείνει με τιμή στα 91 ευρώ ανά μεγαβατώρα (9,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα), 30% αυξημένη από τον Αύγουστο που ήταν 73 ευρώ με την ανοδική τάση να έχει συγκρατηθεί ελαφρώς, λόγω της ισχυρής παραγωγής των ΑΠΕ. Τα πράσινα τιμολόγια του τρέχοντος μήνα κυμάνθηκαν από 0,89 ευρώ/kWh μέχρι 0,16 ευρώ/kWh, με το τιμολόγιο της ΔΕΗ να διαμορφώνεται στα 0,13 ευρώ/kWh.

Οι προβλέψεις του Οκτωβρίου όμως δεν είναι ευνοικές για τους καταναλωτές καθώς οι τιμές της χονδρικής αγοράς περνούν σχεδόν αυτόματα στα κυμαινόμενα πράσινα τιμολόγια που εφαρμόζονται από τις περισσότερες εταιρείες προμήθειας, με τις περισσότερες να ωθούν τους καταναλωτές να επιλέξουν στα σταθερά μπλε τιμολόγια όπου η τιμή έχει κλειδώσει.